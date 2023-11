Nissan có kế hoạch đầu tư 1,4 tỉ USD để sản xuất xe điện ở Anh

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hiện đang sản xuất xe Qashqai lai hybrid xăng hoặc chạy xăng và xe crossover chạy xăng Juke nhỏ hơn tại nhà máy ở Sunderland, đang là nơi làm việc của hơn 6.000 công nhân.

Trang US News, dẫn nguồn tin từ AP cho biết, Nissan Motor Co. đang trực tiếp đầu tư tới 1,12 tỉ bảng Anh (1,4 tỉ USD) để chuyển sang sản xuất các phiên bản xe điện kế thừa 2 mẫu xe Qashqai và Juke. Trong một thông cáo báo chí, chính phủ Anh tuyên bố, số tiền này cũng sẽ cho phép “đầu tư rộng rãi hơn vào các dự án cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng, trong đó có một nhà máy gigafactory mới” sản xuất pin xe điện tại địa điểm này.

Thủ tướng Rishi Sunak cho biết: “Khoản đầu tư của Nissan là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lớn đối với ngành công nghiệp ô tô của Vương quốc Anh”, đóng góp 71 tỉ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế quốc gia.

Ông Sunak đã đến thăm nhà máy để thông báo, kế hoạch đầu tư của Nissan đã được chính phủ phê duyệt, chụp ảnh với Giám đốc Tài chính Jeremy Hunt trước chiếc Qashqai màu xanh lam trên dây chuyền lắp ráp, gặp gỡ các công nhân và được các nhân viên nhà máy đưa đi tham quan các phân xưởng. Một ngày trước đó, Hunt đã công bố các biện pháp cắt giảm thuế và những ưu tiên ngân sách khác trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2024, đối phó với tốc độ tăng trưởng kinh tế yếu ở Anh và lạm phát tiếp tục tăng cao, gây áp lực lên người tiêu dùng.

Xe Qashqai là phương tiện phổ biến thứ 2 ở Anh trong năm 2023, xe Juke đứng thứ 7. Nissan cũng tuyên bố sẽ sản xuất thế hệ tiếp theo mẫu xe điện Leaf lâu đời tại nhà máy.

Công ty cho biết, từ năm 2021 doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất xe điện tại nhà máy , sử dụng pin do công ty AESC, thuộc sở hữu của tập đoàn Envision Trung Quốc cung cấp. AESC đã có 2 nhà máy gigafactory ở Sunderland, tuyên bố sẽ xây dựng thêm nhà máy thứ 3 vào ngày 24/11.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida trong một tuyên bố với báo giới cho biết, xe điện là “trọng tâm trong kế hoạch của chúng tôi nhằm đạt được mức độ trung hòa carbon. Với các phiên bản chạy điện của các mẫu xe cốt lõi châu Âu đang được triển khai sản xuất, công ty đang tăng tốc hướng tới một kỷ nguyên mới cho Nissan, vì ngành công nghiệp ô tô bền vững và lợi ích khách hàng của doanh nghiệp”.

Nissan đã đặt mục tiêu điện khí hóa toàn bộ dòng xe du lịch châu Âu của công ty vào năm 2030.

Ông Uchida phát biểu trong buổi lễ tại nhà máy: “Với thông báo ngày hôm nay, chúng tôi đang biến tầm nhìn đó thành hiện thực”.

Tương lai của Nissan tại Sunderland đã từng bị lung lay trước và sau cuộc bỏ phiếu năm 2016 của Anh về quyết định rời khỏi Liên minh Châu Âu. Những người phản đối Brexit cho rằng, quyết định rời khỏi EU mà không có thỏa thuận thương mại sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Anh vì các công ty như Nissan sẽ phải đối mặt với thuế xuất khẩu sang EU.

Ngành công nghiệp xe điện đang chuẩn bị đón mức thuế thương mại 10% sau Brexit khi các quy tắc về xuất xứ pin (ROO) có hiệu lực vào tháng 1/2024. Những quy định này đe dọa sẽ làm tăng giá thành xe điện mới và trừng phạt các nhà sản xuất tại các thị trường vì không có đủ linh kiện từ EU hoặc Anh.

Nhiều nhà sản xuất xe điện sẽ gặp khó khăn trong nỗ lực đáp ứng tham vọng chung của Anh và châu Âu trở thành khu vực toàn cầu về di chuyển không phát thải, kìm hãm thị trường và làm suy yếu nỗ lực đạt được mức 0%, do vận tải đường bộ vẫn là nguồn đóng góp lớn nhất vào tổng lượng phát thải carbon. Nguyên nhân chủ yếu do châu Âu tụt hậu so với châu Á về sản xuất pin. Duy nhất chỉ có Nissan là nhà sản xuất ô tô ở Anh có nhà máy sản xuất pin chuyên dụng gần đó.

Nissan cùng với các nhà sản xuất ô tô khác đang thực hiện quá trình chuyển đổi sang cung cấp xe điện ở Anh, ngay cả khi thủ tướng Sunak lùi thời hạn chấm dứt bán xe chạy xăng và dầu diesel mới trong 5 năm, đến năm 2035.

Đầu năm 2023, BMW cho biết công ty đang đầu tư 600 triệu bảng vào nhà máy Mini ở Oxford, Anh để bắt đầu sản xuất xe điện vào năm 2026.

Tata Sons của Ấn Độ, công ty sở hữu thương hiệu Jaguar Land Rover đang xây dựng một nhà máy sản xuất pin xe điện trị giá 4 tỉ bảng ở Anh, dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 40 gigawatt giờ pin mỗi năm, đủ để cung cấp một nửa số pin xe điện theo nhu cầu hiện nay của Vương quốc Anh.

Stellantis, công ty mẹ của nhà sản xuất ô tô Vauxhall của Anh, đang đầu tư 100 triệu bảng để sản xuất xe tải và ô tô điện ở tây bắc nước Anh.

