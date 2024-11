Các điểm bỏ phiếu ở 8 bang này đã bắt đầu mở cửa

Điểm bỏ phiếu của 8 bang nước Mỹ đã mở cửa lúc 6h00 sáng 5/11 (18h00 giờ VN), bao gồm các địa điểm ở Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire và Virginia.

Tại Indiana và Kentucky, các cuộc bỏ phiếu bắt đầu mở lúc 6 giờ sáng theo giờ ET, nhưng một số khu vực thuộc múi giờ trung tâm sẽ mở lúc 7h00 sáng.

Ở Maine, gần như tất cả các cuộc bỏ phiếu đều mở lúc 6h00 sáng, nhưng các khu vực thành thị có dưới 500 người có thể mở muộn nhất là vào 10h00 sáng.

Thị trấn Dixville Notch nhỏ bé ở New Hampshire đã bỏ phiếu vào lúc nửa đêm, theo truyền thống hàng thập kỷ; Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump mỗi người có 3 phiếu.