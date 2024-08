Long Thành Riverside - chủ khu đô thị JD Junction kinh doanh ra sao?

Bán niên năm 2024, CTCP Long Thành Riverside, chủ đầu tư Khu đô thị JD Junction tại Đồng Nai, có mức lãi sau thuế tăng vọt 13 lần so với cùng kỳ năm trước lên 46 tỷ đồng và đưa dư nợ trái phiếu về 0.

Long Thành Riverside vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính bán niên năm 2024 với lợi nhuận sau thuế tăng vọt 13 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 46 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 0,81% lên 9,76%.

Đến ngày 30/6, tổng tài sản giảm 692 tỷ đồng so với đầu năm, nguyên nhân do công ty giảm nợ phải trả. Cụ thể, nợ phải trả đã giảm 27% so với đầu năm, còn 1.804 tỷ đồng; trong đó dư nợ trái phiếu về 0. Nhờ vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 5,98 lần xuống 3,83 lần.

Cụ thể, vào ngày 24/5/2024, Long Thành Riverside đã mua lại trước hạn lô trái phiếu trị giá 87 tỷ đồng, mã LTRCH2126001, tất toán hoàn toàn.

Lô trái phiếu này có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm và đáo hạn vào ngày 29/12/2026. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu này, Long Thành Riverside còn phát hành 3 lô trái phiếu khác mã LTRCH2226001, LTRCH2226002 và LTRCH2226003 với tổng giá trị 205 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu này đã được tất toán trước hạn vào năm 2023.

Về Long Thành Riverside, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2011, là chủ dự án Khu đô thị JD Junction nằm tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng diện tích đất gần 41 ha, sản phẩm gồm 650 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ cao tầng.

Long Thành Riverside có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Tây Hồ Group) sở hữu 32%, còn lại do 5 cổ đông cá nhân khác góp vốn. Vào tháng 5/2017, công ty giảm vốn điều lệ xuống 260 tỷ đồng, Tây Hồ Group vẫn là cổ đông lớn nhất với 45%.

Sau đó, Long Thành Riverside lại tiếp tục tăng vốn từ 260 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng. Trong đó, Tây Hồ phải góp bổ sung khoảng 77 tỷ, ứng với sở hữu tỷ lệ 48,41% vốn.