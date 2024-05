VietTimes – Mẫu sedan cỡ B ăn khách nhà Hyundai chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với diện mạo hoàn toàn mới, cùng với những nâng cấp đáng kể về cả động cơ và trang bị an toàn.

Chiều ngày 30/5, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu xe sedan Hyundai Accent 2024 hoàn toàn mới. Xe bao gồm 4 tuỳ chọn phiên bản, với giá bán lần lượt như sau:



Phiên bản Giá bán 1.5 MT 439 triệu đồng 1.5 AT 489 triệu đồng 1.5 AT Đặc biệt 529 triệu đồng 1.5 AT Cao cấp 569 triệu đồng

Như vậy so về giá bán trong phân khúc sedan cỡ B, Hyundai Accent thế hệ mới ngang tầm giá với đối thủ Toyota Vios (458 - 545 triệu đồng), rẻ hơn Honda City (559 - 609 triệu đồng) và Nissan Almera (539 - 595 triệu đồng). Nhưng đắt hơn Suzuki Ciaz (535 triệu đồng) và Mitsubishi Attrage (380- 490 triệu đồng).

Hyundai Accent thế hệ mới ra mắt gồm 4 phiên bản, giá khởi điểm từ 439 triệu đồng.

Accent mới sở hữu kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485(mm). Chiều dài cơ sở 2.670mm, tăng thêm 70mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165mm.

So với thế hệ trước Hyundai Accent 2024 dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm.

Phần đầu xe ấn tượng với dải đèn LED định vị ban ngày được kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp nằm liền mạch với lưới tản nhiệt. Lưới tản nhiệt của xe cũng được thiết kế mở rộng, tăng diện tích lấy gió.

Phần hông xe được dập nổi các đường gân tạo nên dáng vẻ thể thao, cơ bắp hơn. La-zăng xe sử dụng mâm xe kích thước 16 inch cùng lốp kích cỡ 205/55 R16 cho phiên bản cao cấp (các bản thấp hơn sử dụng la-zăng 15 inch cùng lốp kích cỡ 185/65R15). Tay nắm cửa của xe mạ crom tích hợp cảm biến mở cửa, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan dạng LED.

Ngoại thất Accent mới được thiết kế khoẻ khoắn hơn, nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày được kéo dài ngang hết toàn bộ chiều rộng xe.

Nội thất của Accent nổi bật màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp camera lùi. Màn hình này hỗ trợ bản đồ độc quyền được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, tích hợp Android Auto/Apple Carplay không dây cùng với 6 loa chất lượng cao.

Màn hình thông tin của xe là loại kĩ thuật số giống với Accent thế hệ hiện tại, có thể thay đổi chủ đề theo chế độ lái.

Vô-lăng bọc da và tích hợp nhiều chức năng điều khiển rảnh tay, lẫy chuyển số sau vô-lăng. Ghế xe được bọc da, tích hợp quạt làm mát lưng ghế, hàng ghế sau có thể gập 60:40 giúp gia tăng không gian chứa đồ.

All New Accent được trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút.

Accent hoàn toàn mới có 2 lựa chọn hộp số: hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển, lựa chọn thứ hai là hộp số sàn 6 cấp.

Không gian nội thất của Hyundai Accent 2024 khác biệt hoàn toàn khi đã tối giản nét thiết kế cũng như nút bấm để nội thất trở nên gọn gàng và thực dụng hơn.

All New Accent được trang bị hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor, bao gồm: hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước (FCA), hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hệ thống cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), hệ thống cảnh báo xe phía trước di chuyển (LVDA).

Các tiện nghi khác trên All New Accent có thể kể tới: như điều hòa tự động, cổng sạc Type-C cho hàng ghế trước - sau, sạc không dây chuẩn Qi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp, điều khiển hành trình (cruise control), cốp sau điều khiển thông minh, khởi động từ xa...