EU chuẩn bị cho viễn cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ dưới thời Trump

EU đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại lớn với Donald Trump trong trường hợp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 và dựng lên những rào cản mới trong thương mại với châu Âu, Politico dẫn lời các nhà ngoại giao cấp cao và các quan chức EU đưa tin.

Mối quan ngại đang gia tăng tại các thủ đô của EU kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ cam kết nhắm vào khối này bằng một loạt biện pháp trừng phạt thương mại mới nhằm giải quyết thứ mà ông cho là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong xuất nhập khẩu, hãng tin này cho biết.

Washington và Brussels đã mâu thuẫn về vấn đề này kể từ khi ông Trump áp đặt mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ châu Âu và 10% đối với nhôm vào năm 2018 trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông, cho rằng sự cạnh tranh của EU đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.

EU sau đó trả đũa ở mức vừa phải, áp thuế đối với các công ty bao gồm xe máy do Harley-Davidson Inc. sản xuất và quần jean do Levi Strauss & Co sản xuất. Tuy nhiên, ông Trump thậm chí còn đi xa hơn và đe dọa áp thuế đối với ô tô xuất khẩu của EU. Mặc dù các mức thuế chưa bao giờ có hiệu lực nhưng Brussels “bị sốc” trước việc ông Trump sẵn sàng cải tổ chuỗi cung ứng.

“Lần trước chúng tôi không tin ông Trump thực sự sẽ đi xa đến vậy”, một trong những nhà ngoại giao châu Âu nói với Politico. “Lần này chúng tôi đã có thời gian để chuẩn bị. Châu Âu đã thay đổi rất nhiều và chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động”.

Ông Trump trước đó đã nói rằng với tư cách là Tổng thống, ông cũng có thể đưa ra các biện pháp chống lại thuế dịch vụ kỹ thuật số của EU vốn ngầm nhắm vào các nhà lãnh đạo công nghệ của Mỹ.

“Các đồng minh của chúng ta đã lợi dụng chúng ta. Hơn cả kẻ thù của chúng ta”, ông Trump nói vào tuần trước trong một cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập Bloomberg News John Micklethwait. “Các đồng minh của chúng ta là Liên minh châu Âu. Chúng ta có thâm hụt thương mại 300 tỷ USD với Liên minh châu Âu”.

Một nhà ngoại giao nói với Politico rằng EU đang chuẩn bị đánh giá tác động của việc ông Trump đắc cử đối với EU, trong đó Ủy ban châu Âu sẽ giám sát quá trình này và quyết tâm trả đũa và “đáp trả mạnh mẽ”. Theo một nhà ngoại giao thứ hai, khối này tự tin rằng mình có thể “chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này”.

Báo cáo cho biết mục tiêu của EU là thực hiện một cách tiếp cận tích cực trong việc trả đũa vì ông Trump sử dụng thương mại và thuế quan như một chiến thuật đàm phán để buộc các nước hành động vì lợi ích của Mỹ.

Tại các cuộc vận động tranh cử của mình, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác. “Đối với tôi, từ đẹp nhất trong từ điển là ‘thuế quan’. Đó là từ yêu thích của tôi”, ông nói.

Ông cũng nhắm vào các nhà sản xuất ô tô Đức vào tuần trước, cam kết sẽ áp mức thuế cao đối với ô tô nhập khẩu. Theo ông Trump, những mức thuế như vậy nhắm vào ngành công nghiệp EU sẽ buộc các nhà sản xuất trong khối phải chuyển nhà máy của họ sang Mỹ, nâng cao vị thế sản xuất toàn cầu lâu dài của nước này.