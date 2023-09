Hà Nội: Hướng đến một thành phố thông minh trong lĩnh vực y tế

Đề án đặt ra mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại, chất lượng và hiệu quả; giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế cơ bản, một số dịch vụ chất lượng cao và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, toàn diện, suốt đời; hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế cơ bản được hỗ trợ bằng các ứng dụng, nền tảng công nghệ, thuận tiện trong quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý.

Đề án chỉ ra một số nhiệm vụ chính: Phát triển các hệ thống thông tin, nền tảng dữ liệu tập trung cho ngành y tế TP Hà Nội, bao gồm: Hồ sơ y tế điện tử cá nhân cho người dân; hồ sơ y tế điện tử tổ chức cho các cơ sở y tế; hệ thống thông tin quản lý bảo hiểm y tế; hệ thống thông tin quản lý chất lượng y tế; hệ thống thông tin quản lý dược phẩm và vật tư y tế; hệ thống thông tin quản lý thiết bị y tế; hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực y tế; hệ thống thông tin khoa học công nghệ và đào tạo y tế.

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh cho người dân TP Hà Nội, bao gồm: Xây dựng và áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; xây dựng và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc phòng chống và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính và bệnh không lây; xây dựng và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc chẩn đoán, điều trị, theo dõi và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ sở khám, chữa bệnh là xu thế tất yếu



Bên cạnh đó là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ sở khám, chữa bệnh hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh, bao gồm: Xây dựng và áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong: quản lý hoạt động của bệnh viện; quản lý chất lượng y tế của bệnh viện; quản lý nguồn nhân lực y tế của bệnh viện; quản lý thiết bị y tế của bệnh viện; quản lý khoa học công nghệ và đào tạo y tế của bệnh viện; quản lý tài chính của bệnh viện; quản lý an toàn thông tin của bệnh viện.

Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh TP Hà Nội cũng yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho ngành y tế TP Hà Nội, bao gồm: xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy định, quy trình về an toàn thông tin trong y tế; xây dựng và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, tổ chức để bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, xử lý và khắc phục các sự cố về an toàn thông tin trong y tế.

Việc thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin y tế thông minh TP Hà Nội sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngành y tế và xã hội. Đó là:

Cải thiện chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ y tế, giảm thiểu sai sót, lãng phí và tham nhũng.

Tăng cường sự tiếp cận và bình đẳng của người dân đối với các dịch vụ y tế, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các đối tượng có nhu cầu đặc biệt.

Nâng cao khả năng phòng chống và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính và bệnh không lây, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh quốc gia.

Thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và ngành y tế, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh TP Hà Nội không chỉ mang đến sự tiện ích và trải nghiệm tốt hơn cho người dân Hà Nội, mà còn góp phần cải thiện quản lý và chỉ đạo từ phía nhà nước trong lĩnh vực y tế.