Hé mở Đại An Group của nữ doanh nhân Trương Tú Phương

Ngày 13/2/2022, đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ (bao gồm đại diện lãnh đạo các công ty SMS Pharmaceuticals LTD; Sri Avantika Contractor Ltd; Công ty TNHH Leaps and Bounds Consulting) đã đến thăm, khảo sát và tìm hiểu về dự án khu công nghiệp dược phẩm tại tỉnh Thanh Hoá.

Đây cũng là lần thứ hai đoàn quay trở lại Thanh Hoá trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhằm mục đích khảo sát đầu tư dự án “Công viên Dược phẩm”.

Dự án này có mức đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, quy mô khoảng 1.006 ha (giai đoạn 1 có quy mô khoảng 500 – 600 ha), với doanh thu xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 3 tỉ USD/năm và tạo việc làm cho 50.000 lao động trực tiếp và 200.000 lao động gián tiếp.

Các nhà đầu tư kỳ vọng, đây sẽ là khu công nghiệp chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hướng tới việc thu hút các công ty dược phẩm toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, từ đó đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới.

Đáng chú ý, đồng hành cùng với các nhà đầu tư kể trên còn có sự tham gia của một doanh nghiệp Việt Nam, có tên gọi là CTCP Tập đoàn Phát triển Khu công nghiệp - Đô thị Đại An (Đại An).

Theo dữ liệu của VietTimes, Đại An mới được thành lập vào tháng 9/2021, đặt trụ sở chính tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, với quy mô vốn điều lệ lên tới 3.300 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này được thành lập bởi 5 pháp nhân và 1 thể nhân, bao gồm: CTCP Đại An (góp 1.914 tỉ đồng, chiếm 58% vốn điều lệ); Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An (góp 891 tỉ đồng, sở hữu 27% VĐL); Công ty TNHH Đại Dương (góp 231 tỉ đồng, sở hữu 7% VĐL); Công ty TNHH Thiên An An (góp 99 tỉ đồng, sở hữu 3% VĐL), Công ty TNHH VH&DV An Thuận (góp 66 tỉ đồng, chiếm 2% VĐL); và ông Tường Duy Long (SN 1983, góp 99 tỉ đồng, sở hữu 3% VĐL).

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Đại An do bà Trương Tú Phương (SN 1955) đảm nhiệm.

Đại An Group của bà Trương Tú Phương lớn cỡ nào?

Theo tìm hiểu của VietTimes, CTCP Đại An (Đại An JSC) đóng vai trò hạt nhân trong ‘hệ sinh thái’ của nữ doanh nhân Trương Tú Phương.

Thành lập từ tháng 12/2001, Đại An JSC hoạt động chủ yếu tại địa bàn tỉnh Hải Dương, được biết tới là chủ đầu tư Khu công nghiệp Đại An và Khu công nghiệp Đại An mở rộng (quy mô 603 ha), Khu công nghiệp Lai Cách (135,42 ha) và Khu công nghiệp Minh Đức).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng phát triển các dự án Khu dân cư Đại An I (diện tích 18,22 ha) và Khu dân cư Đại An II (diện tích 37,76 ha).

Sau nhiều năm hoạt động, tính tới tháng 8/2020, Đại An JSC tăng mạnh vốn điều lệ từ 241 tỉ đồng lên 678 tỉ đồng.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, bà Trương Tú Phương còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH VH&DV An Thuận, CTCP Đại An – Nam Thăng Long và Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An (Đại An IZD).

Trong đó, CTCP Đại An – Nam Thăng Long có địa chỉ trụ sở tại Hà Nội, được thành lập từ tháng 10/2021, với quy mô vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Doanh nghiệp này được sáng lập bởi Đại An JSC (30% VĐL) và hai nữ nhà đầu tư có địa chỉ thường trú tại thành phố Cần Thơ, bao gồm bà Nguyễn Thị Quỳnh Chi (40% VĐL) và bà Trần Thị Thu Huyền (30% VĐL).

Đối với Đại An IZD, vào tháng 5/2021, công ty này đã tăng quy mô vốn điều lệ lên gấp 4,5 lần, từ 85 tỉ đồng lên 385 tỉ đồng./.