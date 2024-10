Kết quả kiểm nghiệm 2 loại nước ngọt liên quan vụ 13 học sinh ở Hà Nội nhập viện

Ngày 11/10, ông Lê Thanh Bắc, Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Thanh Oai đã có kết quả giám sát, xử lý sự cố 13 học sinh trường THCS Bình Minh nhập viện khi uống nước ngọt miễn phí phát ở cổng trường.

Theo ông Bắc, quá trình điều tra 2 sản phẩm nước ngọt mà học sinh đã sử dụng cho thấy trà mật ong B.C. vị ô long đào, thể tích 450 ml, trên nhãn sản phẩm có ghi thông tin công ty, có ngày sản xuất, vẫn còn hạn sử dụng.

Còn một loại trà xanh khác có thể tích 450 ml, trên nhãn sản phẩm có ghi thông tin cụ thể sản phẩm của công ty, cũng có ngày sản xuất và còn hạn sử dụng.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thanh Oai đã niêm phong và bàn giao cho công an huyện sau khi thu nhận được 234 chai trà mật ong B.C. và 2 chai trà xanh, trong đó đã sử dụng 98 chai. Còn lại 136 chai chưa sử dụng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 mẫu sản phẩm nước ngọt trên các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Oai cho hay, căn cứ vào báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và kết quả điều tra, triệu chứng lâm sàng cũng như quá trình điều trị của bệnh nhân, kết quả kiểm nghiệm 2 mẫu nước ngọt do Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia thì đây không phải là vụ ngộ độc thực phẩm.

"Do các cháu uống nước ngọt nhiều quá nên gây ra triệu chứng như vậy, để an toàn chúng tôi đưa đến bệnh viện theo dõi chứ không nghiêm trọng. Khi xét nghiệm, mọi chỉ số nước ngọt bình thường, giữa triệu chứng lâm sàng với tiến triển của bệnh, cộng với xét nghiệm chúng tôi khẳng định không phải là do nước ngọt", ông Bắc nhấn mạnh.

Một số học sinh nhập viện sau khi uống nước ngọt. Ảnh: BVCC.

Ông Bắc cho biết thêm, khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường hoặc carbohydrate, tuyến tụy hoạt động mạnh để tạo ra insulin giúp phân hủy đường, điều chỉnh đường huyết. Lượng đường trong máu giảm đột ngột làm hạ đường huyết, dẫn đến các triệu chứng như: buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, run rẩy, choáng váng, thay đổi tâm trạng và đau đầu.

Còn ông Bạch Ngọc Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai (Hà Nội), cho biết 13 học sinh đã được xuất viện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, bình thường.

Trước đó, vào khoảng 13h20 ngày 30/9, tại cổng trường THCS Bình Minh, một nhóm người lạ phát miễn phí 2 sản phẩm nước ngọt cho học sinh. Hôm đó, 253 học sinh uống nước này.

Đến 14h36 cùng ngày, một học sinh lớp 6A có triệu chứng đau bụng vùng rốn, buồn nôn, được nhà trường đưa đến Trạm Y tế xã.

Ngay sau đó, đoàn liên ngành điều một xe cứu thương từ Bệnh viện đa khoa huyện túc trực cấp cứu tại trường để thực hiện nhiệm vụ đưa học sinh đi cấp cứu khi có chỉ định.

Trong số 253 học sinh sử dụng nước uống, có 32 em có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và được đưa vào 2 phòng riêng để y bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Thanh Oai và Trạm y tế xã Bình Minh theo dõi.

Đến 17h40, 19 em học sinh sức khỏe bình thường và được gia đình xin đón về. Còn 13 em học sinh vẫn còn chóng mặt và có triệu chứng hơi buồn nôn.

Do là cuối ngày nên đoàn quyết định đưa 9 em vào Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai để theo dõi tiếp. Còn 4 học sinh được gia đình xin tự đưa đi viện bằng xe gia đình.

Từ 17h55 đến 22h cùng ngày Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai tiếp nhận 13 bệnh nhân có cùng triệu chứng; đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn đến từ Trường THCS Bình Minh.

Ba ngày sau, 13 học sinh xuất viện, sức khỏe ổn định, không phát hiện bệnh nhân mới.