Theo Sở Y tế TP HCM, chứng cứ cho thấy Công ty YC Beauty vẫn tiếp tục hoạt động tại địa chỉ 15-17-19 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP HCM, trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (theo Quyết định 329/QĐ-XPHC ngày 29/9/2023 xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Y tế) là vi phạm nghiêm trọng.

Trước hành vi này, Sở Y tế TP phối hợp với Công an làm rõ và xử lý nghiêm việc xem thường pháp luật của Công ty YC Beauty.

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với lực lượng PA03 - Công an TP HCM, Phòng Y tế quận 10 và UBND phường 12, quận 10 đã kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa Da liễu tại địa chỉ 15-17-19 Hoàng Dư Khương vào tối ngày 9/1/2024.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh YC Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký do UBND quận 10 cấp ngày 6/4/2022 hoạt động trong lĩnh vực spa, chăm sóc da) và Công ty TNHH YC Beauty (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT TP cấp lần đầu ngày 5/4/2022 và Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa Da liễu số 08950/HCM-GPHĐ ngày 13/6/2022 do bác sĩ Vũ Xuân Lãm chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật) thì phát hiện nhân viên đang tư vấn khách hàng và 8 phiếu dịch vụ tại quầy tiếp nhận khách hàng ở tầng trệt có ghi các thông tin dịch vụ liên quan đến khám, chữa bệnh nhưng chỉ có 1 phiếu ghi ngày, số còn lại không ghi ngày tháng.

Trong khi đó, cơ sở này đã bị Thanh tra Sở Y tế bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 29/9/2023 trong thời gian 4 tháng. Riêng đối với đối với bác sĩ Vũ Xuân Lãm, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng.

Trước sự việc, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH YC Beauty ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại địa chỉ 15-17-19 Hoàng Dư Khương theo Quyết định số 329/QĐ-XPHC ngày 29/9/2023 của Thanh tra Sở Y tế; đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an TP HCM và các cơ quan chức năng để để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngày 29/9/2023, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH YC Beauty 66 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 4 tháng vì hàng loạt vi phạm của cơ sở này.

Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng đã ban hành quyết định xử phạt ông Vũ Xuân Lãm - bác sĩ chuyên khoa da liễu làm việc cho Công ty TNHH YC Beauty - 11,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 3 tháng.

Ngày 2/6/2023, UBND quận 10 cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH YC Beauty, với mức phạt 15 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.