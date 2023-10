Nhóm cổ phiếu đáng 'xuống tiền' trong quý 4/2023

VN-Index kết thúc quý 3/2023 với mức tăng chỉ 3% so với cuối quý trước và đóng cửa tại 1.154,15 điểm. Riêng tháng 9/2023, chỉ số này giảm tới 70 điểm (-5,71%) so với tháng trước, song vẫn tăng trưởng 14,6% so với đầu năm.

Bước sang quý cuối năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ trở nên kém tích cực hơn khi áp lực lạm phát, tỷ giá quay trở lại.

Đến nay, nhiều công ty chứng khoán đã công bố báo cáo chiến lược đầu tư tháng 10 và quý 4/2023, trong đó đều dự báo VN-Index sẽ duy trì xu hướng đi ngang tích lũy trong vùng 1.100 – 1.190 điểm.

CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, áp lực lạm phát và tỷ giá gia tăng trong hai tháng trở lại đây là trở ngại chính cho đà giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại.

Với mục tiêu hàng đầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là duy trì mặt bằng lãi suất thấp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ khó đảo chiều tăng trong năm nay.

Dù vậy, trước những rào cản nêu trên, KBSV đánh giá xu hướng hạ lãi suất trong các tháng cuối năm nay sẽ không còn thuận lợi và dư địa chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ thu hẹp đáng kể trong quý 4/2023.

“Theo đó, yếu tố chính sách không còn mang tính hỗ trợ mạnh cho thị trường trong 3 tháng cuối năm”, KBSV nhận định.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI) cũng cho rằng biến động của tỷ giá, áp lực của lạm phát và đà phục hồi chậm lại của nền kinh tế là những rủi ro chưa thể loại trừ đối với thị trường chứng khoán.

Với thông điệp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tháng 9 là mức lãi suất có thể “cao hơn và kéo dài hơn”, trong ngắn hạn, SSI cho rằng thị trường vẫn sẽ đối diện với những thách thức nhất định và sẽ chỉ thật sự cân bằng khi các vấn đề về tỷ giá, lạm phát được kiểm soát tốt và nền kinh tế lấy lại được những động lực tăng trưởng.

SSI dự báo, thị trường trong tháng 10 sẽ vận động với biên độ thu hẹp, tích lũy dần trên vùng hỗ trợ trung hạn 1.100 – 1.110 điểm của VN-Index; biên độ dao động kỳ vọng trong khoảng 1.100 – 1.190 điểm.

Trong khi đó, KBSV hạ dự báo chỉ số VN-Index cuối năm 2023 xuống 1.160 điểm (từ mức 1.240 điểm đưa ra thời điểm đầu năm), chủ yếu phản ánh các lo ngại liên quan đến lạm phát, tỷ giá tác động tiêu cực lên xu hướng mặt bằng lãi suất và môi trường đầu tư toàn cầu không thuận lợi.

Các ngành, cổ phiếu nào tiềm năng

Tháng 10 là mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết.

Mặc dù sẽ có sự phân hóa, song SSI kỳ vọng tốc độ suy giảm của lợi nhuận sẽ tiếp tục thu hẹp và dần lấy lại tăng trưởng từ quý 4/2023 khi áp lực nền so sánh cao giảm mạnh khi nhìn vào mức tăng trưởng âm 33,5% ở quý 4/2022.

SSI ghi nhận một số nhóm ngành dần có tín hiệu phục hồi như tiêu dùng, phân bón, khu công nghiệp, chứng khoán, dệt may và thủy sản.

Riêng ngân hàng, SSI đánh giá nhóm ngành này chưa có sự khởi sắc với ước tính lợi nhuận có sự tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ nhưng giảm so với quý 2/2023 trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chậm và chất lượng tài sản xấu đi.

Cuối cùng, nhóm phân tích của SSI chỉ ra 6 cổ phiếu triển vọng cho tháng 10/2023 gồm: VGC, VHC, DCM, HCM, PLX và FPT.

Trong khi đó, bộ phận phân tích doanh nghiệp của KBSV đánh giá tích cực với các ngành bất động sản khu công nghiệp, đầu tư công, điện, công nghệ thông tin, thuỷ sản và dầu khí./.