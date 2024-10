Elon Musk phản pháo lại tờ Der Spiegel vì gọi ông là "kẻ thù số 2"

Elon Musk đã đáp trả tạp chí Der Spiegel của Đức, sau khi tạp chí này gọi tỷ phú Mỹ là “kẻ thù công khai số 2” và tuyên bố ông đang hợp tác với ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump để “phá hủy nền dân chủ tự do”. Đáp lại, Musk nhấn mạnh rằng ông là người trung thành bảo vệ nền dân chủ.

Tờ báo của Đức đã xuất bản một bài báo vào hôm 20/10 với trang bìa mô tả cận cảnh ông trùm công nghệ với những nét đặc trưng của ông Trump, hiện rõ qua một phần khuôn mặt của vị tỷ phú. Bài báo lưu ý rằng chủ sở hữu X kiêm Giám đốc điều hành Tesla đã tích lũy được ảnh hưởng kinh tế to lớn và danh tiếng nổi bật trên các phương tiện truyền thông.

“Trong vòng vài năm, ông ấy [Musk] không chỉ trở thành người theo đường lối chính trị cực hữu mà còn là người tuyên bố phản đối nền dân chủ tự do ở Mỹ. Thủ lĩnh đùa cợt đã biến thành một kẻ kích động chính trị. Người ta có thể nói: Donald Trump có lẽ là mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với thế giới tự do. Bạn thân của ông ấy, Musk, ít nhất là kẻ thù công khai số hai”, bài báo viết, so sánh với lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler, người lên nắm quyền nhờ một phần không nhỏ vào sự hỗ trợ của các ông trùm công nghiệp Đức.

Musk đưa ra sự phản kháng kịch liệt trong cuộc họp tại tòa thị chính với cử tri Mỹ ở bang Pennsylvania. “Tôi giống như kẻ thù số 2 của cái gì? Nền dân chủ? Ý tôi là tôi ủng hộ dân chủ. Tôi thực sự đang cố gắng bảo vệ Hiến pháp và đảm bảo chúng ta có một cuộc bầu cử tự do và công bằng” Musk đáp trả, thu hút sự cổ vũ từ đám đông.

Tỷ phú Mỹ nói thêm rằng ông chắc chắn sẽ “tăng cường…an ninh của tôi” sau bài báo, đồng thời lưu ý rằng đôi khi ông “bị sốc” bởi những gì ông ấy nhìn thấy. “Bạn biết đấy, mức độ thù ghét mà đáng lẽ ra phải được thay thế bằng sự khoan dung. Họ tuyên bố họ là những người khoan dung nhưng họ lại vô cùng cố chấp và thù hận”, ông nói.

Musk, người tự nhận mình là “người theo chủ nghĩa tuyệt đối về tự do ngôn luận”, đã ủng hộ Trump sau vụ ám sát cựu Tổng thống thất bại vào tháng 7 và kể từ đó đã quyên góp hàng chục triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông. Musk đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều mà ông mô tả là tình trạng kiểm duyệt ngày càng tăng ở Mỹ, cũng như bộ máy quan liêu ngăn cản bất kỳ hành động có ý nghĩa nào.

Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ do Musk đứng đầu để kiểm toán toàn bộ chính phủ liên bang nếu ông trở lại Nhà Trắng.