Nổ lớn tại quán cà phê ở Saint Peterburg, hàng chục người thương vong

Theo các nguồn tin, ông Vladlen Tatarsky, một blogger quân sự nổi tiếng ủng hộ Nga trong cuộc chiến Nga-Ukraine, đã thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương trong vụ nổ. Hiện vẫn chưa rõ ai chịu trách nhiệm về vụ việc, và có thông tin nói rằng đây bị nghi là vụ ám sát thứ hai ở Nga có liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vụ nổ xảy ra trong thời gian tại thành phố St. Petersburg đang diễn ra các hoạt động của một tổ chức yêu nước Nga. Bộ Nội vụ Nga xác nhận rằng Vladlen Tatarsky, một blogger quân sự tên thật là Maxim Fomin, đã thiệt mạng trong vụ nổ và nói rằng họ đang điều tra từng người có mặt tại hiện trường khi vụ nổ xảy ra và Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga đã mở cuộc điều tra về vụ việc này theo hướng “vụ án mưu sát”.

Vụ nổ xảy ra tại quán cà phê mang tên “Street Food Bar No.1”, nơi được cho là từng thuộc sở hữu của ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân của Nga. Ông Prigozhin hôm 2/4 cho biết rằng ông sẽ không "đổ lỗi cho chính quyền Kiev" về vụ việc này. Trong khi đó, ông Denis Pushilin, người lãnh đạo chính quyền “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” thân Nga đã công khai đổ lỗi cho Ukraine.

Vladlen Tatarsky được cho là đã mời mọi người tham gia sự kiện "Đêm yêu nước" do "Cyber ​​Front Z" nhóm tự xưng là "Quân đoàn thông tin Nga" tổ chức. Nhóm này cho biết trên mạng xã hội Telegram rằng vụ nổ này là một "cuộc tấn công khủng bố. Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp an ninh, nhưng thật không may là những biện pháp này vẫn chưa đủ."

Theo các nguồn tin được hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời, vụ nổ được gây ra bằng một thiết bị nổ tự chế được giấu bên trong bức tượng được dùng làm quà tặng ông Tatarsky.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết các blogger như ông Tatarsky thường xuyên bị Ukraine đe dọa, đồng thời lên án sự im lặng của các chính phủ phương Tây về vấn đề này, vạch trần “thói đạo đức giả” của phương Tây trong vụ việc phóng viên The Wall Street Journal ở Nga bị phía Nga bắt giữ.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho biết ông tin rằng vụ đánh bom do những phần tử khủng bố bên trong nước Nga thực hiện. Ông cho rằng "những con nhện đang giết hại lẫn nhau trong hộp. Việc khủng bố trong nước sẽ trở thành công cụ đấu tranh chính trị trong nước Nga chỉ còn là vấn đề thời gian."

Vladlen Tatarsky, blogger quân sự có 560.000 người theo dõi trên Telegram, là một trong những blogger quân sự có ảnh hưởng nhất ủng hộ việc Nga đưa quân vào Ukraine, nhưng ông cũng chỉ trích hành động của giới chỉ huy cấp cao quân đội Nga trong cuộc chiến Ukraine-Nga.

Nếu vụ nổ này cố ý nhắm vào Tatarsky, thì đây sẽ là vụ ám sát thứ hai được biết đến trên đất Nga có liên quan đến “Chiến dịch quân sự đặc biệt”. Tháng 8 năm ngoái, Cục An ninh quốc gia Nga (FSB) đã cáo buộc cơ quan mật vụ Ukraine giết hại , Darya Dugina, con gái của một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan người Nga, trong một vụ đánh bom xe gần Moscow mà Ukraine phủ nhận mọi liên quan.

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương trưa 3/4, các nhà chức trách sau đó đã bắt giữ một phụ nữ trước đó từng bị giam giữ vì tham gia biểu tình phản chiến. Truyền thông Nga dẫn lời nhà chức trách cho biết vụ nổ là do đánh bom, khi đó ông Tatarsky đến quán cà phê để gặp gỡ công chúng với vai trò diễn giả, một người phụ nữ đã đưa cho ông một bức tượng nhỏ nhưng bức tượng đã bất ngờ phát nổ.

Cũng theo Đông Phương, Tatarsky là blogger nổi tiếng, vào tháng 9 năm ngoái đã được tham dự lễ ký kết hiệp ước sáp nhập lãnh thổ mới do chính phủ Nga tổ chức tại Điện Kremlin. Tatarsky là người từng đưa tin từ tiền tuyến của cuộc chiến ở Ukraine, đã nổi tiếng từ năm ngoái khi đăng tải một đoạn video quay bên trong Điện Kremlin. Ông ta nói vào thời điểm đó: "Chúng ta sẽ đè bẹp tất cả mọi người, chúng ta sẽ giết từng người một, khi cần thiết chúng ta sẽ cướp của từng người, chỉ vì chúng ta thích điều đó".