Lo tăng thuế, các nhà nhập khẩu Mỹ tranh thủ nhập hàng Trung Quốc

“Chiến tranh thương mại 2.0” của ông Trump đang đến gần, do đó dự kiến ​​sẽ tạo ra sự "bùng nổ" trong xuất khẩu của hàng hóa Trung Quốc tới Mỹ.

Các nhà nhập khẩu Mỹ tranh thủ gom hàng

Tờ South China Morning Post của Hong Kong ngày 11/11 đăng bài viết cho rằng việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử đã làm dấy lên lo ngại về việc Mỹ sẽ áp thuế cao; vì vậy các nhà nhập khẩu Mỹ tranh thủ nhập hàng từ Trung Quốc trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025 để tránh khả năng tăng giá thành.

Hãng tin Business Insider của Mỹ cho rằng rằng điều này ít nhất sẽ có lợi cho tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong thời gian ngắn.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đe dọa sẽ áp dụng mức thuế cố định 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và mức thuế 10% -20% đối với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Các nhà kinh tế cho rằng trước khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2025, các nhà máy toàn cầu có thể sẽ tăng ca để sản xuất số lượng hàng hóa nhiều nhất có thể trước khi bất cứ mức thuế tiềm năng nào có hiệu lực.

Ông Joe Lupton, chuyên gia kinh tế toàn cầu cấp cao của JPMorgan Chase, cho biết trên một podcast vào cuối tuần qua: “Do các công ty có ý định ứng phó trước, khi chúng ta bước sang quý đầu tiên, mọi người có thể thấy có sự gia tăng nhẹ trong ngành sản xuất toàn cầu và của Trung Quốc".

Một bộ phận đáng kể nhu cầu về hàng hóa Trung Quốc cũng đến từ chính nước Mỹ. Capital Economics, viện nghiên cứu kinh tế của Anh, viết trong một báo cáo tuần trước: “Sự trở lại của ông Trump có thể sẽ thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc trong thời gian ngắn khi các nhà nhập khẩu Mỹ tăng cường mua hàng để tranh thủ né thuế quan”.

Xuất khẩu hàng tháng của Trung Quốc sang Mỹ từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024 (Biểu đồ của South China Morning Post).

Ông Trung Chính Sinh (Zhong Zhengsheng), nhà kinh tế trưởng và giám đốc viện nghiên cứu của Ping An Securities, nhận định rằng chắc chắn ngoại thương của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh xuất khẩu trong quý tới. Ông nói thêm rằng xu hướng này cũng đã được phản ánh trong giá cước vận tải. “Vào đầu tháng 11, chỉ số vận chuyển hàng hóa container xuất khẩu của Trung Quốc đang tăng trở lại ổn định, đồng thời chỉ số giá vận chuyển hàng hóa trên các tuyến tới Bờ Tây và Bờ Đông nước Mỹ cũng đang tăng trở lại”, ông nói.

Theo Business Insider, một số "sự chuẩn bị trước" có thể đã bắt đầu. Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7/11 cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng nhanh nhất trong 2 năm qua, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,4% trong tháng 9.

Các công ty và người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu thiệt

Các nhà nhập khẩu Mỹ đã tăng cường mua hàng trước do lo ngại về thuế quan, nhưng Capital Economics dự đoán rằng Trung Quốc sẽ không cảm nhận được tác động bất lợi của thuế quan cho đến nửa cuối năm sau.

Capital Economics tính toán rằng nhu cầu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc chiếm chưa đến 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc. Tờ South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích cho rằng về lâu dài, bất kỳ đợt tăng thuế tiềm tàng nào cũng sẽ không gây ra thiệt hại trực tiếp quá lớn cho nền kinh tế Trung Quốc.

Capital Economics cũng cho rằng việc Mỹ chuyển sang thuế quan và chủ nghĩa biệt lập cũng có thể dẫn đến việc Washington đối đầu với các đồng minh truyền thống của mình, điều này có thể tạo cơ hội cho Trung Quốc vượt qua sự phong tỏa công nghệ của phương Tây.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump, ông đã sử dụng Mục 232, 301 và 201 của Luật thương mại nội địa Mỹ để áp đặt tăng thuế đánh vào hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD hàng nhập khẩu mỗi năm từ Trung Quốc cũng như từ các nước đối tác như Liên minh Châu Âu, Mexico và Canada.

Sau đó, ông Joe Biden thực sự đã giữ lại nhiều chính sách thuế quan của chính quyền Trump và vào tháng 5 năm nay đã tiếp tục áp đặt các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc như xe điện, chip và các sản phẩm y tế dựa trên cơ sở mức thuế 301 vốn có đối với Trung Quốc.

Các nhà nhập khẩu Mỹ đang tranh thủ mua gom hàng hóa Trung Quốc trước khi ông Trump nhậm chức ngày 20/1/2025 (Ảnh: Hyqfocus).



Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, một tổ chức tư vấn phi đảng phái ở Mỹ, ước tính rằng các đề xuất thuế quan mới của ông Trump sẽ làm giảm thu nhập của người Mỹ. Thu nhập sẽ giảm khoảng 4% đối với nhóm nghèo nhất và 2% đối với nhóm giàu nhất chiếm 20% dân số, trong khi hộ gia đình có thu nhập trung bình điển hình sẽ mất khoảng 1.700 USD mỗi năm.

Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, một tổ chức tư vấn cánh tả, đã sử dụng một phương pháp tính toán khác và ước tính thiệt hại cho các gia đình có thu nhập trung bình ở mức từ 2.500 đến 3.900 USD/năm. Ước tính từ tổ chức tư vấn cánh hữu Diễn đàn hành động Mỹ cho thấy chính sách thuế quan mới của ông Trump sẽ làm tăng gánh nặng thuế đối với các gia đình Mỹ có thu nhập trung bình khoảng 3.900 USD mỗi năm. Ngay cả khi ông giảm thuế suất đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu xuống 10% thì chi phí thuế mới hàng năm cũng có thể tăng thêm 2.500 USD.

Trước các biện pháp được cho là “bảo hộ thương mại” mà Mỹ thực hiện, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ ra rằng “Mỹ tiếp tục chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại, đồng thời tăng thêm thuế quan đối với Trung Quốc là sai lầm tiếp nối sai lầm, sẽ chỉ làm tăng thêm giá thành nhập khẩu khiến các công ty và người tiêu dùng Mỹ chịu nhiều thiệt hại hơn, người tiêu dùng phải trả giá cao hơn".

Trung Quốc kêu gọi Mỹ nghiêm túc tuân thủ các quy định của WTO và hủy bỏ ngay lập tức các mức thuế bổ sung áp đặt lên Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Theo Guancha