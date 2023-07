Người lao động mất hàng trăm triệu đồng vì mắc bẫy lừa đảo trực tuyến làm dịch vụ bảo hiểm xã hội

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) liên tiếp nhận được phản ánh của người lao động (NLĐ) về việc bị lừa đảo trực tuyến số tiền lớn, khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH.

Theo phản ánh của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (BHXH Việt Nam), thời gian qua, nhiều NLĐ bị lừa đảo số tiền lớn khi truy cập vào các trang mạng xã hội như: https://www.facebook.com/DVBHX...; https://www.facebook.com/bhxhv...; https://www.facebook.com/profi...… để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) của ngành BHXH Việt Nam như giải quyết chế độ BHXH một lần, chốt sổ BHXH, thoái thu do đóng trùng BHXH, giải quyết chế độ thai sản…

Hình thức lừa đảo đa dạng, bất ngờ

Các đối tượng lừa đảo lập các Facebook có hình ảnh logo của BHXH Việt Nam, trong đó có ghi các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn về việc thực hiện các TTHC của ngành BHXH Việt Nam. Khi NLĐ tương tác với Facebook này qua messenger thì các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên tư vấn của cơ quan BHXH và hướng dẫn người lao động tương tác với Fanpage của cá nhân khác chuyên hỗ trợ về các dịch vụ của BHXH.

Đối tượng lập Fanpage dùng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội, thậm chí để tạo sự tin tưởng của NLĐ các đối tượng đã lấy hình ảnh của chủ Fanpage gắn vào hình ảnh CCCD, thay đổi thông tin cho trùng với họ, tên, ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, các đối tượng còn cung cấp các số điện thoại giả để NLĐ liên hệ trao đổi thông tin…

Hành vi lừa đảo tinh vi

Sau khi tương tác với NLĐ qua tin nhắn hoặc gọi điện qua Messenger để biết nhu cầu của NLĐ đang cần thực hiện các TTHC nào của cơ quan BHXH, các đối tượng lừa đảo trực tuyến sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên tư vấn của cơ quan BHXH.

Sau đó, những đối tượng này yêu cầu NLĐ cung cấp mã số BHXH và mã thẻ CCCD. Sau khi nhận được thông tin của NLĐ (mã số BHXH, chế độ NLĐ đang đề nghị giải quyết…), chúng gửi cho họ hình ảnh (được bọn chúng chế ra) thể hiện thông tin cá nhân và mức hưởng các chế độ (mức hưởng mà những kẻ lừa đảo chế ra thường cao hơn thực tế rất nhiều) và tình trạng hồ sơ chưa được giải quyết…Tiếp đến, những đối tượng lừa đảo yêu cầu NLĐ nếu muốn được giải quyết thì cần chi trả phí hồ sơ (mức phí mà bọn chúng đưa ra là 900.000 đồng/hồ sơ cho tất cả các TTHC như cấp sổ BHXH, giải quyết hưởng BHXH một lần, giải quyết chế độ thai sản…).

Nếu NLĐ nào chưa tin tưởng hoặc tỏ ý nghi ngờ, thì những đối tượng này sẽ dùng hình ảnh Fanpage của cơ quan BHXH có dấu tích xanh để tạo lòng tin, hoặc giới thiệu NLĐ vào các nhóm kín của ứng dụng Telegram để trao đổi thông tin. Trong các nhóm kín này, các đối tượng đã tạo niềm tin bằng cách cho đồng bọn gửi tin nhắn có hình ảnh thể hiện hồ sơ được chúng giúp đã được giải quyết xong, kèm theo hình ảnh những hồ sơ được giải quyết thành công…

Thông báo giả mạo cơ quan quan BHXH để lừa đảo người lao động.

Khi NLĐ đồng ý nhờ giúp giải quyết, các đối tượng sẽ gửi cho NLĐ những hình ảnh giả mạo, trong đó thể hiện con dấu và chữ ký của lãnh đạo cơ quan BHXH Việt Nam, chứng minh việc cơ quan BHXH đã nhận được hồ sơ… để NLĐ kiểm tra. Sau đó, bọn chúng yêu cầu NLĐ phải đóng phí hồ sơ và ghi cú pháp chuyển tiền theo một nội dung: PHI DV BHXH, TEN NGƯƠI LAO DONG SO DIEN THOẠI hoặc những ký hiệu về SO HO SO BHXH 1234ZYTV…

Tuy nhiên, sau khi NLĐ chuyển tiền, các đối tượng lập tức thông báo tin nhắn của NLĐ sai cú pháp, rồi yêu cầu NLĐ nộp thêm tiền và ghi đúng lại cú pháp hoặc bọn chúng cho người gọi điện, nhắn tin cho NLĐ giờ giải ngân của hồ sơ sắp hết để yêu cầu đóng thêm tiền Để tạo niềm tin, đối tượng cũng chuyển cho NLĐ một số điện thoại ghi kèm theo tên người và giới thiệu là cán bộ của cơ quan BHXH đang giải quyết hồ sơ để NLĐ liên hệ. Đến khi NLĐ biết mình bị lừa và liên hệ lại, thì bọn chúng lập tức khóa các trang cá nhân, chặn số cuộc gọi điện thoại.

Nhiều người lao động đã bị lừa số tiền lớn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp người lao động bị lừa đảo trực tuyến với số tiền rất lớn. Trong đó, có trường hợp chị C.T.N.T- cư trú tại xã Nhân Bình (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Mới đây, chị C.T.N.T truy cập mạng xã hội và bị đối tượng tự xưng là nhân viên BHXH lừa đảo chuyển tiền để được giải quyết chế độ thai sản (mã số BHXH của chị T là 3520754xxx). Theo phản ánh của chị T, chị tham gia đóng BHXH từ tháng 5/2022 tại Công ty CP May xuất khẩu Nhân Bình, đến tháng 1/2023 thì chị sinh con. Chị T. đã nộp hồ sơ cho Công ty để được hưởng chế độ thai sản.

Ngày 5/7/2023, chị T. truy cập mạng xã hội và nhắn tin thông qua Messenger cho tài khoản có tên là Trần Thị Lan - tự giới thiệu là nhân viên BHXH hỗ trợ giải quyết sớm hồ sơ thai sản. Sau đó, đối tượng Lan đã gửi cho chị T. hình ảnh CCCD mang tên Trần Thị Lan (sinh ngày 5/4/1984, quê quán xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; nơi thường trú thôn Đông Khê, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; số CCCD là 030184011834) để tạo lòng tin.

Bằng cách thức trên, chúng đã lừa chị T. chuyển tổng cộng hơn 30.000.000 đồng vào số tài khoản do đối tượng lừa đảo chỉ định.

Cùng với đó, là trường hợp chị M.T.H- cư trú tại xã Hải Trung (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); có số CCCD là 036192018xxx, mã số BHXH là 1914821xxx:

Tại thời điểm tháng 7/2023, chị M.T.H đang tham gia đóng BHXH tại Công ty TNHH MSL Việt Nam (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Tuy nhiên, do cần tiền, nên chị H. muốn được hưởng BHXH một lần. Theo quy định của Luật BHXH, tại thời điểm tháng 7/2023, chị H. đang tham gia đóng BHXH thì không thuộc đối tượng được hưởng BHXH một lần vào tháng 7/2023.

Khi truy cập Facebook “Dịch vụ BHXH”, thì có đối tượng giới thiệu là Kim Oanh là “Tư vấn viên thuộc Cổng thông tin điện tử trung tâm BHXH Việt Nam”. Sau đó, người này lại chuyển cho “tư vấn viên” khác là Trần Minh Hoàng để tư vấn cho chị H. về quy trình thủ tục nhận BHXH một lần qua số điện thoại trên Zalo là 0927057505. Bằng cách thức thực hiện như trên, bọn chúng đã lừa chị H. chuyển cho chúng số tiền lên tới 100.000.000 đồng.

Ngoài hai trường hợp trên, còn một số trường hợp NLĐ bị các đối tượng lừa đảo mất từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi nhờ thực hiện các TTCH của ngành BHXH Việt Nam.