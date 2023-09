Nền kinh tế Trung Quốc có nhiều tín hiệu khởi sắc trong tháng 8

Thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất sắp qua đi?

Hoạt động kinh tế của Trung Quốc đã có tín hiệu phục hồi trong tháng 8, trong bối cảnh bùng nổ du lịch vào mùa hè và sau nỗ lực kích thích của chính phủ. Kết quả này làm tăng thêm sự lạc quan rằng thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất sắp sửa qua đi.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) Trung Quốc hôm 15/9 cho biết, sản xuất công nghiệp tăng 4,5% so với một năm trước đó trong khi doanh số bán lẻ tăng 4,6%. Cả hai con số đều vượt đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế và cao hơn mức tăng được ghi nhận trong tháng 7.

Đầu tư tài sản cố định tăng 3,2% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022, chậm hơn so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 do lĩnh vực bất động sản vẫn còn là trở lực. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 5,2% trong tháng 8, thấp hơn một chút so với tháng trước.

“Các chỉ số chính được cải thiện đôi chút trong tháng 8 và nền kinh tế đã phục hồi”, NBS cho biết trong một tuyên bố kèm theo dữ liệu. “Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thấy rằng bên ngoài vẫn còn nhiều bất ổn, trong khi nhu cầu trong nước dường như vẫn chưa đủ”.

Trung Quốc đang cố gắng vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong mùa hè năm nay, khi chính phủ của họ trong những tuần gần đây đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ đà tăng trưởng. Các nhà chức trách đã công bố kế hoạch thúc đẩy chi tiêu nhiều hơn đối với hàng gia dụng, đẩy nhanh việc bán trái phiếu để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và nới lỏng hạn chế mua nhà ở các thành phố lớn.

Sự phục hồi cần thêm thời gian

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) trong ngày 15/9 đã cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng cho vay phải dự trữ lần thứ hai trong năm nay, như một biện pháp tăng cường khả năng mua trái phiếu và hỗ trợ chi tiêu của chính phủ của các ngân hàng.

PBOC cũng bơm ròng 191 tỉ NDT (26,2 tỉ USD) thông qua cơ chế cho vay trung hạn vào thị trường liên ngân hàng trong hôm thứ Sáu, trong khi giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng trung ương đang cung cấp thêm thanh khoản ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu tiền mặt trước kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.

Đã có những dấu hiệu khác cho thấy một số bộ phận của nền kinh tế Trung Quốc dần ổn định trở lại. Các chỉ số được công bố trước đó cho thấy ngành sản xuất đang nhích dần theo hướng tăng trưởng trong tháng 8, trong khi nhu cầu tín dụng phục hồi và áp lực giảm phát giảm nhẹ.

Tuy nhiên, sự thay đổi có thể cần thời gian, do niềm tin của người tiêu dùng vẫn yếu và sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản kéo dài. Đầu tư bất động sản giảm 8,8% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay - sâu hơn mức giảm trong 7 tháng đầu năm.

Doanh số bán nhà ở các thành phố lớn tăng vọt sau khi chính phủ Trung Quốc vào tháng trước công bố cắt giảm lãi suất đối với các khoản thế chấp hiện tại và tỷ lệ trả trước, nhưng làn sóng tăng giá đó nhanh chóng giảm dần. Giá nhà trong tháng 8 cũng giảm với tốc độ nhanh hơn so với tháng 7.

Thêm nữa, trong khi người tiêu dùng chi tiêu cho các dịch vụ như du lịch và ăn uống bên ngoài, họ vẫn có sự nghi ngờ về tính bền vững của khoản chi tiêu đó. Trong khi, triển vọng thị trường việc làm ở Trung Quốc vẫn rất ảm đạm./.

Theo Bloomberg