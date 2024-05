Lái xe ô tô trong clip 'làm tài xế cũng áp lực' vi phạm hàng loạt lỗi

Clip thứ nhất được ghi lại bằng camera hành trình trong xe. Hình ảnh cho thấy sự việc xảy ra khoảng 13h30 ngày 7/4/2024. Điều khiển ô tô là nam tài xế mặc áo cam và liên tục có cử chỉ thân mật với người phụ nữ ngồi kế bên.

Thậm chí, người phụ nữ còn nhào sang vị trí lái khiến tài xế không tập trung điều khiển xe.

Tài xế liên tục có cử chỉ thân mật khi điều khiển xe. Ảnh chụp màn hình

Clip thứ hai cũng được ghi lại bằng camera hành trình trong xe, thời gian vào khoảng 17h49 ngày 6/5 khi phương tiện này cũng đang lăn bánh. Nam tài xế mặc áo xám đụng chạm tay vào cơ thể người phụ nữ ngồi bên ghế phụ. Người này liên tục mỉm cười, nhiều thời điểm thiếu chú ý quan sát.

Sau khi hai đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người không đồng tình với việc điều khiển xe trong tình trạng thiếu quan sát, gây mất an toàn giao thông của hai tài xế.

Chị Đỗ Hồng (Hà Nội) chia sẻ không biết chủ nhân của các clip có cố tình tạo tình huống để đăng tải lên mạng xã hội hay không nhưng việc mất tập trung khi điều khiển xe sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Anh Mạnh Quang (Ninh Bình) cho rằng điều khiển xe trên đường mà thiếu chú ý quan sát sẽ xảy ra tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế thiếu chú ý quan sát khi đi xe trên đường. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến những clip trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho rằng, căn cứ vào hình ảnh thì cả hai tài xế đều vi phạm nhiều lỗi. Đó là lỗi: Điều khiển xe không thắt dây an toàn; chở người trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, hai tài xế này còn vi phạm lỗi thiếu chú ý quan sát để gây ra tai nạn giao thông.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, với hành vi điều khiển xe không thắt dây an toàn thì tài xế sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, tài xế cũng bị xử phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu chở người trên ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) lúc xe đang chạy.

Còn với hành vi thiếu chú ý quan sát để gây ra tai nạn giao thông thì lái xe sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đến 12 triệu đồng.