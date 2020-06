Ông Joe Biden sẽ nhân cơ hội các cuộc biểu tình để chọn phụ nữ da đen cùng ra tranh cử?

Các cuộc biểu tình với khẩu hiệu "The life of a black man is also a life" (cuộc sống của người da đen cũng là cuộc sống) được kích hoạt bởi cái chết của người đàn ông da đen George Floyd ở Mỹ đã làm gia tăng áp lực đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trong việc lựa chọn đối tác người da đen cùng ra tranh cử. Mặc dù ông Biden đã từng hứa sẽ chọn một phụ nữ làm ứng cử viên phó tổng thống đứng chung liên danh tranh cử; nhưng tình hình chính trị đột nhiên thay đổi đã làm tăng khả năng một số nhà lãnh đạo nữ người Mỹ gốc Phi trước đây không được coi là đối thủ cạnh tranh mạnh nay có cơ hội trở thành chính trị gia đứng bên cạnh ông Biden trong cuộc chiến giành ghế chủ nhân Nhà Trắng với ông Donald Trump.

Bà Val Demings nữ nghị sĩ bang Florida (Ảnh: AP).



Các cuộc biểu tình chống tình trạng phân biệt chủng tộc diễn ra trên khắp nước Mỹ đã làm gia tăng những lời kêu gọi ông Biden chọn một phụ nữ người Mỹ gốc Phi làm phó trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Một số người cho rằng việc Tổng thống Donald Trump, yêu cầu quân đội dập tắt cuộc bạo loạn đã khiến các hoạt động chống đối này diễn ra mạnh mẽ hơn.

Nianbi Carter, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Howard, nói: "Ông (Biden) thực sự phải cho cử tri da đen một cái gì đó. Không thể chỉ chỉ trích Donald Trump là một nhân vật khủng khiếp, mà phải có một cái gì đó thực tế hơn”.

Ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, trước đây đã hứa sẽ chọn một phụ nữ có tố chất cao làm phó tổng thống.

Nhu cầu ngày càng tăng nhằm giải quyết căng thẳng chủng tộc và khơi dậy sự ủng hộ ngày càng tăng của cử tri da đen đã khiến mọi người tập trung sự chú ý vào Thượng nghị sĩ bang California Kamala Harris. Bà Harris là con gái của những người nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, tuy đã thua ông Biden ở vòng sơ tuyển trong đảng Dân chủ, nhưng bà đã trở thành một đối thủ cạnh tranh lớn.

Bà Keisha Lance Bottoms, thị trưởng Atlanta, bang Georgia (Ảnh: AP).



Đồng thời, một ứng cử viên triển vọng khác, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, dường như không thua kém sau khi bị chỉ trích. Các nhà phê bình nói rằng với tư cách là một cựu công tố viên ở bang Minnesota, bà khi trước đã không mạnh mẽ truy cứu các vụ án bạo hành của cảnh sát.

Bà Keisha Lance Bottoms, thị trưởng Atlanta, bang Georgia, cũng được coi là đối thủ cạnh tranh tiềm năng vì đã có một bài phát biểu gay gắt về các cuộc bạo loạn trong thành phố của mình và đã được cả nước chú ý khi quyết định sa thải những cảnh sát bị cáo buộc sử dụng vũ lực quá mức trong các cuộc biểu tình.

Bà Bottoms nói: "Chúng ta biết rằng các sĩ quan cảnh sát của chúng ta đã làm việc dưới áp lực rất lớn trong một thời gian dài, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng việc sử dụng vũ lực quá mức không bao giờ được chấp nhận”.

Ngoài ra còn có một cuộc thảo luận ngày càng tăng về nữ nghị sĩ Val Demings của bang Florida, một trong những quản trị viên của quá trình luận tội chống lại Tổng thống Trump. Nhưng bà cũng bị chỉ trích vì biểu hiện trong quá khứ với tư cách là Cảnh sát trưởng Orlando.

Stacey Abrams, một cựu nghị sĩ bang Georgia, cũng có thể được lựa chọn. Bà đã thua cuộc với một khoảng cách nhỏ trong cuộc bầu cử thống đốc tại tiểu bang thế lực phe Cộng hòa rất hùng mạnh này. Tuy nhiên một số người chỉ trích Abrams vì bà thiếu kinh nghiệm như các thống đốc bang hoặc thượng nghị sĩ.

Susan Rice, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Barak Obama cũng là một ứng cử viên tiềm năng (Ảnh: Reuters).



Ngoài ra, bà Susan Rice, cựu Cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Barak Obama, cũng là một ứng cử viên tiềm năng.

Nhà phân tích chính trị "Con đường thứ ba", Akana Cook nói: "Tôi muốn phản bác điều này, bởi vì khi chúng ta định nghĩa tư cách theo một cách nào đó, nó thường dẫn đến sự tồn tại vĩnh viễn của sự bất bình đẳng mà chúng ta thấy”.

Một số nữ chính trị gia Dân chủ người da trắng, như Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren và Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, có thể có nhiều kinh nghiệm hơn; nhưng các nhà phân tích cho rằng, sự hồi sinh của phong trào "The life of a black man is also a life" có thể làm cho việc lựa chọn người Mỹ gốc Phi làm ứng cử viên phó tổng thống của ông Joe Biden trở thành việc cấp bách mang ý nghĩa chính trị và đạo đức.

(Theo VOA)