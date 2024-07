Lần đầu lọc máu liên tục cho bệnh nhi, cứu sống cháu bé 10 tuổi

Cháu bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Cháu T.M.D (10 tuổi, ở Tiền Hải, Thái Bình) đến chơi nhà chị gái ở Thạch Bàn, (Long Biên, Hà Nội), thì bất ngờ, đêm 27/6, cháu bị nôn nhiều, sau đó, sốt cao, 38,5 độ C, đi ngoài. Do cháu tiếp tục nôn nhiều nên gia đình đã đưa vào một cơ sở y tế để điều trị. Nhưng cháu càng sốt cao hơn, tới 39,5 độ C, nôn và tiêu chảy liên tục. Vì thế, cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực Nhi của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận cháu bé trong tình trạng nguy kịch, bị suy hô hấp, suy tuần hoàn. Ngay lập tức, kíp trực đã cấp cứu cho cháu, đồng thời, các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp để đánh giá bệnh trạng, đưa ra hướng điều trị hiệu quả nhất.

Tuy vậy, sau 3 giờ điều trị tích cực, đặt nội khí quản thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, diễn biến bệnh của cháu vẫn cải thiện chậm. Kết quả xét nghiệm máu còn tình trạng toan chuyển hóa kéo dài với PH 7,13; lactat máu: 18,7.

Trước tình trạng trên, để cứu sống cháu bé, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi, BS. Hoàng Văn Kết đã hội chẩn với các bác sỹ và kết luận cháu bé bị toan chuyển hóa mất bù kéo dài/sốc nhiễm khuẩn tiêu hóa, có thể do ổ nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa gây sốc và đưa ra quyết định lọc máu liên tục cho cháu, dù bệnh viện đã lọc máu liên tục trên người lớn rất nhiều, nhưng với bệnh nhi thì chưa.

Bé T.M.D đã hoàn toàn khoẻ mạnh và được ra viện

“Ngay sau khi hội chẩn thống nhất phác đồ điều trị, ê kíp lọc máu của khoa đã được huy động để nhanh chóng thực hiện đặt catheter lọc máu và tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân. Đây là ca lọc máu liên tục đầu tiên ở trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nên dự liệu sẽ có những khó khăn nhất định. Nhưng tự tin vào khả năng của mình, Bệnh viện đã cử các cán bộ có trình độ và kinh nghiệm, để làm chủ các kỹ năng trong quá trình lọc máu cho cháu bé, đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất”- BS. Hoàng Văn Kết chia sẻ.

Những giây phút máy lọc Pfismaflex chạy rút máu đầu tiên, cả ê kíp thở phào khi kỹ thuật lọc máu đã khởi đầu thuận lợi, không để xảy ra biến chứng. Các thầy thuốc đã đồng hành cùng “chiến binh nhí” trong suốt thời khắc sinh tử, chủ động trước mọi tình huống.

Sau 8 giờ lọc máu liên tục, diễn biến của bệnh nhi đã được cải thiện, giảm được liều thuốc vận mạch, tình trạng tưới máu cũng cải thiện, chỉ số PH máu và lactat máu trở về mức bình thường. Ba ngày điều trị tích cực kết hợp với phương pháp lọc máu liên tục, sức khoẻ của cháu bé đã diễn tiến rõ rệt, cháu đã dứt sốt, các chỉ số xét nghiệm giảm dần, cắt được an thần, cắt được thuốc vận mạch, dừng lọc máu và được rút ống nội khí quản và cháu đã có thể tự thở.

Sau đợt điều trị 14 ngày, tất cả các chỉ số của trẻ đã bình thường trở lại.

Tiễn cháu ra viện, BS. Hoàng Văn Kết không giấu được xúc động: “Với chúng tôi, không gì hạnh phúc hơn khi được thấy bệnh nhân của mình khi nhập viện nguy kịch mà được khỏe mạnh ra viện. Đó cũng là nguồn động viên để chúng tôi khắc phục mọi khó khăn, hết lòng vì người bệnh. Đặc biệt, thành công của ca lọc máu nhi khoa đầu tiên sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực vươn lên, vững vàng về chuyên môn và không lùi bước trước mọi thử thách.

Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - đánh giá cao tấm lòng vì người bệnh, đặc biệt là tinh thần dám chịu trách nhiệm của các thầy thuốc khoa Hồi sức tích cực Nhi, khi đã mạnh dạn tiến hành kỹ thuật lọc máu liên tục cho trẻ, dù chưa từng tiến hành ở bệnh viện. Thành công của ca lọc máu này sẽ mở ra cơ hội sống cho nhiều trẻ nguy kịch điều trị tại bệnh viện.