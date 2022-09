MWG lãi 3.200 tỉ đồng sau 8 tháng đầu năm 2022

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2022 với doanh thu hơn 10.400 tỉ đồng và lãi sau thuế 295 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 60% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu của các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy ghi nhận mức tăng trưởng là 118%. Doanh số tháng 8 của chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) giảm 20% so với mức cao điểm cùng kỳ nhưng vẫn tăng trưởng dương tháng thứ 6 liên tiếp kể từ tháng 3/2022.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, MWG ghi nhận tổng doanh thu đạt 92.283 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 3.176 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đóng góp lần lượt 24.500 tỉ đồng và 48.800 tỉ đồng, tăng 27% so với 8 tháng đầu năm 2021, chiếm 79,5% doanh số MWG.

Doanh thu chuỗi BHX đạt 17.600 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu online lũy kế tăng trưởng 71% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu của MWG.

Báo cáo của MWG cho biết, chuỗi BHX đã kết thúc quá trình thay đổi layout mới và đóng những cửa hàng hoạt động không hiệu quả.

Trong tháng 8/2022, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng BHX đã tăng lên 1,36 tỉ đồng, tăng 5% so với tháng liền trước, tăng 33% so với mức doanh thu trung bình trong quý 1/2022 và tăng 24% so với tháng 4/2022 (thời điểm bắt đầu tái cấu trúc).

Trong thời gian tới, MWG cho biết sẽ tiếp tục chuẩn hóa và tinh gọn quy trình vận hành chuỗi BHX, đồng thời triển khai các giải pháp (bao gồm ứng dụng công nghệ) để tối ưu chi phí, hướng đến mục tiêu hòa vốn vào cuối năm với doanh thu bình quân đạt 1,5 – 1,6 tỉ đồng/cửa hàng.

Hiện tại, MWG đang vận hành 1.086 cửa hàng TGDĐ (bao gồm 54 cửa hàng TopZone), 2.222 cửa hàng ĐMX, 1.726 cửa hàng BHX, 509 nhà thuốc An Khang, 80 cửa hàng AVAKids và 12 cửa hàng AVASport./.