Khám phá Trembita - tên lửa hành trình giá rẻ Ukraine tự chế có thể tấn công sâu nội địa Nga

Nỗ lực của Ukraine nhằm gia tăng khả năng tấn công sang Nga

Theo một bài đăng trên tài khoản X @rainbow78521, ông Yurii Fedorenko, người chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái (UAV) Achilles thuộc Lữ đoàn 92 quân đội Ukraine tiết lộ: “Quân đội Ukraine có kế hoạch triển khai toàn diện UAV trí tuệ nhân tạo (AI) trên chiến trường; điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công quân đội Nga”.

Ông Fedorenko nói: "Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự khác nhau. Sự hợp tác giữa quân đội với các nhà sản xuất hiện cũng đang được tích cực tiến hành. Dự án ứng dụng công nghệ này dự tính sẽ nâng cao chiến thuật của UAV, giúp nó tấn công hiệu quả hơn các trận địa, trung tâm chỉ huy và tuyến tiếp tế của Nga”.

Cấu tạo của tên lửa hành trình giá rẻ Trembita của Ukraine. Ảnh: X.



Ngoài việc cải tiến công nghệ UAV, Ukraine còn đạt được tiến bộ quan trọng trong việc phát triển tên lửa tầm xa. Theo Daily Telegraph, Ukraine đang phát triển tên lửa Trembita có khả năng bắn tới Moscow. Tên lửa này có giá chỉ 10.000 USD, khiến nó tiết kiệm chi phí cả trăm lần so với ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật của Lục quân Mỹ), có giá hơn 1 triệu USD/quả.

Hiện tại, phiên bản cơ bản của tên lửa này có tầm bắn khoảng 90 dặm (khoảng 145 km), nhưng Ukraine đang phát triển một phiên bản có tầm bắn lên tới 400 dặm (khoảng 640 km).

Ngoài việc tự chủ phát triển tên lửa, Ukraine gần đây đã tăng cường sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Theo tin của Reference News ngày 5/1, quân đội Ukraine vào ngày 4/1 đã sử dụng tên lửa ATACMS cùng với máy bay không người lái phát động cuộc tấn công vào tỉnh Belgorod trên biên giới Nga-Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã đánh chặn thành công 8 tên lửa ATACMS và 72 máy bay không người lái trong cuộc tấn công này, nhưng không tiết lộ thương vong và tổn thất cụ thể. Nga nhấn mạnh trong thông báo: "Những hành động này của Ukraine được phương Tây ủng hộ và Nga sẽ trả đũa".

Nga cho rằng việc quân đội Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS thể hiện sự leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời chỉ ra rằng quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng vũ khí thử nghiệm là tên lửa tầm trung siêu thanh Oreshnik để giáng trả.

Theo truyền thông Anh, Ukraine đang phát triển một phiên bản tầm xa của máy bay không người lái - tên lửa Trembita có khả năng tấn công của Moscow trong khoảng một năm.

Một số thông số kỹ thuật của tên lửa Trembita. Ảnh: Byteclicks.



Trang tin Nga Topwar ngày 3/1 đưa tin dẫn nguồn truyền thông Anh, tên lửa Trembita là loại tên lửa kết hợp máy bay không người lái Ukraine đang tự phát triển sẽ không có sức mạnh, độ chính xác và khả năng xuyên phá như các tên lửa ATACMS, Storm Shadow hay SCALP của phương Tây.

Do đó, mặc dù mục đích phát triển tên lửa này là nhằm giảm sự phụ thuộc của Ukraine vào việc cung cấp vũ khí từ các nước đồng minh, nhưng sản phẩm mới sẽ không thể đạt được các mục tiêu tương tự. Ví dụ: mặc dù có thể tấn công một cơ sở sản xuất lớn bằng một vài loạt đạn tên lửa Trembita, nhưng nó khó có thể gây ra thiệt hại cho các hầm ngầm dưới lòng đất. Tuy nhiên, ưu điểm là giá thành của loại tên lửa do Ukraine phát triển này sẽ thấp hơn nhiều lần so với ATACMS của Mỹ.

Cũng theo Topwar, trong khi việc phát triển phiên bản tầm xa của Trembita vẫn tiếp tục, tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu cơ bản mang đầu đạn nặng 20 kg và được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa nhất đến 150 km.

Dự án mang tên “Wunderwaffe” (Vũ khí kỳ tích) này của Ukraine có kế hoạch sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm thực địa cuối cùng, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được công bố.

Tầm bắn của các loại tên lửa tầm xa Ukraine hiện có. Ảnh: TheEconomist.



Thế khó của Ukraine

Vào ngày 3/1/2025, tờ Eurasia Times của Ấn Độ dẫn nguồn Daily Telegraph của Anh cho biết Ukraine đang sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình giá rẻ có tên Trembita. Đơn giá của loại tên lửa này chỉ 10.000 USD, nếu không tính đầu nổ và hệ thống dẫn đường, giá thành có thể giảm xuống chỉ còn 3.000 USD.

Tên lửa chỉ nặng 100 kg và đầu đạn chỉ nặng 20 kg, thậm chí còn không bằng tên lửa chống tăng Hongjian-10 của Trung Quốc. Với tầm bắn 140 km, trên chiến trường hiện đại, nó ngang tầm với tên lửa tầm xa. Tuy nhiên tốc độ bay khá chậm, chỉ 400 km/h. Nhưng Ukraine đặt nhiều hy vọng vào loại tên lửa này. Có thông tin nói rằng Ukraine có thể sản xuất 1.000 tên lửa Trembita mỗi tháng và có thể tung hàng nghìn tên lửa này ra chiến trường "mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài".

Điều này là bởi số tên lửa ATACMS mà Mỹ cung cấp sắp cạn hết. Ukraine hiện đang lâm vào thế bí. UAV cảm tử đã không còn phát huy tác dụng như trước, kho tên lửa đạn đạo đã cạn và số lượng tên lửa hành trình "Storm Shadow" của Anh thì quá ít.

Điều tệ hơn nữa là nếu ông Trump nhậm chức, viện trợ quân sự có thể bị cắt. Điều này đã đẩy Ukraine vào chân tường. Họ muốn dựa vào “phiên bản tên lửa giá rẻ” này để tiếp tục tấn công nội địa Nga, đặc biệt là vào Moscow. Nhưng đây dường như chỉ là kỳ vọng.

Các mảnh vỡ của tên lửa ATACMS của Ukraine bị Nga bắn hạ hôm 4/1. Ảnh: X.



Trong khi đó, năng lực sản xuất quốc phòng của Nga rất mạnh. Chỉ tính riêng tại một nhà máy sản xuất UAV, trong 9 tháng đầu năm 2024, họ đã sản xuất tới 5.760 chiếc UAV.

Nga còn tìm kiếm thêm nguồn từ bên ngoài. Ngày 3/1/2025, có tin từ Iran cho biết họ đang chất hàng lên tàu tại cảng Anzali trên biển Caspian và chuẩn bị vận chuyển tên lửa đạn đạo chiến thuật Fateh-360 và hệ thống tên lửa phòng không "Aleman" sang Nga.

Nga đang có kế hoạch thực hiện cả hai điều: tăng cường khả năng tấn công tầm xa và cải thiện khả năng phòng không. Dù buộc phải nhập khẩu từ Iran nhưng ít nhất cũng đáp ứng được nhu cầu cấp thiết.

Ukraine hiện đang đang ở thế khó do bị ám ảnh bởi việc tấn công lãnh thổ Nga trong khi phớt lờ thực tế rằng nguồn lực của họ quá hạn chế. Trong khi đó, Nga dựa vào sức mạnh công nghiệp mạnh mẽ của mình, đang phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.

Theo NetEasy, Creaders