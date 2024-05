Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao vụ việc giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Gia Thăng (ở TP.HCM) bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp này nợ thuế hơn 997.000 đồng, chưa gồm các khoản phạt chậm nộp.

Trước đó, hồi tháng 2, một giám đốc doanh nghiệp khác cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ 1,1 triệu đồng tiền thuế, chưa gồm các khoản phạt chậm nộp từ hơn năm trước.

Vậy theo quy định pháp luật, khi nào người dân bị cấm hoặc tạm hoãn xuất cảnh?

Xuất cảnh là việc một người đi ra khỏi biên giới lãnh thổ Việt Nam để ra nước ngoài. Cấm xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp nhằm hạn chế quyền đi ra nước ngoài của một người theo văn bản hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Theo quy định tại Điều 21 Văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN-BCA của Bộ Công an, công dân không được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp như: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc liên quan đến công tác điều tra tội phạm; đang chấp hành bản án hình sự; đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế hay để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Đối chiếu quy định này, nhiều người thắc mắc về việc chủ một số doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Theo Bộ Tài chính, trước đây, nhiều cá nhân nợ thuế, hoặc chủ doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài "cao chạy xa bay" trước khi cơ quan hải quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định mới, thủ trưởng các cơ quan thuế có quyền ra quyết định hoãn xuất cảnh. Quy định bổ sung thẩm quyền về cấm xuất cảnh này để tránh các đối tượng nợ thuế bỏ trốn, chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi số thuế từ các cá nhân, doanh nghiệp chây ỳ.

Nhiều người vì nợ thuế nên bị cấm xuất cảnh. Ảnh: VietNamNet.

Trước thông tin liên quan giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hóa chất Gia Thăng, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc mức nợ thuế bao nhiêu sẽ bị cấm xuất cảnh? Năm 2015, Bộ Tài chính từng đề xuất ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với tổ chức sản xuất kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, đến nay quy định này chưa được áp dụng.

Việc các nhà chức trách không quy định cụ thể số tiền nợ thuế bị cấm xuất cảnh dẫn tới việc nợ thuế chỉ 1-2 triệu đồng cũng bị cấm xuất cảnh.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho biết: "Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể số tiền nợ thuế bị cấm xuất cảnh. Như vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, dù có nợ số tiền lớn hay nhỏ, đều bị tạm hoãn xuất cảnh. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến tính nghiêm minh của pháp luật và tính tuân thủ, chấp hành pháp luật của người nộp thuế, nên không thể đưa ra lý do "nợ thuế số tiền nhỏ" được. Đã là quy định pháp luật thì dù nợ thuế vài trăm ngàn đồng hay hàng tỉ, đều phải áp dụng các quy định như nhau".