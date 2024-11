Nợ 850 triệu USD, Bangladesh bị tỷ phú Ấn Độ dọa ngừng cung cấp điện

Theo Bloomberg, Công ty Điện lực Adani đã ngừng một nửa nguồn điện cung cấp cho Bangladesh và có thể cắt hoàn toàn từ ngày 7/11. Trước đó, Ủy ban Phát triển Điện lực Bangladesh (PDB) đã không thanh toán được các khoản nợ còn tồn đọng vào ngày 31/10 như dự kiến.

Theo Reuters, hai quan chức chính phủ cấp cao Bangladesh cho biết nước này đang gấp rút thúc đẩy việc thanh toán các hóa đơn tiền điện còn tồn đọng.

Bangladesh thiếu than và các khoáng sản khác, đồng thời từ lâu đã không có đủ cơ sở hạ tầng trong ngành điện. Khi nhu cầu điện ngày càng tăng do tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nguồn cung điện của nước này bị thiếu hụt rất lớn và tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra. Công ty điện Adani Power của Ấn Độ từ lâu nay đã xuất khẩu điện sang thủ đô Dhaka của Bangladesh thông qua nhà máy nhiệt điện than đặt ở bang Jharkhand phía đông Ấn Độ.

Bloomberg cho rằng nếu Công ty Adani Power cắt hoàn toàn nguồn cung sẽ làm tăng thêm nguy cơ mất điện ở Bangladesh. Báo Ấn Độ India Today cũng chỉ ra rằng việc cắt giảm nguồn cung điện của Adani Power đã gây thêm áp lực cho quốc gia đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính và năng lượng đang ngày càng gia tăng này.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, chủ nợ tiền điện của Bangladesh (Ảnh: Guancha).



Tin cho biết, Bangladesh hiện đang phải đối mặt với áp lực tài chính rất lớn do lạm phát, tiền tệ mất giá và khủng hoảng ngoại hối. Trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, Bangladesh phải đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng do quá trình đô thị hóa nhanh chóng và mở rộng công nghiệp.

Dự trữ ngoại hối của Bangladesh đang bị cạn kiệt do nước này phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu, trong khi giá năng lượng toàn cầu vẫn ở mức cao và chi phí nhập khẩu ngày càng cao hơn. Sự thiếu hụt đồng USD ở Bangladesh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán hóa đơn đúng hạn của PDB dù Ngân hàng Bangladesh Koresh đã đồng ý phát hành thư tín dụng cho Công ty Adani Power nhưng ngân hàng này đã không thể phát hành thư do hạn chế về nguồn USD.

India Today cho biết một số ngành phụ thuộc vào nguồn điện ổn định, chẳng hạn như ngành sản xuất và dệt may, có thể bị thiệt hại lớn do tình trạng thiếu điện và có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Ông Shafiqul Alam, thư ký báo chí của Cố vấn trưởng chính phủ lâm thời Bangladesh, ngày 3/11 nói với các phóng viên rằng Bangladesh hy vọng sẽ "cố gắng trả khoảng 700 triệu USD cho Adani Power càng sớm càng tốt" và nói rằng các khoản nợ đọng là di sản của chính phủ trước đó.

Khi được hỏi về thời hạn ngày 7/11, Shafiqul Alam nói: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng và bị sốc”. Ông không cho biết Tập đoàn Adani có liên lạc chính thức với Bangladesh về vấn đề này hay không.

Một nhà dân ở thủ đô Dhaka phải thắp đèn dầu do bị cắt điện (Ảnh: Guancha).



Theo số liệu thống kê chính thức, Bangladesh phải đối mặt với tình trạng thiếu điện khoảng 1.500 MW mỗi ngày. Dữ liệu do Công ty Lưới điện Bangladesh cung cấp cho thấy nhà máy điện của Adani Power đã giảm nguồn cung cấp điện kể từ tối 31/10. Nhà máy điện công suất 1.496 MW này hiện chỉ sản xuất 700 MW điện.

Ông Shafiqul Alam cho biết "những nỗ lực tốt nhất sẽ được thực hiện để đẩy nhanh tất cả các khoản thanh toán quốc tế" và Bangladesh sẽ “không bị bất kỳ nhà sản xuất điện độc lập nào khống chế, bất kể họ có quyền lực đến đâu".

Muhammad Fouzul Kabir Khan, cố vấn về điện lực và năng lượng của chính phủ lâm thời Bangladesh, nói với Reuters: “Tháng trước, chúng tôi đã trả được 96 triệu USD và tháng này chúng tôi đã phát hành thêm 170 triệu USD thư tín dụng”.

Tháng 10/2024, các nguồn tin thông thạo về vấn đề này cho biết Bangladesh đang xem xét kỹ lại hợp đồng với Adani Power vì công ty này tính giá cao hơn gần 27% so với các máy phát điện tư nhân khác của Ấn Độ và cao hơn 63% các nhà máy phát điện thuộc sở hữu của nhà nước Ấn Độ.

Ông Dilip Kumar Jha, Giám đốc tài chính của Adani Power cho biết trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý vào tuần trước rằng không có bất cứ vấn đề gì trong việc công ty cung cấp điện cho Bangladesh.

Nhiều khu vực ở Bangladesh thường xuyên bị mất điện trong năm nay. Chính quyền địa phương cũng đã đình chỉ hoạt động của các nhà máy điện diesel trước đó để giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu. Bangladesh là nước xuất khẩu quần áo lớn thứ hai thế giới, nhưng một số tổ chức công nghiệp cho biết các nhà máy may mặc trong nước hiện không có nguồn điện khoảng 4 đến 10 giờ mỗi ngày.

Theo Guancha