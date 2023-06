Học sinh Hà Nội - Amsterdam chiến thắng tại cuộc thi toàn cầu Microsoft Imagine Cup Junior 2023

Trước tình trạng thiếu điện mà các nước đang phát triển trong đó Việt Nam phải đối mặt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và tăng trưởng kinh tế, 5 học sinh lớp 11 trường Hà Nội - Amsterdam gồm các em Lê Kiến Anh, Nguyễn Ngọc Bảo Hân, Chu Quỳnh Nhi, Phạm Thái Phương (11 Anh 1) và Trần Phú Thành (11 Tin1) dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Thanh Tùng đã đề xuất ứng dụng IntelliGlow - một hệ thống chiếu sáng thông minh, được thiết kế với chức năng điều chỉnh và kiểm soát ánh sáng tự động dựa trên cảm biến để đảm bảo hiệu suất tối ưu (giảm thiểu mức tiêu thụ điện mà vẫn duy trì đủ ánh sáng) và sức khỏe thị giác.

Với ứng dụng dễ sử dụng, IntelliGlow cho phép người dùng dễ dàng kiểm soát và tùy chỉnh cài đặt ánh sáng. Phù hợp cho nhiều môi trường sử dụng khác nhau, IntelliGlow là một giải pháp chất lượng giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ sức khỏe mắt của người dùng, và là sự lựa chọn lý tưởng cho các hộ gia đình, nơi làm việc và cá nhân quan tâm đến việc giảm lượng khí thải carbon và đảm bảo sức khỏe.

Tiết lộ về ý nghĩa tên gọi của đội, bạn Phạm Thái Phương cho biết cả đội đã quyết định chọn Greenest-Of-All-Time-s (G.O.A.T.s), một cách chơi chữ thông minh dựa trên từ viết tắt phổ biến rộng rãi G.O.A.T (Greatest Of All Time) để nhấn vào tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

“Xuyên suốt quá trình phát triển sản phẩm và thi đấu quyết liệt, chúng em đã khám phá ra vô vàn kiến thức về cách biến AI thành những phát minh có giá trị và thực tế. Hơn nữa, chúng em đã có cơ hội mài dũa khả năng nghiên cứu chuyên sâu, đưa ra ý tưởng công nghệ sáng tạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nhưng không chỉ có vậy, khả năng hợp tác, giao tiếp của chúng em cũng đã có cơ hội tuyệt vời để cải thiện nhiều trong suốt ICJ, và chúng em đã có một khoảng thời gian làm việc cùng nhau vô cùng vui và sôi nổi. Chúng em rất mong muốn tiếp tục phát triển trong tương lai để trở thành những người mang lại nhiều đóng góp lớn lao và ảnh hưởng tích cực đến xã hội”, bạn Phạm Thái Phương chia sẻ.

10 đội chiến thắng tại Microsoft Imagine Cup Junior 2023

Cùng với GOATS (Việt Nam) với giải pháp IntelliGlow - hệ thống chiếu sáng thông minh giúp giảm thiểu mức tiêu thụ điện trong khi vẫn duy trì đủ ánh sáng, 9 đội chiến thắng hàng đầu trong cuộc thi toàn cầu Imagine Cup Junior năm nay gồm:

- Trí tuệ nhân tạo cho chứng mất trí nhớ, Ireland: Trí tuệ nhân tạo cho chứng mất trí nhớ là một ứng dụng sử dụng Dịch vụ nhận thức Azure để giúp những người mắc chứng mất trí nhớ định hướng trong cuộc sống hàng ngày của họ.

- Data Dynamos, Ấn Độ: Cancerscope là một ứng dụng AI tạo ra một mô hình dự đoán để tìm ra khả năng mắc bệnh ung thư ở một người và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

- TA Cubed, Australia: TA Cubed là một ứng dụng di động tương tác AI cung cấp các nguồn lực và kỹ thuật được thiết kế để giảm bớt chứng rối loạn lo âu và giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần cho trẻ em và thanh thiếu niên.

- Frontiers, Trung Quốc: AI for Analyze the Completeness of Damaged Cultural Relics là một ứng dụng phân tích sự hư hại của các di tích văn hóa do AI điều khiển để tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh và mô hình 3D của các di tích, đánh giá tình trạng của hiện vật và ưu tiên các dự án trùng tu.

- FoodPrintBot, Singapore: FoodPrintBot là một bot đa phương thức có thể phát hiện tình trạng lãng phí thực phẩm, khuyến khích mọi người quyên góp thực phẩm dựa trên lượng rác thải và đưa ra lời khuyên về cách giảm lãng phí thực phẩm trong tương lai.

- Hacktivists of Wall Street, Hoa Kỳ: Educate AI là một công cụ giáo dục giúp mọi người học tập dễ dàng, kể cả những người khuyết tật hoặc những người không có khả năng thuê gia sư riêng, bằng cách tạo ghi chú và câu đố từ bất kỳ video bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

- Rehabity, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất: Phục hồi chức năng là một ứng dụng và miếng dán trên da AI giúp mọi người phục hồi sau cơn nghiện.

- Shiny Stars, Ả-rập Xê-út: Chip thông minh dành cho bệnh nhân mất ngôn ngữ là một con chip thông minh kết nối với ứng dụng điện thoại thông minh, tương thích với tất cả ngôn ngữ nói và chữ viết quốc tế của loài người, đồng thời cho phép giao tiếp giữa bệnh nhân mất ngôn ngữ và những người khác bằng cách dịch nó thành văn bản có thể đọc hoặc nghe được.

- SoySquad, Vương quốc Anh: StreetSmarts là một ứng dụng AI hiển thị tuyến đường an toàn nhất cho người đi bộ, cho phép điều hướng dễ dàng và an toàn trên các đường phố đông đúc quanh London và ứng dụng cho các thành phố trên thế giới.

Được biết, Microsoft Imagine Cup Junior 2023 (ICJ) là cuộc thi dành cho học sinh toàn cầu từ 13 đến 18 tuổi, tập trung vào việc tìm hiểu và ứng dụng AI vì những điều tốt đẹp.

Dưới sự hướng dẫn của cố vấn, học sinh sẽ thành lập nhóm và áp dụng các bài học thu được thông qua chương trình giảng dạy có sử dụng AI để tìm ra giải pháp giải quyết những thách thức lớn nhất của thế giới. Đây là cơ hội để các học sinh nâng cao nhận thức và ứng dụng AI trong cuộc sống hàng ngày cũng như phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc làm trong tương lai.

Là mùa thứ tư, cuộc thi năm nay diễn ra khốc liệt với sự tham gia lớn nhất từ ​​trước đến nay của các đội ICJ đến từ hơn 100 quốc gia. Các giám khảo và cộng đồng Microsoft trên toàn thế giới hết sức ấn tượng bởi ý tưởng của các em học sinh, đặc biệt sự nhạy cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, sử dụng công nghệ Microsoft, chương trình giảng dạy AI và sự ham học hỏi của các em với sự phát triển của công cụ AI.

"Không chỉ là một cuộc thi, Imagine Cup Junior là hành trình học tập giúp học sinh phát triển kỹ năng của mình trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác. Những học sinh này đã cho chúng ta thấy AI có thể được sử dụng phục vụ mục đích tốt đẹp, để giải quyết một số vấn đề cấp bách của thế giới và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi tự hào khi được là một phần của hành trình này và xin chúc mừng tất cả các thí sinh, và những người chiến thắng - vì những thành tựu đáng nể của họ”, Stephen Ibaraki, người sáng lập, UN AI for Good và Ban giám khảo Imagine Cup Junior 2023 chia sẻ./.