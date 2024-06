Nguyên lý giúp người ngồi trong ô tô an toàn trước những tia sét

VietTimes – Ô tô đang di chuyển trên đường không may bị sét đánh trúng, người ngồi trong xe sẽ an toàn nếu như không tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu kim loại trên xe nhờ nguyên lý lồng Faraday.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc những ngày gần đây đã hứng chịu mưa lớn kèm sấm sét, với lượng sét đánh xuống đất lên đến hàng nghìn luồng.

Theo các chuyên gia, ô tô di chuyển dưới trời mưa giông hoàn toàn có thể bị sét đánh trúng. Tuy nhiên, người ngồi trong xe sẽ an toàn hơn các phương tiện khác nhờ khung kim loại của xe có tác dụng dẫn điện chạy xung quanh người ngồi trong xe, giống nguyên lý lồng Faraday.

Có an toàn tuyệt đối?

Nguyên lý hoạt động của lồng Faraday là nếu có dòng điện phóng vào lồng sắt (có tổng trường điện từ bằng 0), nó sẽ đi quanh lồng do điện trở của lồng thấp, giúp cho người hoặc vật trong lồng không bị truyền điện.

Do cấu tạo của ô tô gồm khung vỏ bằng kim loại sẽ giống như một cái lồng sắt, đi kèm với đó là các vật liệu bọc, cách âm, ghế ngồi sẽ giúp tạo ra lớp bảo vệ dày dặn chống lại điện trường bên ngoài.

Nhờ nguyên lý lồng Farday, người ngồi trong ô tô sẽ an toàn hơn khi không may bị sét đánh trúng.

Nếu có sét đánh xuống thì dòng điện này sẽ đi quanh khung vỏ của xe và truyền xuống đất, từ đó giúp người ngồi bên trong gần như không bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, cho biết: "Nguyên lý lồng Faraday giúp những chiếc xe hơi an toàn hơn khi di chuyển trong trời mưa có sét. Tuy nhiên, mức độ an toàn không hẳn là 100 % nếu người trong xe có tiếp xúc trực tiếp với các vật liệu kim loại của xe.

Nguyên lý lồng Faraday chỉ phát huy tác dụng tối đa trên những mẫu xe mui cứng, đóng cửa kín. Còn đối với các mẫu ô tô mui trần hay mui mềm sẽ không có hiệu ứng Lồng Faraday vì chúng không có mái kim loại phía trên đầu.

Hoặc những xe có cửa sổ trời nhưng không đóng kín, nguyên lý bảo vệ vẫn có tuy nhiên khả năng sẽ giảm đi", ông Quân cho hay.

Cửa sổ trời đóng không kín cũng ảnh hưởng đến nguyên lý bảo vệ của lồng Faraday.

Lưu ý khi di chuyển ô tô trong điều kiện sấm sét

Lái xe dưới trời mưa to, đi kèm giông bão là vô cùng nguy hiểm do tầm nhìn bị giảm và chiếc xe dễ bị sét đánh trúng. Để đảm bảo an toàn, người dùng cần lái xe tấp vào lề đường và có thể đợi đến khi cảm thấy an toàn mới tiếp tục di chuyển.

Cũng cần lưu ý không dừng đỗ xe dưới các tán cây to, cổ thụ để hạn chế trường hợp cây bị gió làm đổ đè vào xe.

Người ngồi trong khoang xe cần tránh tiếp xúc trực tiếp các vật liệu bằng kim loại như: Thành xe, cửa sổ, cần số…Tắt mọi thiết bị điện tử không cần thiết như: điện thoại, máy tính bảng hay hệ thống giải trí của xe.

Nếu trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển, người dùng cần chú ý chạy xe với tốc độ thấp. Điều này không chỉ giúp hạn chế lực cản của gió mà còn giúp người lái dễ dàng xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

Hãy di chuyển chậm trong thời tiết mưa giông sấm sét để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, trời mưa sẽ khiến đường trơn trượt. Lúc này, độ bám đường của lốp xe cũng giảm đáng kể. Do đó, tài xế nên lái xe bình tĩnh với tốc độ thấp, tốt nhất là dưới 30km/h.

Đồng thời, người lái nên giữ đều ga, tránh tình trạng tăng ga đột ngột. Bởi khi tăng ga mạnh sẽ tạo ra quán tính lớn làm nước tràn lên lưới tản nhiệt và đi vào ống hút gió, gây chết động cơ.