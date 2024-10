MIK Group chuẩn bị ra mắt 2 tòa căn hộ cao cấp phân khu The Sola Park

The Avenue và The Sky - những khuông nhạc cuộc sống vui tươi

Bản giao hưởng The Sola Park đang dần hoàn thiện với hai chương cuối là The Avenue và The Sky. Đây cũng chính là khu phức hợp căn hộ kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng đẳng cấp nhất The Sola Park, tạo nên không gian “sống – làm việc - tận hưởng” 3 trong 1.

Phối cảnh The Avenue và The Sky trong phân khu The Sola Park

Theo chia sẻ của đơn vị phát triển dự án MIK Group, 2 tòa The Avenue và The Sky được xây dựng cao 39 tầng, trong đó từ tầng 1-14 sẽ là shophouse thương mại và khu văn phòng. Các tầng còn lại là khu căn hộ với tổng số lượng gần 1.500 căn. Nhằm mang tới cho khách hàng lựa chọn phù hợp về mục đích sử dụng, 2 tòa tháp được thiết kế với các loại hình căn hộ: Studio, 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, diện tích khoảng từ 32-76m2.

Vậy điều gì làm nên một không gian đáng sống, đáng tận hưởng tại The Avenue và The Sky? Ngay trên mặt bằng phối cảnh, không khó để nhận ra The Avenue tựa một giao lộ thời đại khi tọa lạc tại “giao điểm vàng” của những tuyến đường huyết mạch là Đại lộ Thăng Long và đường nội khu The Sola Park, xác lập vị thế “thuận di chuyển – tiện kết nối”.

Nếu The Avenue là sắc màu sôi động của nhịp giao thương, kết nối đa điểm thì The Sky lại tráng lệ và lãng mạn khi là sự giao hòa của dòng chảy ánh sáng.

Các căn hộ The Sky mở ra tầm view khoáng đạt mà giới hạn chính là trời xanh bao la. Cảnh sắc của bình minh ló rạng hay hoàng hôn lúc nắng tắt được thu trọn từ ban công, cửa sổ mỗi căn hộ.

Một góc cảnh quan phân khu The Sola Park

Cuộc sống hạnh phúc của cư dân The Avenue và The Sky còn là sự thăng hoa những xúc cảm được gieo trồng và nuôi dưỡng trong không gian trọn vẹn chất xanh thuần khiết và chuỗi tiện ích cảm hứng, đa tầng trải nghiệm. Mảng xanh hiện diện khắp nơi quanh 2 tòa tháp, bao bọc và đan cài khéo léo trong các khuôn viên tiện ích từ vườn Ánh sáng, vườn Thiên văn, bãi cỏ sân chơi gia đình, chòi nghỉ, giàn hoa, đường dạo, các sân thể thao,…

Nhịp sống giao hòa thiên nhiên là khoảng lặng để cân bằng giữa lý tính và cảm xúc, giúp mỗi cư dân thanh lọc hoặc chữa lành tâm hồn.

Mỗi sớm mai thức giấc, bước chân ra ngưỡng cửa là thế giới muôn vàn tiện ích. Hệ thống phòng gym, yoga, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ với những thiết bị hiện đại đạt chuẩn được thiết kế phù hợp từng lứa tuổi, kiến tạo nhịp sống trẻ trung, năng động là khởi đầu của ngày mới đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, Artwork Stone, Artwork kết hợp ánh sáng thảm cỏ, sân chơi nước kết hợp ánh sáng, quảng trường ánh sáng, vườn nghệ thuật chủ đề màu sắc… lại mở ra một thế giới nghệ thuật lung linh, huyền ảo, tạo những “gu” riêng trong cảm nhận cuộc sống.

Và bản hòa ca bất tận trong lòng đại đô thị

Không chỉ nhịp nhàng trong bản giao hưởng The Sola Park, The Avenue và The Sky còn hòa ca đồng điệu với hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế cùng tinh hoa chất sống toàn cầu của đại đô thị 280 ha Vinhomes Smart City.

Hệ thống giáo dục đa nền tảng linh hoạt được thiết lập đảm bảo giá trị tri thức bền vững hiện hữu ngay trong đại đô thị giúp thế hệ tương lai tự tin vươn xa và phát triển toàn diện, gồm hệ thống trường liên cấp Vinschool, Trường Tiểu Học và THCS Tây Mỗ. Cùng với đó là hơn 25 trường Mầm Non, hơn 10 Trường tiểu học, hơn 5 trường trung học cơ sở và hơn 5 trường trung học phổ thông trong bán kính 5km xung quanh 2 tòa tháp.

Không gian sống yên bình, đa trải nghiệm dành cho cư dân The Sola Park

Cư dân The Avenue và The Sky sẽ có những trải nghiệm vô giá với bộ 3 công viên liên hoàn quy mô 16,3ha trải dài 3km dọc theo dự án. Đại công viên trung tâm Central Park 10,2 hecta với hồ cảnh quan thơ mộng rộng 4,8ha đưa cư dân “lạc bước” đến miền biển xanh cát trắng trải dài, quây quần gia đình với chèo thuyền, vườn nướng BBQ; Công viên thể thao Sportia Park với hệ thống máy tập 1.000 chức năng mở ra các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn; công viên Zen Park tái hiện phong cách Nhật Bản là hành trình phiêu lưu xứ sở Phù Tang tại chính nơi mình sống…

Và bằng hệ thống xe buýt điện nội khu miễn phí, cư dân The Avenue và The Sky dễ dàng tiếp cận chuỗi tiện ích đẳng cấp khác như bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall… nằm ngay trong khuôn viên đại đô thị.