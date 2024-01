Kênh thể thao SPOTV và SPOTV2 lên sóng truyền hình MyTV

SPOTV và SPOTV2 đã trở thành một phần trong “bức tranh đa sắc” MyTV của Tập đoàn VNPT, mang đến cho người hâm mộ thể thao cơ hội trải nghiệm nhiều giải đấu quốc tế độc quyền như: Đua xe mô tô Grand Prix (MotoGP); Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) và Vô địch Wimbledon; Vô địch Cầu lông thế giới (BWF World Tour, BWF Major Events); Golf Major The Open và The Masters; Vô địch Bóng bàn Thế giới (World Table Tennis)…

Giải bóng đá Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League) cũng đang hiện diện và sẽ độc quyền trên 2 kênh này từ mùa giải 2024 - 2025. Ngoài ra, kênh còn phát sóng các giải đấu đa dạng như bóng rổ, bóng chuyền, trượt băng, điền kinh,… và nhiều giải đấu hấp dẫn khác.

Thuộc sở hữu của Tập đoàn truyền thông Eclat, Hàn Quốc, SPOTV và SPOTV2 hiện đã có mặt tại 10 quốc gia trong khu vực, trên 14 hạ tầng PayTV lớn nhất như Astro & TM (Malaysia), TrueVisions (Thái Lan), Singtel & StarHub (Singapore), Sky Cable & Cignal (Philippines), Univision (Mông Cổ), Macau Cable TV (Ma Cao), PCCW (Hồng Kông), MNC Vision, K.Vision, First, Useetv (Indonesia).

Hiện có hơn 20 triệu thuê bao trong khu vực đã kết nối xem SPOTV.

Ông Lee Choong Khay, Tổng Giám đốc SPOTV bày tỏ mong muốn cùng Tập đoàn VNPT tạo ra cộng đồng những người có thể chia sẻ niềm hứng khởi và niềm đam mê với các môn thể thao yêu thích, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của chính họ.

Theo thông tin ông Lee Choong Khay cung cấp, tại Việt Nam, MyTV đang là đơn vị giữ vững thị phần số 1 trong lĩnh vực cung cấp truyền hình trả tiền, gần 200 kênh truyền hình và 70.000 giờ VOD - một kho nội dung lớn và đa dạng trên thị trường.

Ông Nguyễn Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền thông VNPT-Media cho biết: Việc đưa SPOTV và SPOTV2 đến với người hâm mộ thể thao đánh dấu cột mốc MyTV là đơn vị đầu tiên chính thức đưa trở lại các kênh thể thao quốc tế, sau hơn 2 năm vắng mặt tại thị trường Việt Nam. VNPT Media mong muốn thỏa niềm đam mê thể thao của khán giả Việt, góp phần đưa nền thể thao nước nhà có nhiều cơ hội tiếp cận, nhập cuộc với các giải đấu thể thao đẳng cấp thế giới./.