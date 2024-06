Sinh con thuận tự nhiên ở nước ngoài vẫn có y tế "đứng sau" sẵn sàng hỗ trợ

Trẻ bị tước đoạt sự sống oan uổng

Tuần trước, tài khoản Facebook Nguyễn M. đăng bài viết kèm chùm ảnh về một người phụ nữ đã sinh con thuận tự nhiên tại nhà, con trai 3,3 kg.

“M. đang ước từ nay tất cả các mẹ đều sinh con giống tổ tiên của chúng mình khi chưa xuất hiện bệnh viện, để những đứa trẻ không phải ra đời trong tay của người xa lạ”, người dùng mạng xã hội này viết.

Thông tin về việc sinh con thuận tự nhiên trên lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi sau 4-5 năm lắng đi, trào lưu phản khoa học này lại có nguy cơ tái diễn.

Trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” từng rộ lên với hàng loạt hội, nhóm group kín lẫn công khai trên mạng xã hội, cổ vũ cho việc thai phụ không theo dõi thai kỳ, không sinh nở ở cơ sở y tế, mà sinh con tại nhà, không có sự hỗ trợ của y tế. Khi sinh con ra không cắt dây rốn ngay mà chờ đợi để bánh nhau tự bong ra. Sau đó bánh nhau cùng dây rốn sẽ tự rụng trong vòng 3 - 6 ngày. Những người sinh thuận tự nhiên cũng không tiêm vaccine cho trẻ.

Chia sẻ với VietTimes, PGS.TS. Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - bày tỏ lo ngại về trào lưu sinh thuận tự nhiên vẫn được một số người thực hiện và còn cổ xúy cho nhau. Cách đây vài tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cấp cứu một bé gái sinh ra theo cách thuận tự nhiên rồi tử vong do bị nhiễm khuẩn. Đáng nói, mẹ cháu bé ở Hà Nội, không phải ở vùng sâu vùng xa.

Người mẹ này sinh con lần ba tại nhà. Sau sinh, trẻ không được cắt dây rốn, bánh rau được đặt trong chậu muối đã được rang khô, ngày thứ 3 tự rụng dây rốn. Ngày thứ 7 sau đẻ trẻ xuất hiện sốt nhẹ nhưng mẹ không đo nhiệt độ. Cháu bú mẹ kém hơn, gia đình cũng không đưa trẻ đi khám, không dùng thuốc. Người mẹ chỉ xử lý bằng phương pháp cho da tiếp xúc da, vắt sữa đổ thìa. Gia đình cũng không cho cháu tiêm vắc xin phòng uốn ván.

9 ngày tuổi, cháu bé bị gồng cứng người, bỏ bú, sốt cao li bì, lúc này, gia đình mới đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bé bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, co giật do tăng Natri máu nặng, rối loạn đông máu.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã nỗ lực hết sức để cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi.

Nguy cơ tái diễn

Câu chuyện sinh con thuận tự nhiên vừa được đăng trên Facebook đã được đưa ra tại cuộc gặp gỡ của Bộ Y tế với báo chí chiều 17/6, khi mọi người đều lo sợ trào lưu này tái xuất hiện trở lại.

Ông Đinh Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em - cho biết: Trào lưu sinh con thuận tự nhiên xuất hiện từ nhiều năm nay, đặc biệt là năm 2019, với nhiều người cổ súy cho những hành vi rất phản khoa học như không khám thai, không cắt rốn trẻ sau sinh, tự sinh con tại nhà, không tiêm vaccine cho trẻ... Những thông tin này được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, trong nhiều hội nhóm và nhanh chóng được lan truyền.

Khi đó, nhiều bệnh viện đã phải tiếp nhận các sản phụ hoặc trẻ sơ sinh bị tai biến do sinh thuận tự nhiên. Nhưng, sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành, báo chí và dư luận xã hội đã dập tắt được trào lưu này. Nhiều hội nhóm phải gỡ bài, đính chính thông tin, thậm chí ngừng hoạt động, một số nhóm rút về hoạt động bí mật.

Nhưng gần đây, trào lưu sinh con thuận tự nhiên lại rộ lên sau khi một tài khoản Facebook có tên Nguyễn M. (ở xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đăng tải một bài viết về hành vi này.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook Nguyễn M. đăng về trường hợp người quen sống tại Đắk Nông. Người đăng bài đã nhận lỗi vì tuyên truyền hủ tục, đồng thời viết cam kết và lập tức gỡ bài. Hiện, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em đã yêu cầu CDC Đắk Nông tìm hiểu, xác minh thông tin.

Một ca sinh con thuận tự nhiên ở Việt Nam

"Sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học"

Ông Tuấn cho biết thêm, về góc độ chuyên môn, cần khẳng định rằng trào lưu sinh con thuận tự nhiên có rất nhiều tác hại đến sức khỏe của mẹ và bé. Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em vẫn đang theo dõi sát, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan để có giải pháp, hướng xử lý phù hợp.

TS. Trịnh Xuân Long - Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Nhi Trung ương - khuyến cáo: Thai phụ tuyệt đối không sinh con nếu không có sự hỗ trợ về y tế. Sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn… thậm chí gây tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu không có sự theo dõi, hỗ trợ của cán bộ y tế. Vì thế, các bà mẹ khi sinh con cần đến cơ sở y tế, để được hỗ trợ khi có khó khăn, đặc biệt là đảm bảo được vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn cho trẻ.

WHO đã từng khuyến cáo các bà mẹ không nên sinh con tại nhà nếu không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Bởi có thể bị nhiễm trùng ở mẹ, xuất huyết sau sinh, trẻ sơ sinh bị ngạt thở. Do đó, các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc trước sinh cũng như đảm bảo quá trình sinh nở được an toàn.