Hơn 20 bang ở Mỹ đã ban hành lệnh cấm TikTok

Tuyên bố của Văn phòng Thống đốc tiểu bang nói: "Bộ phận tích hợp truyền thông và an ninh mạng của bang New Jersey (NJCCIC) sẽ phối hợp với Văn phòng Công nghệ thông tin, duy trì một danh sách các nhà cung cấp công nghệ và các sản phẩm và dịch vụ phần mềm gây ra rủi ro an ninh mạng không thể chấp nhận. Chỉ thị này sẽ áp dụng cho tất cả các phòng ban, cơ quan, ủy ban, hội đồng, tổ chức hoặc các cơ quan khác thuộc ngành hành pháp bang New Jersey."

Thống đốc Phil Murphy nói: "Tăng cường an ninh mạng rất quan trọng để bảo vệ sự an toàn và thịnh vượng chung của tiểu bang chúng ta…Các biện pháp phòng ngừa và chủ động mà chúng ta đang thực hiện hôm nay sẽ đảm bảo tính bí mật, toàn vẹn và an ninh của tài sản thông tin do chính quyền New Jersey quản lý. Hành động quyết đoán này sẽ đảm bảo rằng an ninh mạng của quốc gia được thống nhất chống lại những kẻ có thể tìm cách chia rẽ chúng ta."

Theo chỉ thị, các cơ quan của New Jersey phải xóa mọi phần mềm liên quan khỏi các hệ thống và thiết bị do chính quyền sở hữu, cung cấp hoặc quản lý, cũng như thực hiện các hạn chế mạng để ngăn việc sử dụng hoặc truy cập vào phần mềm hoặc dịch vụ bị cấm.

"Chính sách của New Jersey là xóa một số phần mềm, trong đó có TikTok, khỏi các thiết bị do chính quyền sở hữu hoặc quản lý mà họ cho là có nguy cơ cao về mất dữ liệu hoặc tiềm ẩn vấn đề về quyền riêng tư. Đây là một phần trong kế hoạch quản lý rủi ro mạng trên toàn tiểu bang của chúng tôi." Giám đốc Công nghệ bang New Jersey Christopher Rein nói.

Laurie Doran, Giám đốc Văn phòng Phòng bị và An ninh Nội địa New Jersey, nói: "Mọi người đều biết, TikTok có các lỗ hổng bảo mật và quyền riêng tư, gây nên ẩn họa an ninh quốc gia. Với việc TikTok ngày càng phổ cập, chúng ta cần phải có biện pháp cấm các truy cập không phù hợp vào dữ liệu của chúng ta."

Michael Geraghty, Giám đốc Nhóm tích hợp truyền thông và an ninh mạng New Jersey cho biết: “Thông qua những nỗ lực không ngừng của chúng tôi, NJCCIC sẽ tiếp tục theo dõi các mối đe dọa an ninh mạng và thực hiện các biện pháp kiểm soát và thực tiễn tốt nhất để giảm thiểu tác động của bất kỳ mối đe dọa mới nổi nào.”

Bắt đầu từ ngày 9/1/2023, các nhà cung cấp phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bị cấm ở New Jersey bao gồm: Huawei Technologies Co., Ltd.; Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. (kinh doanh với tên “Dahua”); Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (kinh doanh với tên "Hikvision"); Tencent Holdings Limited với các sản phẩm WeChat, QQ, QQ Wallet; các sản phẩm của Alibaba như Alipay, Alibaba Mobile App; Hytera; ZTE; TikTok của ByteDance Co., Ltd. và Kaspersky Lab của Nga.

TikTok là một ứng dụng mạng xã hội và chia sẻ video ngắn thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance. Chính quyền Mỹ cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu ByteDance cung cấp dữ liệu người dùng, nảy sinh những lo ngại về an ninh quốc gia đối với Mỹ.

Ông Christopher Wray, giám đốc FBI hồi tháng 11/2022 đã điều trần trước Quốc hội rằng ông lo ngại về an ninh quốc gia với TikTok. Ông lưu ý rằng theo luật pháp Trung Quốc, “về cơ bản, các công ty Trung Quốc phải làm những gì chính phủ Trung Quốc muốn họ làm, hoặc chia sẻ thông tin, hoặc hoạt động như một công cụ của chính phủ.”

Theo nghiên cứu của Mỹ, phân tích các phiên bản khác nhau của TikTok cho thấy phần mềm này thu thập các lần nhấn phím của người dùng, chụp ảnh màn hình cứ sau vài giây, truy cập dữ liệu từ ổ nhớ tạm của điện thoại và thu thập thông tin người dùng, chẳng hạn như địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện duy nhất của thiết bị. Dữ liệu đó có thể bao gồm mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác, không chỉ trong ứng dụng TikTok mà còn trong các ứng dụng khác được sử dụng trên thiết bị, chẳng hạn như email, tin nhắn văn bản, ứng dụng eHealth, v.v.

Do lo ngại về an ninh quốc gia Quốc hội, Bộ Quốc phòng, nhiều cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang, tập đoàn của Mỹ và nhiều chính phủ trên khắp thế giới đã cấm TikTok khỏi thiết bị của họ.

Trước động thái mới nhất này của bang New Jersey, TikTok bày tỏ sự thất vọng khi đáp lại: "Thật đáng thất vọng khi có quá nhiều bang Hoa Kỳ đang tham gia vào làn sóng chính trị, đề ra các chính sách không có lợi trong việc thúc đẩy an ninh mạng của bang họ và những chính sách này dựa trên những lời nói dối vô căn cứ về TikTok."

Đến nay đã có hơn hai chục tiểu bang của Mỹ cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính quyền. New Jersey là một trong số ít các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo cấm các nền tảng này. Trước đó, hôm 6/1, Thống đốc Đảng Dân chủ Evers của bang Wisconsin cũng đã cùng với những người đồng cấp Đảng Cộng hòa của mình ở các bang khác thông báo lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của chính quyền bang.

Các thống đốc người Đảng Cộng hòa cho đến nay đã đi đầu trong việc cấm TikTok trên các thiết bị của chính quyền, trong khi một số thống đốc đảng Dân chủ hành động chậm hơn.

Các nhà lập pháp Mỹ ở cả hai đảng đều ủng hộ nỗ lực cấm TikTok trên phạm vi cả nước. Hơn hai chục thống đốc đã cấm nhân viên chính quyền sử dụng TikTok tại các cơ sở thuộc sở hữu nhà nước. TikTok đặc biệt phổ biến trong giới trẻ, với ước tính có khoảng 100 triệu người dùng Mỹ.

Reuters vài ngày trước đã đưa tin rằng TikTok ban đầu dự định tuyển dụng một nhà tư vấn bảo mật để đảm bảo với phía chính quyền Mỹ rằng họ sẽ tuân thủ một thỏa thuận bảo mật. Nhưng theo hai người quen thuộc với vấn đề này, TikTok đã tạm dừng việc tuyển dụng khi ngày càng nhiều quan chức Mỹ phản đối một thỏa thuận như vậy.