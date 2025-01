Nhà điều tra tạm dừng thi hành lệnh bắt giữ ông Yoon do giằng co kéo dài

Cơ quan chống tham nhũng nhà nước đã tạm ngừng nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol sau cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ giữa các nhà điều tra và nhân viên an ninh của Tổng thống.

Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Quan chức Cấp cao (CIO) cho biết họ đã tạm dừng thực hiện lệnh bắt giữ vào lúc 1h30 chiều (giờ địa phương), khoảng 5 giờ sau khi các điều tra viên đến dinh Tổng thống để bắt giữ ông Yoon Suk Yeol.

“Chúng tôi xác định rằng việc thi hành lệnh giam giữ trên thực tế là không thể do cuộc đối đầu vẫn tiếp diễn và đã phải đình chỉ việc thi hành vì lo ngại cho sự an toàn của nhân viên tại chỗ do hành động phản kháng gây ra”, CIO cho biết trong một thông báo với báo chí. "Chúng tôi sẽ quyết định các bước tiếp theo sau khi xem xét”.

“Chúng tôi lấy làm tiếc về hành vi của nghi phạm, người đã từ chối tuân thủ các thủ tục do pháp luật quy định”, CIO nói thêm.

CIO có thời hạn đến thứ Hai (6/1) để thi hành lệnh giam giữ với cáo buộc nổi dậy và lạm dụng quyền lực liên quan đến việc ông Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3/12/2024.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Yoon bên ngoài dinh Tổng thống đã làm phức tạp thêm nỗ lực của CIO, cùng với khả năng xảy ra xung đột với Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS).

Hơn 1.000 người biểu tình ủng hộ ông Yoon đã tập trung gần dinh thự của ông vào sáng 3/1. Bao quanh bởi khoảng 2.700 cảnh sát được triển khai để duy trì trật tự, những người biểu tình hô vang: "Lệnh bất hợp pháp. Hoàn toàn không hợp lệ" và "Bắt giữ CIO".

Hàng nghìn người ủng hộ đã tập hợp bên ngoài dinh thự trong những ngày gần đây để phản đối việc luận tội ông Yoon và ngăn chặn việc bắt giữ ông. Một số đã bị cảnh sát cưỡng bức giải tán và chuyển đi nơi khác.

Các nhà điều tra đã đưa ra lệnh bắt giữ ông Yoon và khám xét dinh thự tổng thống do tòa án ban hành, nhưng bị giám đốc PSS Park Chong-jun từ chối cho vào, người đã viện dẫn các hạn chế tiếp cận đối với các khu vực được bảo đảm an ninh.

Trước khi đối đầu với PSS, các điều tra viên cũng đã bị một đơn vị quân đội đóng trong khu dinh thự chống cự.

Hai luật sư của ông Yoon – Yun Gap-geun và Kim Hong-il – được trông thấy bước vào nơi cư trú của Tổng thống trong lúc giằng co.