OpenAI bắt tay với công ty công nghệ quốc phòng

Mới đây, OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, công bố hợp tác với công ty quốc phòng Anduril Industries nhằm tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống chống máy bay không người lái. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất của OpenAI trong việc thâm nhập lĩnh vực quốc phòng.

Theo thỏa thuận, Anduril sẽ sử dụng công nghệ AI tiên tiến của OpenAI để nâng cao khả năng phát hiện và phản ứng trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Những thiết bị này đã trở thành yếu tố cốt lõi trong các chiến lược quân sự hiện đại. Đồng thời, dữ liệu từ Anduril sẽ hỗ trợ OpenAI cải thiện phần mềm của mình để tối ưu hóa hệ thống phòng thủ.

Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI, chia sẻ: “Quan hệ đối tác này giúp chúng tôi đảm bảo rằng công nghệ AI có thể bảo vệ quân nhân Mỹ, đồng thời hỗ trợ cộng đồng an ninh quốc gia trong việc hiểu và sử dụng AI một cách có trách nhiệm, nhằm giữ gìn an toàn và tự do cho người dân”.

Hợp tác với Anduril là một phần trong chiến lược rộng hơn của OpenAI nhằm tăng cường sự hiện diện trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia Mỹ. Trước đó, công ty đã làm việc với Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ để ứng dụng các công cụ ChatGPT vào các mục đích hành chính.

Để hỗ trợ mục tiêu này, OpenAI đã bổ nhiệm một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc vào vị trí lãnh đạo nhóm chính sách an ninh quốc gia. Đồng thời, cựu giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng đã gia nhập ban quản trị của công ty.

Việc hợp tác với một nhà sản xuất vũ khí như Anduril cho thấy OpenAI đang mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ của mình, từ dân sự sang quốc phòng, trong khi vẫn cam kết sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm.

Quan hệ đối tác này không chỉ giúp cải thiện năng lực phòng thủ của Mỹ mà còn định hình cách AI được áp dụng trong lĩnh vực an ninh quốc gia trên toàn cầu.

