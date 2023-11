Lạm phát tăng 143%, nhiều người ở quốc gia này “không mua nổi chiếc quần jean mới”

Quốc gia Nam Mỹ, nền kinh tế đứng thứ 2 khu vực và là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. 2/5 dân số Argentina sống trong cảnh nghèo đói và nguy cơ xảy ra suy thoái đang làm rung chuyển cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào Chủ nhật tới.

Sự phẫn nộ ngày càng tăng của cử tri đang thúc đẩy một chính trị gia cấp tiến, ông Javier Milei. Gần đây, ông Milei nhận được sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò về cuộc bầu cử Tổng thống, có khả năng đánh bại Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, ứng cử viên của liên minh Peronist cầm quyền, hiện đang gặp khó khăn do thất bại trong việc kiềm chế giá cả tăng cao.

“Bạn không thể cứ đến trung tâm thương mại và mua thứ mình thích như trước đây. Giá cả ngày nay thật không thể tưởng tượng được”, Aylen Chiclana, một sinh viên 22 tuổi ở Buenos Aires, cho biết.

Quần jean mới có giá cao hơn gấp đôi so với cách đây 1 năm, chiếm hơn 1/3 mức lương tối thiểu hàng tháng của Argentina.

Hôm đầu tuần này, Văn phòng thống kê Argentina cho biết lạm phát hàng năm đạt 142,7% trong tháng 10, với mức tăng hàng tháng là 8,3%, mặc dù con số này đã giảm so với mức đỉnh vào tháng 8 và tháng 9 và thấp hơn dự báo của các nhà phân tích.

Argentina trong nhiều năm đã phải vật lộn với tình trạng lạm phát cao mà các nhà kinh tế học đổ lỗi cho việc in tiền và sự thiếu niềm tin cố hữu vào đồng peso trong nước. Lạm phát đã tăng nhanh trong năm qua lên mức cao nhất kể từ năm 1991.

Trẻ em chuẩn bị quần áo để bán tại chợ đường phố ở ngoại ô Buenos Aires, Argentina (Ảnh: Reuters)

Beatriz Lauricio, một giáo viên bán hưu trí 62 tuổi, cho biết bà và chồng, một nhân viên công ty xe buýt, thường đến hội chợ quần áo vào mỗi dịp cuối tuần để bán quần áo cũ kiếm sống.

"Chúng tôi thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng là tầng lớp trung lưu thấp hơn. Chúng tôi có công việc nhưng chúng tôi cần phải đến hội chợ", bà nói và cho biết thêm rằng một khi hội chợ bị hủy vào một ngày cuối tuần nào đó do thời tiết xấu, tình hình tài chính của vợ chồng bà lập tức "suy sụp".

“Chúng tôi không làm việc này chỉ để có thể đi nghỉ ở Brazil, chúng tôi làm điều đó vì nhu cầu cần thiết hàng ngày”, Lauricio nói.

María Silvina Perasso, người tổ chức hội chợ quần áo ở Tigre, ngoại ô Buenos Aires, cho biết nhiều người mua sắm tìm đến hội chợ vì giá cả tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương. Mức lương tối thiểu hàng tháng tại địa phương là 132.000 peso, tương đương 377 USD theo tỷ giá hối đoái chính thức nhưng chỉ bằng một nửa so với tỷ giá thực tế do các biện pháp kiểm soát vốn - hạn chế đối với giao dịch ngoại hối.

“Với nền kinh tế như hiện nay, họ mua quần áo với giá chỉ bằng 5% hoặc 10% mức giá khi mua từ cửa hàng, và họ có thể mua đồ cho gia đình mình”, bà cho hay.

María Teresa Ortiz, một người hưu trí 68 tuổi, sống bằng lương hưu và công việc may vá bình thường với mức lương 400 peso một giờ, tương đương 1 USD. Bà tìm đến hội chợ để có thể mua được những bộ quần áo mà bà không thể mua nổi ở những nơi khác.

"Đơn giản là chúng tôi không thể mua những thứ mới. Bạn không thể mua giày thể thao mới, bạn không thể mua dép mới, bạn không thể mua quần jean mới, bạn cũng không thể mua áo sơ mi hay áo phông. Vì vậy, bạn phải tìm kiếm chúng tại các hội chợ”, bà nói./.

