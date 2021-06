Mỹ và Ukraine sắp tập trận chung lớn chưa từng có ở Biển Đen, Nga ra tay răn đe trước

Trang tin Đa Chiều ngày 23/6 dẫn nguồn tờ Newsweek của Mỹ ngày 22/6 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố Hạm đội Biển Đen của Nga “đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal và Bastion trên Bán đảo Crimea như là một phần của cuộc diễn tập mô phỏng phá hủy tàu nổi của đối phương ở Biển Đen. Khi đã vào vị trí, kíp điều khiển chuẩn bị khí tài phóng để phóng, phát hiện mục tiêu mô phỏng, xác định và khóa nó lại” – cuộc diễn tập được phía Nga mô tả.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm: "Trong quá trình diễn ra tập trận, các binh sĩ đã thực hành thuật toán tấn công tên lửa nhằm vào tàu chiến mô phỏng của đối phương thông qua các thiết bị điện tử".

Theo bản tin, cuộc huấn luyện này được tiến hành ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ đang theo dõi chuyển động của các tàu chiến của Anh và Hà Lan, sẽ cùng tàu khu trục USS Laboon mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ và các tàu chiến khác sắp tiến hành cuộc tập trận “Exercise Sea Breeze 2021” ở Biển Đen.

Tin cho biết, đây là cuộc tập trận thường niên năm 2021 ở Biển Đen do Mỹ và Ukraine dẫn đầu với sự tham gia của quân đội hơn 30 quốc gia từ 6 châu lục, sẽ là cuộc tập trận xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 28/6 đến ngày 10/7 tới đây.

Đại úy Hải quân Mỹ Bobby Dixon, người phụ trách quan hệ công cộng của cuộc tập trận “Exercise Sea Breeze 2021” cho biết, hoạt động chung này nhằm thể hiện sự đồng tâm cam kết và khả năng của liên minh quân sự phương Tây NATO và các đối tác trong việc thực hiện tầm nhìn đối với Biển Đen và vùng phụ cận.

“Hơn 30 quốc gia sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở bên trong lãnh thổ Ukraine và trên các vùng biển và không phận quốc tế; các cuộc tập trận này phù hợp các quy phạm và hành vi được quốc tế công nhận ”, ông Dixon nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov và Đại diện thường trực của Moscow tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (Organization for Security and Cooperation Europe, OSCE) Alexander Lukashevich hồi đầu tháng đã ra tuyên bố, tố cáo: “Cuộc tập trận Exercise Sea Breeze 2021 chỉ là vỏ bọc để Mỹ bí mật cung cấp cho Ukraine vũ khí, đạn dược và vật liệu để sử dụng cho mặt trận phía Đông”.

Tin cho biết, kể từ khi nổ ra cuộc chính biến lật đổ chính phủ Ukraine năm 2014, cuộc nổi dậy ly khai bùng phát ở miền Đông và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea trong một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi quốc tế, khu vực Biển Đen đã trở thành điểm nóng căng thẳng. Chính quyền Kiev sau đó và hiện tại, cũng như các đối tác phương Tây luôn cáo buộc Nga vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng thuộc khối Liên Xô cũ Ukraine.

Mối quan hệ giữa NATO và Nga vẫn chưa hồi phục sau các sự kiện ở Ukraine và Crimea. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki trước đó đã nói trong một tuyên bố rằng Mỹ đã “chuẩn bị quỹ ứng cứu khẩn cấp để ngăn chặn Nga tiếp tục xâm lược đối với Ukraine”.

Trong một bài bình luận được đăng trên tờ báo Đức Die Ziet ngày 22/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi Mỹ và các đồng minh là “những bàn tay đen đứng sau sự bất ổn lâu dài của Ukraine”.

Theo Đa Chiều, trong lúc này, Hải quân Nga cũng đang tiến hành một cuộc tập trận lớn ở Thái Bình Dương ngay “cửa nhà Mỹ”. Truyền thông Mỹ ngày 21/6 đăng tải một bức ảnh vệ tinh chụp ngày 19/6 cho thấy 7 tàu chiến Nga đã xuất hiện tại vùng biển cách đảo Oahu, Hawaii khoảng 65 km về phía nam. Thành phố thủ phủ Honolulu của bang Hawaii và căn cứ quân sự Pearl Harbor (Trân Châu Cảng) đều nằm trên đảo Oahu.

Trang web Mỹ The Drive ngày 21/6 cho biết một bức ảnh vệ tinh chưa được kiểm chứng cho thấy tàu hải quân Nga chỉ cách đảo Oahu 65 km. Các tàu Nga tiếp cận Oahu bao gồm: tàu khảo sát đo đạc biển Nguyên soái Marshal Krylov, hộ vệ hạm Nguyên soái Marshal Shaposhnikov, Hộ vệ hạm hạng nhẹ Sovershenny, hộ vệ hạm hạng nhẹ Gromkiy, Khu trục hạm Đô đốc Aldar Tsydenzhapov, tuần dương hạm Varyag và khu trục hạm Đô đốc Panteleyev.

Bản tin cho biết ba tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ và một tàu tuần tra của Lực lượng Phòng vệ bờ biển đã bám sát, đi kèm các tàu Nga đang tiến gần đảo Oahu.

Tờ Star Advertiser của Honolulu vào ngày 17/6 cũng chỉ ra rằng một tàu do thám của hải quân Nga đã có mặt ở vùng biển phía bắc Oahu. Bài báo trích dẫn nguồn tin của trang web Viện Hải quân (U.S. Naval Institute News) nói tên con tàu này là Kareliya.

Về hoạt động quân sự lớn này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cùng với lực lượng không quân đang tiến hành tập trận ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương, cách quần đảo Kuril 2,5 nghìn hải lý (khoảng 4,6 nghìn km) về phía Đông Nam. Cuộc tập trận có sự tham gia của 20 tàu chiến, tàu ngầm và một số tàu hỗ trợ khác, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa Varyag, tàu khu trục Shaposhnikov, các tàu hộ tống Aldar Tsydenzhapov, Sovershenny và Gromky cùng với một tàu ngầm.

Ngoài ra, tham gia tập trận còn có khoảng 20 máy bay, trong đó có máy bay chống hạm Tu-142M3, máy bay chống hạm Il-38, máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, máy bay tiếp dầu Il-78 và trực thăng triển khai trên tàu Ka-27.

Bộ Quốc phòng Nga nói, lực lượng hải quân và không quân đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tàu sân bay của kẻ địch giả tưởng và một cuộc tấn công mô phỏng bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên mặt đất của đối phương.

Những động thái biểu dương sức mạnh trên biển kiểu này gần đây ít khi xảy ra giữa Mỹ và Nga, làm dấy lên sự lo ngại của giới quan sát quốc tế về việc tái xuất hiện cuộc chạy đua vũ trang như thời kỳ Chiến tranh Lạnh.