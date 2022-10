Lợi nhuận của Samsung sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2019

Công ty Hàn Quốc cho biết dự kiến ​​lợi nhuận kinh doanh sản xuất đạt từ 10,7 nghìn tỉ (7,57 tỉ USD) đến 10,9 nghìn tỉ won Hàn Quốc. Đây là lần giảm lợi nhuận đầu tiên kể từ năm 2019. Theo báo cáo tài chính của công ty ngày 7/9.

Samsung cũng báo cáo mức tăng doanh thu từ 75 nghìn tỉ đến 77 nghìn tỉ won Hàn Quốc, tăng 1,3% đến 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh chip của Samsung, bao gồm bán chip cho máy tính xách tay, máy chủ và trung tâm lưu trữ dữ liệu, sản xuất chất bán dẫn, chiếm 70% lợi nhuận của hãng.

Công ty cung cấp chip NAND và DRAM, sử dụng trong các thiết bị như máy tính xách tay và điện thoại thông minh cho các trung tâm dữ liệu. Samsung cũng có một doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn. Doanh nghiệp không đưa ra bất kỳ bình luận nào với dự báo thu nhập quý 3 nhưng các nhà phân tích cho biết, sự suy giảm giá chip bộ nhớ và nhu cầu trên thị trường là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận.

Daiwa Capital Markets cho biết trong một bản tin ngày 7/10, các lô hàng DRAM và NAND đã giảm 15% và 10% theo quý, giá sản phẩm cũng giảm lần lượt là 19% và 20% theo quý, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong thu nhập. ”

Lợi nhuận dự đoán giảm làm tăng thêm lo ngại đối với các nhà sản xuất về lĩnh vực chip, đang phải đối mặt với nhu cầu yếu hơn trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu yếu hơn.

Công ty Advanced Micro Devices (AMD) ngày 6/9 báo cáo ước tính doanh thu sơ bộ cho quý 3 thấp hơn nhiều so với dự kiến ​​ban đầu. Công ty Mỹ trích dẫn “thị trường PC yếu hơn dự kiến ​​và đang diễn ra các hoạt động điều chỉnh hàng tồn kho lớn đáng kể trên toàn bộ chuỗi cung ứng PC.”

Micron, doanh nghiệp đối thủ của Samsung, cảnh báo vào tháng 8/2022, “nhu cầu của người tiêu dùng và những khó khăn liên quan đến hàng tồn kho” ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các nhà sản xuất bộ nhớ.

Dự báo về sự sụt giảm lợi nhuận của Samsung gây ra những làn sóng chấn động thông qua các cổ phiếu chip khác. Ở Châu Âu, các công ty như nhà sản xuất thiết bị Hà Lan ASML và nhà cung cấp của Apple STMicro giá cổ phiếu xuống thấp trong giao dịch buổi sáng.

Giá cổ phiếu của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới cũng giảm ở Đài Loan. Nhưng sau khi đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường tại Đài Loan, công ty báo cáo doanh thu tăng 42,6% so với cùng kỳ năm 2021, đi ngược lại xu hướng giảm thu nhập và nhu cầu của các công ty bán dẫn. TSMC có lẽ là nhà sản xuất chip quan trọng nhất thế giới do sản xuất linh kiện cho các tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới bao gồm cả Apple, do đó doanh thu tiếp tục gia tăng.

Nhiều công ty, bao gồm cả Micron, đang cắt giảm chi tiêu vào vốn và giảm lượng hàng tồn kho, những động thái có thể giúp các công ty như Samsung phục hồi và báo hiệu đáy của sự suy thoái chất bán dẫn hiện nay.

SK Kim, nhà phân tích tại Daiwa Securities Capital Markets, trả lời phỏng vấn của CNBC “Street Signs Asia” ngày 7/10 cho rằng: “Đây là loại tín hiệu của sự chạm đáy suy thoái nhu cầu”. Kim cho biết ông hy vọng giá bộ nhớ sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm tới, đồng thời cho biết, giá cổ phiếu của Samsung “cũng sẽ sớm chạm đáy.” Cổ phiếu của Samsung đã giảm hơn 28% tính đến thời điểm hiện tại.

Mặc dù đối mặt với sự sụt giảm doanh thu và nhu cầu, Samsung vẫn tin tưởng vào một thị trường phát triển hơn với công nghệ hiện đại và đã vạch ra một lộ trình kinh doanh các thiết bị bán dẫn của mình, đặt mục tiêu sản xuất những con chip tiên tiến nhất trong thời gian 5 năm.

Theo CNBC