Quân đội Mỹ bị mất gần 2.000 khẩu súng các loại trong 10 năm qua

Trang web quân sự Mỹ Military.com ngày 14/7 đưa tin Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Mỹ mới đây đã ra thông báo nghiêm khắc phê phán hai ga quân sự lớn thuộc Bộ Tư lệnh Giao thông Vận tải Mỹ (USTRANSCOM) vì lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, khiến vũ khí đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp. Hãng thông tấn AP trước đó đưa tin quân đội Mỹ đã bị mất cắp ít nhất 1.900 khẩu súng các loại trong vòng 10 năm.

Ông Sean O’Donnell, Quyền Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đã ban hành một báo cáo nêu rõ rằng hai bến cảng quân sự chuyên dụng là Military Ocean Terminal Sunny Point (Cảng biển quân sự Sunny Point) ở bang Bắc Carolina và Military Ocean Terminal Concord (Cảng biển quân sự Concord) ở bang California do không đủ nhân sự và thiếu kinh phí, không thể cung cấp các biện pháp an ninh đầy đủ trên mặt đất và các khu vực biển, như tàu ​​tuần tra, biển cảnh báo, v.v. và dòng nhân sự cấp cao nhanh chóng lưu chuyển và kế hoạch an ninh không được tuân thủ như vấn đề ưu tiên, kế hoạch liên quan không những không phù hợp tiêu chuẩn của Lầu Năm Góc, mà còn không được xem xét lại hàng năm.

Ông Sean O'Donnell cảnh báo rằng hai cảng quân sự này là cơ sở duy nhất thuộc Bộ Tư lệnh Giao thông vận tải Hoa Kỳ có khả năng vận chuyển vũ khí đạn dược và chất nổ (AA&E) dưới dạng container, những sơ hở an ninh nêu trên có thể dẫn đến nguy cơ khiến họ có thể bị xâm nhập bất hợp pháp hoặc hành vi trộm cắp vũ khí quân dụng cùng vật liệu nổ chết người.

Mặc dù theo thông tin được công bố rộng rãi, hiện vẫn không có hồ sơ nào về việc bất kỳ thiết bị nhạy cảm nào bị phá hủy hoặc đánh cắp, nhưng hãng tin AP chỉ ra rằng những ghi chép của quân đội Mỹ về những sự cố như vậy có thể thấp hơn nhiều so với tình hình thực tế; theo cơ sở dữ liệu của hãng AP, quân đội Mỹ đã mất ít nhất 1.900 khẩu súng các loại từ năm 2010 đến năm 2019, nhưng Lục quân, nơi nắm giữ gần 70% số súng của toàn bộ quân đội, chỉ ghi nhận có 230 khẩu súng trường và súng ngắn bị mất hoặc bị đánh cắp.

Do Bộ Quốc phòng Mỹ hàng năm đã ngừng báo cáo tình trạng thất thoát vũ khí cho Quốc hội trong những năm gần đây, hãng AP đã tự thiết lập cơ sở dữ liệu độc lập về tổn thất vũ khí quân sự của bằng cách tham khảo các hồ sơ vụ án hình sự quân sự, cơ sở dữ liệu đăng ký vũ khí cỡ nhỏ và các tài liệu nội bộ của quân đội. Theo thống kê, từ năm 2010 đến 2019, quân đội Mỹ đã mất tổng cộng 1.179 súng trường, 694 súng ngắn, 74 súng máy, 36 súng phóng lựu, 34 ống phóng tên lửa, 25 súng cối, 11 máy nạp đạn và 7 loại vũ khí khác, con số này còn chưa tính số vũ khí bị mất do sự cố và trong các trận chiến đấu.

Ngoài ra, do hạn chế về quyền hạn của quân đội trong việc thực thi pháp luật nên nếu quân đội Mỹ có phát hiện ra việc mất cắp vũ khí, họ cũng chỉ có thể thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật dân sự mà không thể trực tiếp tham gia vào công tác truy tìm sau đó. Vì vậy dù những vũ khí này có bị sử dụng vào những vụ phạm tội lớn thì quân đội cũng không đưa vào hồ sơ. Ví dụ FBI đã thống kê trong năm 2010 có ít nhất 22 vụ phạm tội nghiêm trọng có liên quan đến vũ khí quân đội bị thất thoát, nhưng ông John Kirby, Thiếu tướng Hải quân về hưu, người hiện đang giữ chức người phát ngôn Lầu Năm Góc đã bày tỏ ông không biết gì về việc các vũ khí của quân đội bị mất cắp được sử dụng vào các vụ phạm tội hình sự của dân chúng.