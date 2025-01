Liberia Nha Trang lọt Top 10 dự án bất động sản nổi bật 2024

Tại sự kiện lễ vinh danh Top 10 dự án bất động sản nổi bật 2024 do Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức, dự án Libera Nha Trang xuất sắc giành cú đúp giải thưởng danh giá.

Đó là các giải thưởng: Top 10 dự án bất động sản nổi bật 2024 và Dòng sản phẩm sáng tạo và hấp dẫn (cho căn hộ biển Flex Home).

Lễ Vinh danh Top 10 Dự án Bất động sản Nổi bật 2024 do Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức đã trở thành điểm sáng, tôn vinh những dự án tiêu biểu đã vượt qua các tiêu chí khắt khe về vị trí, pháp lý, chất lượng xây dựng, tiện ích nội - ngoại khu, cũng như tính minh bạch và hiệu quả thị trường.

Những dự án được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của các chủ đầu tư mà còn thể hiện sức bật mạnh mẽ của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm qua.

Thông qua lễ vinh danh, VARS kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các chủ đầu tư tiếp tục nâng cao chất lượng dự án, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về một không gian sống an toàn, tiện nghi và bền vững. Đây không chỉ là sự ghi nhận thành quả mà còn là cơ sở để thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản Việt Nam trong tương lai.

Libera Nha Trang – Thành phố tự do bên bờ vịnh ngọc

Ghi dấu tên mình trong danh sách Top 10 Dự án Bất động sản Nổi bật 2024, Libera Nha Trang một lần nữa khẳng định “sức nóng” của bom tấn đã kiến tạo kỳ tích của toàn thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 2024.

Bà Phạm Tú Cầu – Phó Tổng giám đốc phụ trách khối chiến lược kinh doanh, Tập đoàn KDI Holdings đại diện nhận giải Top 10 Dự án Bất động sản Nổi bật 2024 cho Đô thị biển Libera Nha Trang

Được định vị thương hiệu là “Thành phố tự do”, Libera Nha Trang mở ra không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm chưa từng có tại vịnh ngọc thiên đường. Nơi mà người trẻ tự do theo đuổi đam mê, khám phá thế giới. Nơi mà người thành đạt tự do làm chủ tài chính và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Nơi mà người già tự do về với thiên nhiên gần gũi.

Có thể nói, Libera Nha Trang chính là tâm huyết về hành trình tiên phong kiến tạo đầy khát khao của chủ đầu tư KDI Holdings, vừa mở ra xu hướng sống mới, vừa thực hiện trọn vẹn trọng trách làm đẹp những vùng đất, tôn vinh lên giá trị văn hóa bản địa và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau.

Libera Nha Trang được quy hoạch bài bản với các phân khu độc đáo cùng hệ sinh thái tiện ích “all – in – one”

Sở hữu quy mô 44 ha cùng vị trí đắc địa lưng tựa núi Cô Tiên, mặt hướng ra toàn cảnh của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Libera Nha Trang được quy hoạch bài bản từ các phân khu độc đáo như bán đảo tỷ phú Villa Le Corail Gran Meliá (được quản lý bởi Gran Meliá Hotels & Resorts), tháp khách sạn 5 sao Meliá Nha Trang, 168 căn shophouse hướng biển sầm uất và các tòa căn hộ du lịch sang trọng đến hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp sôi động suốt 24 giờ.

Đặc biệt, đây là khu đô thị biển đầu tiên và duy nhất nằm ngay tại nội đô (trên trục đường Trần Phú kéo dài) sở hữu 2km bờ biển và 3 bãi tắm riêng.

Dự án mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp và giá trị đầu tư vượt trội, tạo nguồn thu nhập thụ động bền vững và cuộc sống tự do tài chính.

168 căn shophouse hướng tầm nhìn ra vịnh biển đẹp nhất hành tinh

Trước đó, Libera Nha Trang cũng xuất sắc được vinh danh hàng loạt giải thưởng thưởng danh giá như: Lễ trao giải "Dự án Đáng sống 2024" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Lễ vinh danh "Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2024" do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức…

Căn hộ biển Flex Home – Dòng sản phẩm sáng tạo và hấp dẫn

Cùng với danh hiệu “Top 10 Dự án Bất động sản Nổi bật 2024”, Libera Nha Trang còn gây ấn tượng mạnh với giải thưởng riêng dành cho dòng sản phẩm căn hộ biển Flex Home – Dòng sản phẩm sáng tạo và hấp dẫn.

Bà Phạm Tú Cầu – Phó Tổng giám đốc phụ trách khối chiến lược kinh doanh, Tập đoàn KDI Holdings đại diện nhận giải Dòng sản phẩm Sáng tạo và Hấp dẫn cho căn hộ biển Flex Home

Tọa lạc giữa trái tim sôi động của đô thị biển Libera Nha Trang, Flex Home gồm hai tòa tháp The SanHôme và The Paramount được phát triển bởi Chủ đầu tư KDI Holdings, đồng hành thương hiệu Masterise Homes, mang đến dòng sản phẩm mới cho thị trường bất động sản: Linh hoạt ở và cho thuê, chủ động quyết định tài sản của mình, thảnh thơi nhờ bàn giao đầy đủ nội thất.

Căn hộ biển Flex Home tọa lạc giữa trái tim sôi động của thành phố tự do Libera Nha Trang

Điểm nhấn đặc biệt của Flex Home nằm ở vị trí liền kề "hàng xóm" danh giá: bán đảo tỷ phú Villa Le Corail và khách sạn 5 sao Meliá Nha Trang, thừa hưởng toàn bộ giá trị vàng trong hệ sinh thái “all-in-one” của thành phố tự do.

Sự cộng hưởng này không chỉ nâng tầm chất lượng trải nghiệm mà còn mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Hệ thống tiện ích đa tầng hiện đại, quy mô lớn ngay trong lòng dự án hứa hẹn thu hút đông đảo du khách, từ đó gia tăng giá trị bất động sản và đảm bảo nguồn thu nhập ổn định thông qua hoạt động cho thuê.

Bảo chứng cho giá trị và tiềm năng vượt trội của Flex Home là hàng loạt tên tuổi uy tín hàng đầu về phát triển thương hiệu, quản lý vận hành và xây dựng, nổi bật như Masterise Homes hợp tác đồng hành thương hiệu, Coteccons hợp tác triển khai xây dựng tòa tháp The Sanhôme, tư vấn quản lý vận hành chuẩn Nhật, đối tác lữ hành, cùng các đối tác ngân hàng hàng đầu: Techcombank, Sacombank, Ocean Bank và MB Bank.

Cùng với đó là pháp lý rõ ràng và tiêu chuẩn bàn giao nội thất hoàn thiện đạt đẳng cấp quốc tế, cho phép khách hàng chỉ cần mang theo hành lý để nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê ngay.

Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi ra mắt, Flex Home đã ghi nhận hơn 2.000 sản phẩm bán ra và gây tiếng vang toàn thị trường, đưa bất động sản nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ mới.