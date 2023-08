Sự kiện dạy học tiếng Anh thiện nguyện "Sow A Seed 2023" được dành cho các học sinh lớp 4 và 5 tại trường Tiểu học và THCS Bình Thanh, tỉnh Hòa Bình, do câu lạc bộ We Are 222 tổ chức.

Được biết, câu lạc bộ We Are 222 hiện là câu lạc bộ Tiếng Anh duy nhất tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trải qua 9 năm hoạt động cùng hàng loạt sự kiện lớn nhỏ khác nhau, We Are 222 năm nay đã thực hiện chương trình "Sow A Seed 2023" dành cho những mảnh đời còn khó khăn trong xã hội.

Các hoạt động dạy học, sáng tạo đều được toàn thể học sinh hưởng ứng nhiệt tình

Sự trở lại của Sow A Seed 2023 mang theo mục tiêu tuyên truyền kiến thức tiếng Anh tới các em nhỏ. Chương trình đã đem lại những phút giây “vừa học vừa chơi” tới các em thông qua buổi giảng dạy tiếng Anh về chủ đề “Bảo tồn động vật” bằng giáo án song ngữ Anh - Việt, đặc biệt chú trọng vào 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

Dưới nhiều hình thức truyền tải kiến thức như slide trình chiếu, phim ngắn cùng những trò chơi lôi cuốn, các “Amsers” đã tạo nên một buổi học đáng nhớ với sự chung sức của những “cộng sự nhí”.

Bên cạnh những sứ mệnh hướng tới cộng đồng, Sow A Seed 2023 còn được coi như một sân chơi rèn luyện các kỹ năng mềm, khả năng tổ chức cho các thành viên trong Ban tổ chức.

Các em nhỏ tích cực xây dựng và tương tác trong suốt buổi học

Không dừng ở đó, Ban Tổ chức Sow A Seed 2023 còn trao tặng tủ sách tình thương cho thư viện trường Bình Thanh với khoảng 500 đầu sách, truyện thiếu nhi, sách kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn đi cùng cuốn sổ tay kiến thức tự xuất bản mang tên “A Wake-up call from the Animal Kingdom” (Lời cảnh tỉnh từ xứ sở hoang dã).

Trong buổi lễ bế mạc chương trình, những suất quà khuyến học thiết thực cũng đã được trao tận tay các em với hy vọng hỗ trợ về tinh thần và vật chất.

Ảnh tập thể và hoạt động trao tặng suất quà khuyến học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Khép lại sự kiện, Bùi Thái Sơn - Trưởng ban tổ chức - chia sẻ: “Sau tất cả, chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới ban giám hiệu của 2 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Tiểu học và THCS Bình Thanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đóng góp phần không nhỏ tới thành công của sự kiện vừa qua. Trên hết, điểm kết thúc của Sow A Seed 2023 sẽ mở đầu cho một hành trình mới của chúng em, một hành trình tiến xa hơn, truyền cảm hứng hơn và lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng”.

Hy vọng rằng các bạn trẻ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết để không ngừng đặt những “viên gạch” tuy nhỏ nhưng đầy tính nhân văn cho một xã hội tươi đẹp trong tương lai.