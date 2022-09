Mỹ ngừng giao hàng máy bay chiến đấu F-35 do phát hiện bộ phận do Trung Quốc sản xuất

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Tư (7/9) đã quyết định đình chỉ việc giao lô hàng các máy bay chiến đấu F-35 mới sau khi các nhà sản xuất phát hiện có bộ phận nam châm làm bằng vật liệu của Trung Quốc trái phép trong động cơ. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết, nhà sản xuất hồi tháng 8 đã phát hiện ra điều này không phù hợp quy định về mua sắm của nước Mỹ và chủ động thông báo. Hiện đã tìm được nguồn cung hàng để thay thế.

Công ty Lockheed Martin, nhà sản xuất máy bay chiến đấu F-35, cho biết họ đang cùng với các đối tác xem xét lại chuỗi cung ứng của mình và các bộ phận liên quan không được tiếp cận bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Lockheed Martin cho biết động cơ tuabin này do một nhà sản xuất khác của Mỹ là Honeywell chế tạo, và các nam châm vi phạm có chứa hợp kim coban và samarium của Trung Quốc. Honeywell trả lời rằng công ty vẫn cố gắng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng tất cả các yêu cầu theo hợp đồng của khách hàng.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng thành phần này không truyền dữ liệu, không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc khả năng chiến đấu của máy bay và không gây nên rủi ro. Sự cố này không ảnh hưởng đến các máy bay F-35 hiện đang hoạt động trong biên chế, nhưng các nhà chức trách đã đình chỉ giao máy bay F-35 mới cho các đơn vị quân đội Mỹ và khách hàng quốc tế.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 hiện đang được cả Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sử dụng; ngoài ra 10 quốc gia khác cũng đang sử dụng nó. Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng đang điều tra tại sao các bộ phận hợp kim “Made in China” lại xuất hiện trên chiến đấu cơ F-35.

Về vấn đề này, Chính phủ Trung Quốc chưa công khai phản hồi chính thức, nhưng trang Guancha (Nhà Quan sát) của Trung Quốc ngày 9/9 đã đăng bài của ông Hồ Tích Tiến, cựu Tổng biên tập, hiện là bình luận viên đặc biệt của Thời báo Hoàn cầu, cho rằng: Vụ việc này một lần nữa cho thấy mức độ nâng cao và sự tỉ mỉ trong cách đề phòng của Mỹ trước Trung Quốc. Từ lâu, Mỹ đã loại bỏ các máy tính thương hiệu Trung Quốc khỏi các cơ quan chính phủ và yêu cầu các mạng lưới truyền thông ở khắp mọi nơi loại bỏ thiết bị do Huawei hoặc ZTE của Trung Quốc sản xuất. Thực tế, các hệ thống chủ chốt của Mỹ về cơ bản là công nghệ và thiết bị trong nước, nhưng yêu cầu các hệ thống và thiết bị đó không chứa bất kỳ thành phần và vật liệu nào được sản xuất tại Trung Quốc là rất khó.

Ví dụ, nếu Lầu Năm Góc tiếp tục cẩn thận tìm kiếm tất cả các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35, ngoài hợp kim nam châm, chắc chắn sẽ có các bộ phận hoặc vật liệu khác có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nếu họ lo ngại rằng những vật liệu đó sẽ phát huy “lực ma quỷ” và điều khiển máy bay chiến đấu vào những thời điểm quan trọng, thì cách tốt nhất là họ sử dụng lại những chiếc máy bay chiến đấu cũ được sản xuất trước thế kỷ này, khi chưa có phụ tùng của Trung Quốc và vật liệu trong các sản phẩm cao cấp của Mỹ.

Bài báo viết, Trung Quốc là một trung tâm quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỹ nhập khẩu hơn 500 tỷ USD sản phẩm từ Trung Quốc mỗi năm, và cuộc sống của người Mỹ nói chung không thể tách rời “Made in China”. Có cơ quan truyền thông đã làm một cuộc thực nghiệm rằng người Mỹ không dựa vào bất kỳ sản phẩm nào của Trung Quốc để sống, và kết quả là họ "không thể sống được".

Trước đây Mỹ đã kết án tù một người đàn ông vì đã cung cấp giày quân sự cho quân đội vì thay nhãn mác giày “Made in China” thành giày “Made in USA” và một số nhà lập pháp đã chủ trương tẩy chay đất hiếm của Trung Quốc; nhưng điều quan trọng là hơn 20% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ là các sản phẩm cơ điện và con số này không ngừng tăng lên; những sản phẩm cơ điện này bao hàm số lượng lớn sản phẩm điện tử, chúng phân tán trong mọi hoạt động của xã hội Mỹ và không thể bị loại bỏ về cơ bản.

Tuy nhiên, sự cảnh giác cao độ của Mỹ đối với Trung Quốc đã giúp Trung Quốc vẽ ra con đường mà Mỹ rất có thể đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Mỹ đang ở mức đỉnh cao của công nghệ, và nơi họ đề phòng Trung Quốc phải là lĩnh vực họ biết rằng Trung Quốc có thể thọc vào, nắm chắc hoặc phát triển các khả năng liên quan. Mỹ nghiêm ngặt phòng ngừa máy tính cá nhân do các công ty Trung Quốc sản xuất, không cho phép sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE. Trung Quốc cũng cần đề phòng Mỹ trong các lĩnh vực này. Trong quá khứ, các hệ thống cốt lõi của Trung Quốc như ngân hàng và điện lực thường sử dụng một số lượng lớn các thiết bị điều khiển và phần mềm được sản xuất tại Mỹ, thì nay chúng gần như đã bị thay thế, nếu vẫn còn những linh kiện then chốt thì chúng cần được khẩn trương thay thế. Các thiết bị điện tử được các cá nhân trong các bộ phận quan trọng ở Trung Quốc sử dụng cũng nên được sản xuất trong nước, điều này cũng cần thiết về mặt an ninh và không được xem nhẹ.

Bài báo viết, tuy nhiên, chúng ta không được cực đoan như Mỹ và bắt chước “bộ dạng thần kinh” của họ. Một số chính trị gia ở Mỹ thúc đẩy dây chuyền sản xuất của họ hoàn toàn "phi Trung Quốc hóa", chứa đựng mục đích chính trị là thúc đẩy sự "tách rời" hoàn toàn giữa Mỹ và Trung Quốc, vì vậy họ làm mọi thứ có thể. Nhưng những gì Trung Quốc cần là thực sự cầu thị để bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời phải bảo vệ mối quan hệ sâu rộng giữa Trung Quốc và Mỹ, ngăn chặn sự tách rời giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bài báo kết luận, để duy trì liên lạc giữa Trung Quốc và Mỹ, tất nhiên có thể có những kẽ hở tiềm ẩn để có thể bị phía Mỹ xâm nhập. Việc Trung Quốc cần làm là có những biện pháp hữu hiệu để bịt những kẽ hở đó. Ví dụ, các công ty Mỹ bán thiết bị đầu cuối ở Trung Quốc, nhưng cơ sở dữ liệu phải được xây dựng ở Trung Quốc. Cần thấy rằng việc duy trì càng nhiều mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ càng có ý nghĩa chiến lược để làm tan rã các âm mưu của những kẻ chủ trương tách rời Trung Quốc ở Mỹ, và sẽ có lợi hơn là có hại cho việc bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc.