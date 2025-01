Hà Nội thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Viettel Post

UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2025 theo quyết định với Viettel Post.

Ngoài Viettel Post, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần RIO Book Việt Nam; Công ty Cổ phần Sách Bizbooks; Công ty Cổ phần In khoa học công nghệ mới; Công ty TNHH Thương mại in bao bì Tuấn Bằng.

Cùng với đó, sở này thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ Real Tech; Công ty Cổ phần Truyền thông Hưng Thịnh Phát; Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Ngân Hà...

Về Viettel Post, gần một tháng nay, cổ phiếu VTP ghi nhận tăng mạnh gần 51% nhờ kết quả kinh doanh tích cực cũng như triển vọng tươi sáng của doanh nghiệp.

Kết thúc phiên sáng nay (3/1), cổ phiếu VTP đạt 145.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hoá doanh nghiệp lên mức 17.634 tỷ đồng.

Cổ phiếu VTP đạt 145.000 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng nay (3/1).

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III được công bố ngày 30/10 cho thấy Viettel Post đã có một kỳ kinh doanh tích cực.

Kết thúc quý III, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.430 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 278 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt 5,12%, cải thiện so với mức 4,67% cùng kỳ.

Trong khi đó, doanh thu tài chính đạt 19 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng được tiết giảm gần 18%, xuống còn 14,7 tỷ đồng, đã giúp hoạt động này giữ được lợi nhuận.

Kỳ kinh doanh quý III, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng so với quý III năm trước. Cụ thể, chi phí bán hàng đạt 108 tỷ đồng, tăng 14%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 119 tỷ đồng, tăng 37,5%.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, Viettel Post báo lãi trước thuế 134 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 107 tỷ đồng, cùng tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu khả quan đối với Viettel Post khi hai quý trước đó, lợi nhuận của doanh nghiệp đều đi lùi so với cùng kỳ.