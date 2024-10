Ông Trump lật ngược thế cờ, dẫn trước đối thủ Kamala Harris trong cuộc khảo sát mới nhất

Cuộc khảo sát toàn quốc cho thấy ông Donald Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris 2 điểm phần trăm, lần lượt là 47% và 45%, trong khi bà Harris đã dẫn trước 2 điểm trong cuộc khảo sát hồi tháng 8. Cả hai vị trí dẫn đầu đều nằm trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò, có nghĩa rằng một trong hai ứng cử viên đều có khả năng dẫn trước.

Cuộc khảo sát cho thấy, một loạt quảng cáo tiêu cực trong chiến dịch tranh cử và thành tích cá nhân của các ứng cử viên đã xóa nhòa ấn tượng tích cực về bà Harris mà cử tri có được sau khi bà thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên đảng Dân chủ.

Ấn tượng của cử tri về bà Harris đã trở nên tiêu cực hơn kể từ tháng 8, khi tỷ lệ cử tri có cái nhìn tích cực về bà ngang bằng lượng cử tri có cái nhìn tiêu cực. Còn ở hiện tại, lượng cử tri có quan điểm tiêu cực về bà đã vượt trội 8 điểm phần trăm, 53% so với 45%. Hơn nữa, các cử tri Mỹ đánh giá tiêu cực về công việc của bà Harris với tư cách Phó Tổng thống trong 3 lần thăm dò liên tiếp kể từ tháng 7, trong đó 42% ủng hộ và 54% chỉ trích bà.

Ngược lại, quan điểm về ông Trump dần trở nên tươi sáng hơn. Các cử tri nhớ lại thời kỳ làm Tổng thống của ông theo cách tích cực hơn bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ bầu cử này, trong đó 52% ủng hộ và 48% không ủng hộ thành tích của ông khi còn tại chức.

Hơn nữa, cử tri dành cho Trump sự ủng hộ vững chắc trong hầu hết các trường hợp khi được hỏi về chương trình nghị sự và chính sách của các ứng cử viên. Tỷ lệ cử tri ủng hộ chính sách kinh tế của ông Trump cao hơn 10 điểm phần trăm so với số cử tri không ủng hộ. Trong khi đó, chính sách kinh tế của bà Harris thu hút nhiều ý kiến tiêu cực hơn.

Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh các chiến dịch tranh cử đã chi mạnh tay vào quảng cáo nhằm định hình hình ảnh của các ứng cử viên, đặc biệt là về bà Harris, người mà cử tri vẫn chưa biết đến nhiều.

Công ty theo dõi quảng cáo AdImpact đưa tin ông Trump và các đồng minh của ông đã chi hơn 378 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình, truyền hình cáp, đài phát thanh và kỹ thuật số kể từ khi đại hội đảng kết thúc vào cuối tháng 8, phần lớn trong số đó nhằm mục đích nói bà Harris là người quá tự do để lãnh đạo nước Mỹ. Bà Harris và các đồng minh đã chi hơn 625 triệu USD, phần lớn trong số đó nhằm đưa ra những điều kiện có lợi hơn cho cử tri.

“Cử tri cuối cùng cũng biết đến bà ấy”, nhà thăm dò ý kiến ​​của đảng Cộng hòa David Lee, người đã thực hiện cuộc khảo sát của Wall Street Journal, cho biết. “Giai đoạn xác định sắp kết thúc và nhiều người không hài lòng với những gì họ biết về bà ấy, nếu so với ông Trump”.

Những yếu tố ảnh hưởng tới bầu cử

Một số yếu tố vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Với việc cả hai chiến dịch đều chạy đua để kêu gọi cử tri đứng về phía ứng cử viên của họ, cuộc khảo sát cho thấy cả hai chiến dịch đều có thách thức về động lực. Khoảng 74% cử tri da đen, một nhóm ủng hộ mạnh mẽ bà Harris, nói rằng họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu, so với 81% cử tri da trắng, một nhóm nhìn chung nghiêng về Trump.

Thách thức của Trump dường như nằm ở việc thúc đẩy cộng đồng người trẻ tuổi nghiêng về phía ông và cả những người có ít hứng thú đi bỏ phiếu. Kết quả ở các bang dao động có thể phụ thuộc vào sự hứng thú đi bỏ phiếu của những nhóm người này.

Một yếu tố khác: Một số bang chiến trường cho phép cư dân đăng ký bỏ phiếu ngay trong Ngày bầu cử, trong số đó có Michigan, Wisconsin và Nevada. Những cử tri này không được phản ánh trong cuộc thăm dò của Wall Street Journal, vốn chỉ khảo sát những cử tri đã đăng ký.

Cuộc khảo sát đã vẽ ra một bức chân dung khá hỗn loạn về ông Trump, khi mà cử tri ủng hộ các chính sách của ông nhưng lại đặt câu hỏi về sự ổn định và các phẩm chất cá nhân khác của ông.

Cựu Tổng thống đã mở rộng khoảng cách dẫn đầu của mình với tư cách là ứng cử viên có khả năng xử lý nền kinh tế tốt nhất, khi lượng cử tri chọn ông nhiều hơn bà Harris 12 điểm phần trăm, so với 8 điểm vào tháng 8. Ông cũng dẫn trước bà Harris 15 điểm phần trăm về việc giải quyết vấn đề nhập cư, so với khoảng cách 7 điểm phần trăm vào tháng 8.

Ngoài việc bị coi là “quá cực đoan” – một nhãn hiệu mà cử tri gắn liền với ông Trump nhiều hơn so với Harris, 49% so với 39% - nhiều cử tri cũng cho biết họ coi ông Trump là mối nguy hiểm cho nước Mỹ, 48% so với 43%.

Ông Trump dẫn trước bà Harris khoảng 10 điểm về việc ứng viên nào có kinh nghiệm phù hợp với công việc và sẽ mang lại sự thay đổi cần thiết. Nhưng nhiều cử tri cho biết bà Harris có khí chất phù hợp với chức vụ và “có tinh thần sẵn sàng cho công việc” hơn so với ông Trump.

Cuộc thăm dò của Wall Street Journal đã khảo sát 1.500 cử tri đã đăng ký từ ngày 19 đến ngày 22/10. Biên độ sai số là 2,5 điểm phần trăm.

Theo Wall Street Journal