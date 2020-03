Ngôi sao TOWIE đăng tải bức ảnh gây ngạc nhiên với người hâm mộ

Danielle Armstrong sinh ngày 3 tháng 5 năm 1988. Cô được biết đến khi tham gia vào series truyền hình thực tế nổi tiếng The Only Way Is Essex (TOWIE) được phát sóng trên nền tảng ứng dụng Netflix.

Mới đây, nữ diễn viên 31 tuổi đã gây chú ý cho những người theo dõi mình khi đăng tải bức ảnh của mẹ cô, bà Debbie, trong trang phục nội y quyến rũ trên trang Instagram cá nhân. Bức ảnh đã khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mẹ cô. Mặc dù đã bước sang tuổi 58, bà Debbie vẫn khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ với thân hình thon gọn.

Thậm chí, cựu sao TOWIE còn nói đùa rằng mẹ cô sẽ giết cô nếu biết cô đăng tải bức ảnh này lên mạng xã hội. Danielle, người đang chờ đợi đứa con đầu lòng với vị hôn phu Tom Ednay, đã đăng kèm dòng trạng thái với bức ảnh trên trang cá nhân rằng: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 58 mẹ của con. Hy vọng con sẽ được như mẹ khi 58 tuổi".

Mẹ của nữ diễn viên 31 tuổi có thân hình bốc lửa dù đã bước sang tuổi 58.

Sau đó, bức ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Đa số đều tỏ ra trầm trồ trước vẻ đẹp của mẹ cô. Đồng nghiệp của cô trong series truyền hình TOWIE, ngôi sao Georgia Kousoulou đã bình luận về bức ảnh rằng: "Wow", kèm theo đó là một biểu tượng cảm xúc bốc lửa. Ngoài ra, Mario Falcone, một cựu sao khác của TOWIE đã đưa ra bình luận về bức ảnh là: "Tuyệt vời".