Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 17/5 rằng phương Tây chỉ có thể gây nguy cơ leo thang hơn nữa bằng cách trang bị vũ khí và khuyến khích Kiev tấn công lãnh thổ Nga.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các thành phố của Nga ngày càng gia tăng trong bối cảnh Kiev mất lãnh thổ ở khu vực Kharkov.

“Hồ sơ của những người Mỹ và Anh điều khiển chế độ [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky có thể được thấy rõ đằng sau những cuộc tấn công man rợ này”, bà Zakharova nói với các phóng viên. “Họ không chỉ cung cấp tên lửa tầm xa và vũ khí hạng nặng mà còn bật đèn xanh cho việc sử dụng chúng để chống lại Nga”.

“Một lần nữa, chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Brussels và các thủ đô phương Tây khác, cũng như Kiev, nơi nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành vi xâm phạm lãnh thổ của mình mà không bị đáp trả”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Vào thứ Năm và thứ Sáu vừa qua, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào Crimea, Krasnodar và các khu vực khác của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái và drone của hải quân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 100 máy bay không người lái đã bị chặn giữa không trung, trong khi 6 tàu không người lái bị Hạm đội Biển Đen phá hủy.

Trong cuộc họp giao ban hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng nói thêm rằng trong tuần qua, quân đội Nga đã chặn hàng chục tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, cũng như gần 200 rocket, bao gồm cả đạn được bắn từ HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống Vampire do Séc sản xuất. Bom dẫn đường Hammer do Pháp cung cấp, tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất và gần 330 máy bay không người lái cũng được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Có tổng cộng 19 thường dân đã thiệt mạng ở vùng Belgorod của Nga chỉ trong ngày 12/5, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết. Hôm thứ Sáu, ông Gladkov viết trên Telegram rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào một chiếc ô tô dân sự, khiến một người mẹ và đứa con gái 4 tuổi của bà thiệt mạng.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại rằng việc pháo kích vào các khu dân cư đang thúc đẩy Moscow tạo ra vùng đệm dọc biên giới với Ukraine. “Nếu điều này tiếp tục, chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra một khu vực an ninh. Đây là những gì chúng tôi đang làm”, ông nói trong chuyến đi tới Trung Quốc.

Tháng trước, tờ New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS tấn công các mục tiêu ở Crimea. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm thứ Ba xác nhận với các nhà báo rằng London cho phép Kiev tấn công Crimea bằng vũ khí do Anh cung cấp.

