Nga lần đầu tiên liệt một cơ quan truyền thông vào danh sách "tổ chức khủng bố"

Nga đã liệt trang web tin tức trực tuyến ủng hộ phe ly khai Komi Daily vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trang web này đã được thêm vào danh sách các nhóm khủng bố do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) giám sát vào cuối tháng 12/2024. FSB phân loại Komi Daily là “một nhánh cấu trúc” của Diễn đàn các quốc gia tự do hậu Nga (FNRF), một nhóm thân Ukraine ủng hộ việc chia cắt Nga thành hàng chục quốc gia nhỏ theo các đường lối sắc tộc và khu vực.

Bản thân FNRF đã bị Tòa án Tối cao Nga coi là tổ chức khủng bố vào tháng 11/2024. Người đồng sáng lập và trưởng ban tổ chức của nhóm là doanh nhân và nhà hoạt động người Ukraine Oleg Magaletsky. Các quan chức Ukraine và EU cũng như các nhà hoạt động chống chính phủ Nga thường tham dự các sự kiện của diễn đàn này.

Được thành lập vào năm 2018 bởi nhà báo Valera Ilyinov, Komi Daily tự mô tả mình là “phương tiện truyền thông phi thuộc địa về văn hóa và bản sắc Komi”. Nó hiện được điều hành bởi các nhà báo Lana Pylaeva và Tanya Chuprova, cả hai đều sống bên ngoài nước Nga.

Theo tuyên bố sứ mệnh của mình, Komi Daily muốn Cộng hòa Komi phía bắc của Nga “giành được chủ quyền” và cắt đứt quan hệ với Moscow. Trang web này cũng đã đưa ra những tuyên bố ủng hộ Ukraine.

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga, Roskomnadzor, đã chặn quyền truy cập vào trang web của Komi Daily và các trang mạng xã hội liên quan. Ilyinov đã bị phạt vì truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga và lời lẽ thù địch.

Trong một tuyên bố hôm 11/1, Komi Daily phủ nhận mọi liên kết đến FNRF. “Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​​​của các chuyên gia nhân quyền về quá trình hành động”, ấn phẩm viết trên Telegram và cam kết sẽ tiếp tục hoạt động.