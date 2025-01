Điểm danh loạt “ông lớn” bất động sản bung hàng trong năm 2025

Loạt chủ đầu tư địa ốc mở bán dự án năm 2025

Năm 2024, thị trường bất động sản nhận được nhiều sự hỗ từ Chính phủ, giúp cho nhiều dự án bị chậm pháp lý đã được phê duyệt. Một số dự án đạt tiến độ pháp lý tốt hơn, như Vinhomes Wonder Park (2.300 căn hộ thấp tầng và 600 căn cao tầng) tại Hà Nội; Gems Riverside (3.175 căn cao tầng) của Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) tại TP.HCM, dự kiến sẽ mở bán trong năm 2025.

Ngoài ra, các dự án như Vinhomes Phước Vĩnh Tây (1.089 ha) tại tỉnh Long An, căn hộ A3/CT2 Long Biên của Taseco Land - TAL (480 căn cao tầng) và dự án Tháp Vàng của Tập đoàn PC1 (182 căn thấp tầng) tại Hà Nội, được cấp phép đầu tư vào giai đoạn 2023-2024 cũng sẽ được mở bán trong năm 2025.

Năm 2025 được dự báo hoạt động bán hàng trên toàn quốc sẽ tăng mạnh từ các dự án mới và đang triển khai. Ngoài dự án Phước Vĩnh Tây trên, Vinhomes dự kiến sẽ mở bán một số dự án trong năm gồm Vinhomes Dương Kinh (240 ha, 6.300 căn thấp tầng) tại thành phố Hải Phòng, cùng với các hoạt động bán hàng hiện tại từ các dự án như Royal Island và Ocean Park 2 & 3.

Dự án Vinhomes Royal Island.

Tương tự, Phát Đạt (HoSE: PDR) dự kiến mở bán dự án Thuận An 1 & 2 tại Bình Dương với quy mô 5.954 căn chung cư. Gamuda Land mở bán Central Residence tại Hà Nội (2.605 căn cao tầng) và Eaton Park tại TP.HCM với 700 căn cao tầng. Sun Group mở bán Olalani Riverside Towers tại Đà Nẵng với 1.425 căn chung cư.

Ngoài ra, Hoàng Huy (HoSE: TCH) cũng sẽ mở bán dự án tại Hải Phòng với 1.185 căn thấp tầng và 2.494 căn cao tầng. Nam Long (HoSE: NLG) với dự án Izumi City tại Đồng Nai khoảng 2.600 căn thấp tầng. Khang Điền (HoSE: KDH) dự kiến mở bán dự án Foresta tại TP.HCM với 226 căn thấp tầng và 600 căn cao tầng, được kết hợp từ 2 dự án Clarita và Emeria…

Nguồn cung tăng... giá cũng tăng

Trong năm 2025, đơn vị nghiên cứu thị trường CBRE dự báo giá căn hộ mới tại cả Hà Nội và TP.HCM sẽ tiếp tục tăng khoảng 5%.

Thị trường Hà Nội dự kiến sẽ diễn biến tốt với sự gia tăng nhiều nguồn cung mới. Theo CBRE, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội có thể đạt 30.100 căn, cao hơn một chút so với năm 2024. Tuy nhiên, với nguồn cung mạnh hơn kỳ vọng trong năm 2024 (29.700 căn so với dự báo đầu năm của CBRE là 16.000), cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, nguồn cung trong năm 2025 dự kiến tăng mạnh hơn, có thể đạt 40.000-45.000 căn mới.

Còn theo dự báo từ đơn vị nghiên cứu OneHousing, lượng sản phẩm chung cư mở mới tại thị trường Hà Nội năm 2025 ước đạt khoảng 30.000 căn. Trong đó, khoảng 60-70% căn hộ cao cấp và 30-40% căn hộ hạng sang.

Tại thị trường TP.HCM, nguồn cung mở mới 2025 dự báo sẽ có khoảng 12.000 căn, trong đó nguồn cung cao cấp và hạng sang chiếm tới 88% (phân khúc cao cấp chiếm 42%, hạng sang chiếm 46%).

Trung tâm nghiên cứu và phân tích SSI Research lại kỳ vọng giá căn hộ mới sẽ ổn định sau khi tăng 26% so với cùng kỳ trong quý III/2024.

Theo SSI Research, giá căn hộ sơ cấp được kỳ vọng ổn định tại mặt bằng hiện tại đến từ một số yếu tố như: mức giá căn hộ sơ cấp cao hơn đáng kể so với trung bình năm 2024, có thể làm hạn chế nhu cầu ở và đầu tư của người dân; lãi suất cho vay mua nhà dự kiến sẽ ổn định và duy trì ở mức thấp hơn mức trước Covid-19, do đó tiếp tục hỗ trợ nhu cầu của người mua nhà.

Cùng với đó, các chủ đầu tư sẽ cần triển khai chiến lược bán hàng và tiếp thị rộng rãi và mạnh mẽ hơn để thúc đẩy nhu cầu mà không ảnh hưởng đến giá chào bán căn hộ mới.

Lãi suất cho vay mua nhà trung bình có thể tăng nhẹ từ đầu năm 2025.

Trên thị trường căn hộ thứ cấp ở Hà Nội, SSI Research nhận định xu hướng bình ổn được dự kiến diễn ra với lượng giao dịch ít hơn và giá thấp hơn so với cuối năm 2024. Do người bán không có hỗ trợ người mua về dòng tiền và giá trị trung bình của căn hộ đang ở mức cao (khoảng 150.000 USD - hơn 3,8 tỷ đồng cho căn hộ 75m2). Ngược lại, TP.HCM có thể sẽ có giá cao hơn do nguồn cung mới thấp hơn so với chu kỳ trước.

Ngoài ra, thị trường bất động sản ở các thành phố cấp 2 cũng được dự báo sẽ có nguồn cung tăng, làm tăng thêm nhiều lựa chọn đầu tư bất động sản trên cả nước.

Lãi suất vay mua nhà có thể tăng nhẹ đầu năm

Về lãi suất cho vay mua nhà, SSI Research nhận định lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi đã ở mức thấp nhất từ trước đến nay, dao động từ 5,3-7,2%/năm trong năm 2024, do cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong nước nhằm thu hút người mua nhà và chi phí vốn ở mức hợp lý.

Từ đầu tháng 11/2024, một số ngân hàng trong nước (Agribank, Techcombank, VIB và MBB) đã tăng nhẹ lãi suất huy động. Lãi suất huy động trung bình đã tăng từ mức thấp 4,8%/năm lên 5,5%/năm trong nửa cuối năm 2024.

Do tăng trưởng tín dụng cao hơn so với cùng kỳ (10% trong 10 tháng năm 2024 so với 7,39% trong 10 tháng 2023) khiến tiền mặt có khả năng thiếu hụt trong mùa tín dụng cao (quý IV/2024 - quý I/2025). Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận cao hơn từ các kênh đầu tư khác, như vàng và bất động sản làm giảm nhu cầu gửi tiền của người dân.

“Với chi phí vốn cao hơn một chút, lãi suất cho vay mua nhà trung bình có thể tăng nhẹ từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lãi suất huy động ổn định và lạm phát thấp trong năm 2025 sẽ giữ lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi thấp hơn mức trước Covid, hỗ trợ tăng trưởng cho thị trường bất động sản", SSI Research nhìn nhận.

Trường hợp nếu lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi tăng đáng kể trong năm 2025, lên mức 9-10%/năm, thị trường bất động sản có thể chững lại do giá trị vay cao, gây áp lực cho người mua nhà trong việc thanh toán nợ và tiền lãi.