Hơn 100 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc bị "khai tử" trong 5 năm

Các nhân sĩ trong ngành công nghiệp xe điện cho rằng thị trường xe điện Trung Quốc tổng thể đã bước vào vòng loại trực tiếp, hơn một trăm công ty ô tô đã bị khai tử và ngưỡng tối thiểu để tồn tại là tiêu thụ được 2 triệu xe mỗi năm.

Trong quý I năm nay, thị trường xe điện của Trung Quốc đã nổ ra cuộc chiến giá cả và cạnh tranh giành giật thị trường, tham gia bao gồm các công ty xe điện, các nhà máy sản xuất ô tô liên doanh, các công ty xe hơi truyền thống và các thương hiệu quốc tế, tất cả đều muốn chiếm một vị trí trong thị trường xe điện. Trung Quốc.

Trước sự cạnh tranh, nhiều hãng xe Trung Quốc dường như đang rất khó khăn để tồn tại. Một mặt, các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc dành cho xe điện đang dần mất đi; mặt khác, bản thân vấn đề lợi nhuận và thua lỗ của xe điện lần lượt xuất hiện.

Trang mạng Yicai (Đệ nhất tài kinh) của Trung Quốc đưa tin, thị trường xe điện của Trung Quốc ngày càng trở nên hướng nội hơn, nhiều nhà sản xuất ô tô mới nổi đang phải chịu áp lực và liên tục điều chỉnh chiến lược của mình.

Báo này trích dẫn lời một số nhân sĩ thuộc các nhà sản xuất ô tô mới nổi của Trung Quốc phân tích rằng trong vài năm tới, thị trường ô tô Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc cạnh tranh đào thải khốc liệt. Trong số đó, năm 2025 được công nhận sẽ là mốc thời gian then chốt.

Ông Hà Tiểu Bằng (He Xiaopeng), chủ tịch của Công ty Quảng Châu Xiaopeng Motors Technology Co Ltd, sở hữu nhãn hiệu xe điện XPeng, cho biết, vào năm 2017 ở Trung Quốc có tới 400 công ty xe hơi, trong đó 100 công ty có doanh số bán hàng ổn định và 300 công ty còn lại được coi là nhà sản xuất ô tô PPT, tức là chưa đưa vào sản xuất và chỉ được nổi lên qua các cuộc họp giao ban là các hãng xe mới nổi hùn được nhiều vốn.

Đến năm 2022, cả nước chỉ còn lại hơn 50 hãng xe có sản lượng tiêu thụ ổn định. Nhiều công ty xe hơi chỉ bán được vài trăm hoặc vài nghìn xe mỗi năm. “Điều đó có nghĩa là số xí nghiệp xe hơi đã từ con số mấy trăm giảm xuống còn hơn 50 cái, phần lớn đã bị đào thải, biến mất”.

Ông Hà Tiểu Bằng nói, đến cuối năm 2025, toàn bộ ngành sẽ chỉ còn "top 32", và trong vòng 5 đến 10 năm nữa sẽ là "32 thành 8", chỉ còn có 8 công ty ô tô chính có quy mô sản xuất ổn định; khi đó nhiều thương hiệu nhỏ, thương hiệu con sẽ hợp nhất thành thương hiệu lớn, hình thành các nhóm thương hiệu khác nhau trong tập đoàn và hình thành mấy doanh nghiệp lớn.

Yicai (Đệ nhất tài kinh) dẫn lời ông Tần Lực Hồng (Qin Lihong), Chủ tịch của tập đoàn xe hơi NIO, phân tích cho rằng ngưỡng tối thiểu để các nhà sản xuất ô tô trong tương lai tồn tại là có doanh số bán hàng toàn cầu là 2 triệu xe/năm.

Ông Dư Thành Đông (Yu Chengdong), Giám đốc điều hành của giải pháp ô tô thông minh BU, cho biết trong báo cáo rằng vào năm 2025 sản xuất xe điện sẽ ở trên đường phân thủy. Trong tương lai, sự cạnh tranh của các thương hiệu ô tô sẽ trải qua làn sóng đào thải lớn như ngành sản xuất máy bay trong quá khứ.Trước đây có nhiều hãng sản xuất máy bay, nhưng cuối cùng chỉ có Airbus và Boeing trở thành lực lượng chính, "Đối với thị trường xe điện của Trung Quốc, cuối cùng sẽ chỉ còn không quá 5 công ty chính."