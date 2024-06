Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) dự kiến diễn ra chiều 26/6 tại tỉnh An Giang.

Đáng chú ý, tại Đại hội đồng cổ đông lần này, Lộc Trời đưa ra đề xuất điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức giai đoạn 2024 - 2025 từ tiền mặt sang cổ phiếu, với tỷ lệ giữ nguyên 30%. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty dự kiến sẽ tăng lên 1.310 tỷ đồng.

Lý do được công ty đưa ra nhằm đảm bảo và gia tăng lợi ích của cổ đông gắn liền với hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Lộc Trời.

Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của Lộc Trời là tháng 10/2022 đối với phần cổ tức của năm 2021. Trước đó, giai đoạn từ 2017 - 2021, Lộc Trời duy trì trả cổ tức tiền mặt hàng năm cho cổ đông với tỷ lệ dao động từ 10 - 20%/năm.

Tờ trình kế hoạch chia cổ tức của Lộc Trời trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Cũng trong ngày 5/6, Lộc Trời đã điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận sau thuế ở mức 50 tỷ đồng. Trước đó, tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Lộc Trời đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả đạt được năm 2023.

Con số lãi 50 tỷ đồng được đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2024 và năm 2023 của công ty không mấy khả quan.

Kết thúc quý I/2024, Lộc Trời lỗ ròng 96,3 tỷ đồng, tăng 19% so với mức lỗ 81,2 tỷ đồng cùng kỳ 2023. Nói về lý do tiếp tục tăng con số lỗ, công ty giải trình do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, giá vốn hàng bán tăng 65% lên mức 3.603 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu chỉ tăng 57% lên 3.843 tỷ đồng. Đồng thời chi phí lãi vay và khoản lỗ do tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản thu nhập khác nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm so với báo cáo cùng kỳ năm 2023.

Nhìn lại một năm trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2023, tham vọng của Lộc Trời đặt ra khá lớn, như: lợi nhuận sau thuế 2023 tối thiểu 400 tỷ đồng; định hướng đến năm 2024 doanh thu đạt 1 tỷ USD.

Tuy vậy, kết thúc năm vừa qua, lợi nhuận thu về của Lộc Trời chỉ đạt 265 tỷ đồng, giảm 35,6% so với năm 2022. Chưa dừng ở đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán của công ty này tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận sau thuế xuống chỉ còn 16,9 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của công ty đạt gần 16.500 tỷ đồng, tăng gần 39%, nhưng con số này vẫn còn cách mục tiêu 1 tỷ USD khá xa.

Tại Đại hội ngày 26/6 sắp tới, cổ đông Lộc Trời sẽ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 5 thành viên, trong đó có ít nhất 1/3 là thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Đại hội cũng sẽ bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lãnh đạo chủ chốt công ty năm 2024 của Lộc Trời đề xuất: Mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ bằng 1% và mức thù lao của Ban kiểm soát bằng 0,1% lợi nhuận trước thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024. Ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị là 1 tỷ đồng và Ban kiểm soát là 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội lần này sẽ thảo luận về kế hoạch triển khai niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).