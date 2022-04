Kết luận thanh tra vụ mua kit xét nghiệm của Việt Á tại Long An

Theo kết luận thanh tra chuyên đề “Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An” của Thanh tra tỉnh Long An, trong 2 năm 2020 và 2021, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (BQL DD&CN) và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; UBND 15 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh, các bệnh viện dã chiến, đã thực hiện trên 655 gói thầu mua sắm vật tư, kit test…với tổng giá trị hơn 870 tỷ đồng phục vụ công tác chống dịch Covid-19.

Vẫn theo kết luận thanh tra chuyên đề này, Sở Y tế tỉnh Long An chưa có sự phối hợp, chưa tham khảo giá bán vật tư y tế của các đơn vị mua sắm trên địa bàn tỉnh, dẫn đến các vật tư y tế của hơn 655 gói thầu trên có chênh lệch, cao hơn giá thị trường trên 4 tỷ đồng.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa), Bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc (H.Cần Giuộc) thực hiện mua sắm gần 9 gói thầu với tổng cộng gần 110.000 kit xét nghiệm PCR của Công ty CP Công nghệ Việt Á, với các mức giá khác nhau, tổng giá trị gần 45 tỷ đồng. Gói thầu có mức giá cao nhất là 525.000 đồng/bộ kit xét nghiệm PCR, gói giá thấp nhất là 367.000 đồng/bộ kit xét nghiệm PCR.

Thanh tra tỉnh Long An đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến quá trình tổ chức mua sắm các sản phẩm xét nghiệm PCR từ Công ty Việt Á.