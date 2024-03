Sau vụ "bạo lực mạng", rộ tin tỉ phú giàu nhất Trung Quốc phải đóng cửa nhà máy đồ uống

Rộ tin công ty bị "huỷ"

Theo trang Qichacha theo dõi các doanh nghiệp Trung Quốc, ngày 25/3, Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Nhã Diệp (Yaye) Hàng Châu đã được thành lập. Người đại diện theo pháp luật và quản lý là Nhiêu Minh Hồng (Rao Minghong).

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành của công ty này là ông Chung Thiểm Thiểm (Zhong Shanshan).

Yaye có vốn đăng ký là 10 triệu NDT, phạm vi kinh doanh bao gồm sản xuất các chế phẩm chè và thu mua nông sản sơ chế, nghiên cứu và phát triển công nghệ tối ưu hóa quá trình lên men...Tìm hiểu thông tin về vốn chủ sở hữu cho thấy Yaye thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Chiết Giang Nongfu, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Nongfu Spring.

Ngoài ra, ngày 21/3, trạng thái kinh doanh của Công ty TNHH Nước suối Nông Phu (Nongfu Spring) Chiết Giang - Nhà máy chính sản xuất đồ uống của Tập đoàn Nongfu Spring - đã bất ngờ chuyển từ "tiếp tục tồn tại" sang "hủy bỏ".

Việc Công ty Nongfu Spring Chiết Giang bị giải thể lập tức làm dấy lên những tin đồn đoán khác nhau trên truyền thông, như “Nongfu Spring thất bại trước Wahaha nên phải rút lui”, "Tông Khánh Hậu ra đi đã mang theo Nongfu Spring"...Về vấn đề này, ngày 22/3, Tập đoàn Nongfu Spring trả lời câu hỏi của một phóng viên Daily Economic News trên WeChat: "Đó là một sự thay đổi bình thường của công ty, chúng tôi đã xin phép từ năm ngoái".

Tại sao Nongfu Spring Chiết Giang lại chuyển từ trạng thái “tồn tại” sang “hủy bỏ”? Phóng viên Tianyancha đã liên hệ với các cơ quan liên quan và được biết rằng đây là một vụ sáp nhập bình thường và quyết định liên quan đã được đưa ra từ tháng 11/2023.

Một tài liệu của Công ty TNHH Nước giải khát Nongfu Spring Tân An Giang (Xin'anjiang) Kiến Đức cho thấy Nongfu Spring đã đưa ra nghị quyết sáp nhập ngày 8/11/2023: Công ty TNHH Nước giải khát Nongfu Spring Tân An Giang Kiến Đức tiếp tục tồn tại và Công ty TNHH Nước uống Nongfu Spring Chiết Giang bị giải thể và chấm dứt kinh doanh.

Trước khi sáp nhập, vốn đăng ký của Công ty Nongfu Spring Chiết Giang là 33,2 triệu NDT; vốn đăng ký của Nongfu Spring Tân An Giang Kiến Đức là 20 triệu NDT. Sau khi sáp nhập, vốn đăng ký của Công ty TNHH Nước giải khát Nongfu Spring Tân An Giang Kiến Đức là 53,2 triệu NDT. Công ty mẹ của cả hai đều là Nongfu Spring Co., Ltd.

Tài sản của Công ty Nongfu Spring Chiết Giang nay thuộc sở hữu của Công ty TNHH Nước giải khát Nongfu Spring Tân An Giang Kiến Đức và tất cả các khiếu nại và khoản nợ đều do Công ty Nongfu Spring Tân An Giang Kiến Đức thừa kế.

Hoạt động kinh doanh tụt dốc

Sau khi ông Tông Khánh Hậu (Zong Qinghou), người sáng lập Wahaha Group, tập đoàn sản xuất thực phẩm và đồ uống lớn nhất Trung Quốc, qua đời vào ngày 25/2, một số bài viết trên mạng đã tố cáo Chung Thiểm Thiểm, người sáng lập Nongfu Spring, nói rằng ông được Tông Khánh Hậu nâng đỡ khi còn trẻ và dựa vào việc làm đại lý cho Wahaha mà “kiếm được hũ vàng đầu tiên” nhưng lại vô ơn.

Sau đó, một số người so sánh bao bì của sản phẩm Nongfu Spring và Wahaha, cho rằng Wahaha yêu nước, trong khi Nongfu Spring "xúc phạm Trung Quốc và tâng bốc Nhật Bản". Nhiều cư dân mạng đã tấn công Chung Thiểm Thiểm, tẩy chay Nongfu Spring và xuất hiện nhiều video sản phẩm Nongfu Spring bị gỡ khỏi kệ hàng.

Ngày 27/2, Chung Thiểm Thiểm, người sáng lập Nongfu Spring, đã từ chức người đại diện theo pháp luật của các công ty con là Nongfu Industrial Development Co., Ltd. Chiết Giang và Nongfu Base Manas Food Co., Ltd. Tân Cương.

Từ ngày 28/2, doanh số bán hàng của Nongfu Spring tại Trung Quốc liên tục giảm mạnh. Bị ảnh hưởng bởi điều này, giá cổ phiếu của Nongfu Spring nhìn chung đã giảm. Ngày 1/3, cổ phiếu của công ty này giảm 3,38%; ngày 4/3 giảm 1,2%; tính đến cuối ngày 5/3 giảm 2%, được báo cáo ở mức 41,55 HKD, với tổng giá trị thị trường là 467,3 tỉ HKD. Sau ba ngày giao dịch, giá trị thị trường của Nongfu Spring đã giảm từ 499,3 tỉ HKD xuống 467,3 tỉ HKD, "bốc hơi" 32 tỉ HKD (khoảng 29,4 tỉ NDT).

Thông tin công khai cho thấy ông Chung Thiểm Thiểm sinh năm 1944, có bằng đại học và là một doanh nhân, hiện là Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH Nongfu Spring và Chủ tịch Công ty TNHH Yangshengtang (Dưỡng Sinh Đường). Năm 1993, Chung Thiểm Thiểm tự gây quỹ để thành lập Công ty TNHH Yangshengtang. Các nhãn hiệu như viên Quy Biết Hoàn (Guibiehuan) Yangshengtang và viên nang Đóa Nhi (Duoer) đã được tung ra thị trường sau đó gây hiệu ứng tốt.

Tháng 9/1996, Chung Thiểm Thiểm thành lập Công ty TNHH Nước uống Qiandaohu (Hồ Thiên Đảo) Yangshengtang Chiết Giang (tới tháng 6/2001 tái cơ cấu thành Công ty TNHH Nongfu Spring). Ngày 8/9/2020, giá niêm yết của Nongfu Spring cao hơn 85,12% khi mở cửa, đạt mức 39,8 HKD mỗi cổ phiếu, với tổng giá trị thị trường vượt quá 440 tỷ HKD (đô la Hồng Kông), Chung Thiểm Thiểm trở thành người giàu nhất Trung Quốc và giữ vững vị trí này cho đến nay.

