Mukesh Ambani - người giàu nhất châu Á và tham vọng xây dựng "siêu ứng dụng" tài chính cho Ấn Độ

Tỉ phú Mukesh Ambani có tham vọng chế tạo siêu ứng dụng tài chính ở Ấn Độ (Ảnh: Nikkei)

Tập đoàn Reliance Industries Ltd. của Mukesh Ambani đã niêm yết đơn vị dịch vụ tài chính mới trong hôm đầu tuần này, mở đường cho việc thành lập công ty cho vay phi ngân hàng lớn nhất quốc gia và định hình lại cách thức cung cấp dịch vụ tài chính cho các tiểu thương và người dân Ấn Độ.

Mặc dù các kế hoạch của Reliance đối với Jio Financial Services vẫn chưa rõ ràng, nhưng công ty muốn phát triển một phiên bản WeChat của Ấn Độ - một siêu ứng dụng tập trung vào mua sắm trực tuyến, phát video trực tuyến, tài chính kỹ thuật số và giao dịch chứng khoán, những người quen thuộc với kế hoạch này cho biết. Jio Financial gần đây được định giá 20 tỉ USD, mặc dù cổ phiếu giao dịch chưa được như kỳ vọng trong phiên chào sàn hôm đầu tuần.

Bước tiến của Jio Financial đánh dấu nỗ lực mới nhất của tỉ phú Mukesh Ambani nhằm thoát khỏi hoạt động kinh doanh năng lượng truyền thống của Reliance và tập trung hơn vào các lĩnh vực hướng tới người tiêu dùng.

Nhưng Jio Financial, có tiềm năng trở thành công ty dịch vụ tài chính phi ngân hàng lớn nhất Ấn Độ, có thể phải cạnh tranh trực diện với HDFC mới được sáp nhập và các tổ chức cho vay lâu đời, bao gồm ICICI Bank Ltd. và Axis Bank Ltd.,. Điều này có cơ sở khi mà phần lớn trong số 1,4 tỷ dân của quốc gia Nam Á này vẫn chưa có thẻ tín dụng, thậm chí là tài khoản ngân hàng.

Một trong những lợi thế của Reliance là phạm vi tiếp cận và mạng lưới rộng lớn của họ.

Ông Ambani trong một buổi trả lời phỏng vấn về Jio Financial (Ảnh: Bloomberg)

Sau khi trở thành nhà cung cấp dịch vụ không dây số 1 Ấn Độ, tập đoàn này từ từ "lấn sân" sang lĩnh vực bán lẻ, tiếp cận hơn 450 triệu người dùng điện thoại và 98% mã bưu chính của Ấn Độ. Trong những năm gần đây, Reliance đã đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử và truyền hình, và đang bán mọi thứ từ đồ điện tử cho đến quần áo tại hơn 18.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Deven R. Choksey, giám đốc quản lý của DRChoksey FinServ tại Mumbai, đánh giá rằng Jio Financial có tiềm năng rất lớn, tiếp cận được một thị trường trị giá hàng tỉ USD nếu như thu hút được khoảng 1 triệu thương nhân, mỗi người nắm giữ trung bình 5 vạn rupee (khoảng 6.000 USD).

Reliance hiện chưa đưa ra bình luận gì. Chi tiết về kế hoạch tăng trưởng của Jio Financial dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị cổ đông thường niên của Reliance, tổ chức vào ngày 28/8 tới.

Hướng tiếp cận khác biệt

Năm 2016, mạng dịch vụ di động của Reliance đã cung cấp các cuộc gọi miễn phí và dữ liệu giá rẻ cho người dân Ấn Độ, loại bỏ các đối thủ trong ngành viễn thông. Ambani đặt cược rằng Jio Financial có thể làm điều tương tự cho những người không có tài khoản ngân hàng bằng cách cung cấp các dịch vụ giá rẻ thông qua một siêu ứng dụng. Kế hoạch cho ra mắt một siêu ứng dụng đã được "rò rỉ" từ cách đây vài năm.

Trong số các mối quan hệ hợp tác quan trọng nhất của Jio Financial là BlackRock Inc. Công ty này sẽ hỗ trợ kế hoạch phát triển các chỉ số đánh giá khả năng chi trả và cung cấp chúng cho hàng triệu người. Đối với BlackRock, mối quan hệ hợp tác báo hiệu sự quay trở lại thị trường quản lý quỹ ở Ấn Độ sau khi rời khỏi vào năm 2018. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng một loạt dịch vụ cho Jio Financial, bao gồm cung cấp bảo hiểm, thanh toán và giao dịch kỹ thuật số.

Saurabh Tripathi, giám đốc dịch vụ tài chính toàn cầu của Tập đoàn tư vấn Boston có trụ sở tại Mumbai, cho biết Jio Financial được kỳ vọng sẽ “tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng kỹ thuật số công cộng của Ấn Độ”, bao gồm cả nền tảng thanh toán tức thời của chính phủ, để thâm nhập vào lĩnh vực bán lẻ.

Các ngân hàng Ấn Độ đang tập trung hơn vào người tiêu dùng. Các dịch vụ tài chính chiếm 25% vốn hóa thị trường của Ấn Độ và Reliance dự kiến ​​sẽ khai thác thị trường này. Mặc dù Jio Financial sẽ không thể tiếp cận các khoản tiền gửi chi phí thấp như ngân hàng, nhưng nó có thể thành công hơn với người tiêu dùng nếu có thể tạo ra các phương tiện đầu tư như quỹ chỉ số.

Jio Financial có cơ hội để tạo sự khác biệt bằng cách tập trung nhiều hơn vào đầu tư thụ động và phân phối quỹ tương hỗ thông qua mạng lưới của Reliance thay vì phụ thuộc vào các nhà phân phối truyền thống, điều này có thể giảm chi phí.

Tham vọng siêu ứng dụng của Ambani sẽ vấp phải một số thách thức (Ảnh: Bloomberg)

Đối diện nhiều thách thức

Tuy nhiên, các rào cản đối với Reliance bao gồm luật pháp Ấn Độ - hạn chế việc chia sẻ dữ liệu trong các đơn vị khác nhau của công ty.

Tập đoàn phải tuân theo các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt, điều đó có nghĩa rằng Jio Financial sẽ không có quyền truy cập thông tin từ đơn vị bán lẻ và điện thoại của Reliance. Điều này sẽ hạn chế khả năng triển khai quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc phát triển sản phẩm mới của Jio Financial dựa trên sở thích của khách hàng nội bộ.

Hoạt động cho vay bên bán có thể là một trở ngại khác. Reliance đã tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong việc phát triển nền tảng thanh toán ngang hàng, trong đó phải kể đến các nền tảng do Paytm, PhonePay hoặc BharatPe điều hành.

Shweta Rajani, người đứng đầu bộ phận tư vấn quỹ tương hỗ tại Anand Rathi - trụ sở tại Mumbai, nói với Bloomberg rằng “còn quá sớm để bình luận về việc Jio Financial sẽ thực sự 'khuynh đảo' thị trường như thế nào, bởi kế hoạch kinh doanh rõ ràng của họ – sản phẩm và dịch vụ mà họ dự định tung ra” - vẫn chưa được định hình.

Choksey, nhà tư vấn có trụ sở công ty tại Mumbai, cho biết Jio Financial có thể sẽ không tập trung vào thị trường tín dụng doanh nghiệp lớn của Ấn Độ cho đến khi tạo được thành tựu nhất định. Nhưng đơn vị này có thể sẽ đột phá trong lĩnh vực bán lẻ, giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khi nền kinh tế Ấn Độ phát triển, dự kiến ​​hàng trăm triệu người sẽ sớm tham gia vào thị trường, một lợi ích tiềm năng cho Ambani khi ông củng cố vị thế là một trong những doanh nhân quyền lực nhất quốc gia.

Utkarsh Sinha, giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư Bexley Advisors, cho biết nếu Jio Financial thành công sẽ mở ra nhiều lĩnh vực hơn nữa để Reliance tham gia./.

Theo Bloomberg