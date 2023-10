Google Pixel 8 vs Samsung Galaxy S23 FE: Bạn nên mua mẫu máy nào?

Google Pixel 8 và Samsung Galaxy S23 FE đều cung cấp thông số kỹ thuật hàng đầu với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, Google và Samsung đã thực hiện các cách tiếp cận khác nhau để đạt được mức giá tương ứng. Vậy điện thoại thông minh Android cao cấp giá cả phải chăng nào xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra nhất? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài so sánh giữa Pixel 8 và Galaxy S23 FE.

Thông số kỹ thuật

Sau gần hai năm kể từ chiếc điện thoại thông minh Fan Edition cuối cùng, Samsung cuối cùng đã hồi sinh dòng sản phẩm này với Galaxy S23 FE. Như bạn mong đợi sau ngần ấy thời gian, nó sở hữu một chipset nâng cấp Snapdragon 8 Gen 1 của Qualcomm. Tuy nhiên, thật không may, đây không phải là con chip mới nhất và các điện thoại thông minh cao cấp hơn của Samsung từ lâu đã chuyển sang chip nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Pixel 8 là một trong hai điện thoại thông minh hàng đầu của Google cho năm 2023. Nó nhận được một số nâng cấp của riêng mình, bắt đầu với Tensor G3 SoC mới nhất của công ty. Đây là khía cạnh đầu tiên mà Pixel 8 dẫn trước so với Galaxy S23 FE. Lõi lớn Arm Cortex-X3 và lõi trung bình Cortex-A715 của Tensor G3 sẽ cho phép nó hoạt động tốt hơn Snapdragon 8 Gen 1 trên Galaxy S23 FE.

Ngoài ra, bạn sẽ không tìm thấy quá nhiều khác biệt giữa hai điện thoại nếu chỉ nhìn vào bảng thông số kỹ thuật của chúng. Ví dụ: hai điện thoại có cấu hình RAM và bộ nhớ giống hệt nhau, đồng thời có màn hình AMOLED cao cấp với tần số quét 120Hz. Bảng thông số kỹ thuật của Pixel 8 cho thấy nó đạt độ sáng tối đa cao hơn là 2.000 nits so với 1.450 nits của S23 FE.

Pixel 8 sử dụng nhiều vật liệu cao cấp hơn Galaxy S23 FE, điều này có thể ảnh hưởng đến độ bền ở một mức độ nào đó. Ví dụ: Pixel 8 có kính Gorilla Glass Victus mới hơn ở mặt trước và mặt sau trong khi Samsung đã chọn loại kính Gorilla Glass 5 cũ hơn nhiều. Ít nhất cả hai điện thoại thông minh đều có khung nhôm mờ và khả năng chống nước IP68. Về mặt kết nối, Pixel 8 dẫn trước một chút khi hỗ trợ các công nghệ mới hơn như Wi-Fi 7 và mmWave 5G tùy chọn.

Google đã tạo nên một bước đột phá trong việc hỗ trợ phần mềm trên Pixel 8. Công ty hứa hẹn sẽ có 7 năm cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật đầy ấn tượng cho cả hai mẫu Pixel 8. Con số này cao hơn gấp đôi cam kết trước đó và dài hơn 3 năm so với thời gian Samsung đảm bảo cho S23 FE. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho điện thoại của mình cập nhật lâu nhất có thể thì Pixel 8 chắc chắn là sự lựa chọn tốt hơn.

So sánh kích thước

Mặc dù Galaxy S21 FE thế hệ cuối cùng của Samsung có cùng kích thước màn hình 6,4 inch với Pixel 6 mới nhất của Google, tuy nhiên 2 nhà sản xuất đã có rất nhiều sự khác biệt trong hai năm qua.

Galaxy S23 FE vẫn duy trì kích thước lớn 6,4 inch từ nhiều năm trước. Trong khi đó, Google đã giảm kích thước Pixel 8 xuống còn 6,2 inch. Con số này nghe có vẻ không quá lớn nhưng điều đó có nghĩa là Pixel 8 hẹp và ngắn hơn đáng kể so với điện thoại thông minh Fan Edition của Samsung. Nếu bạn đang muốn mua một chiếc điện thoại thông minh Android nhỏ gọn thì Pixel 8 là một trong những ứng cử viên phù hợp nhất với túi tiền của bạn.

Không dừng lại ở kích thước nhỏ gọn. Pixel 8 chỉ nặng 187g, nhẹ hơn 22g so với Galaxy S23 FE. Một lần nữa, bạn sẽ nhận thấy ngay sự khác biệt 10% này khi cầm cả hai chiếc điện thoại trên tay. Quyết định của Samsung sử dụng kính Gorilla Glass 5 cũ hơn ở mặt trước và mặt sau điện thoại thông minh của họ có thể là nguyên nhân gây ra sự chênh lệch về trọng lượng.

Camera

Điện thoại thông minh của Google luôn được người dùng chú ý bởi các tính năng chụp ảnh thông minh dựa trên AI. Tuy nhiên, dù được trang bị các tính năng, phần mềm chụp ảnh tân tiến đến đâu thì nó cũng không thể lấp đầy được việc Pixel 8 thiếu camera tele. Để so sánh, ít nhất bạn cũng có được một camera tele 3x trên Galaxy S23 FE. Samsung cũng đã nâng cấp camera chính lên 50MP trên Galaxy S23 FE.

Trong khi đó, Pixel 8 có cảm biến 50MP mới với độ nhạy sáng cao hơn 21% so với Pixel 7. Máy cũng được trang bị camera siêu rộng được làm mới với tính năng tự động lấy nét macro để chụp ảnh cận cảnh, một tính năng lần đầu tiên chúng ta thấy trên Pixel 7 Pro. Google thường cung cấp nhiều tính năng camera hỗ trợ AI trên dòng Pixel của mình và lần này cũng không khác. Pixel 8 có một số tính năng bổ sung như Magic Editor và Best Take.

Nhìn chung cả hai mẫu điện thoại kể trên đều đem đến cho người dùng khả năng chụp những bức ảnh chất lượng. Cách tiếp cận xử lý phần mềm khác nhau là thứ tạo nên sự khác biệt khi chụp ảnh trên 2 chiếc smartphone này.

Thời lượng pin và tốc độ sạc

Mặc dù Pixel 8 có kích thước nhỏ hơn nhưng lại được trang pin 4.575mAh lớn hơn một chút. Pin 4.500mAh trên S23 FE cũng không hề kém cạnh nhưng nó phải cung cấp năng lượng cho màn hình lớn hơn. Con chip cũ hơn của S23 FE cũng có thể tiêu thụ nhiều năng lượng hơn để thực hiện nhiệm vụ tương tự, nhưng phải thừa nhận rằng đó là một sự khác biệt không đáng kể.

Nói đến khả năng sạc, cả hai mẫu smartphone trên đều yêu cầu bộ chuyển đổi PPS Power Delivery USB. Pixel 8 có thông số về tốc độ sạc tốt hơn khi máy có khả năng sạc 27W so với 25W của Galaxy S23 FE. Cả hai mẫu điện thoại đều mất 30 phút để sạc từ 0-50% và mất hơn một giờ để sạc đầy.

Mặc dù có mức giá phải chăng, cả hai điện thoại thông minh đều được trang bị tính năng sạc không dây Qi với tốc độ tương đương. Bạn có thể chọn Pixel Stand thế hệ thứ hai để có công suất không dây 18W nhanh hơn một chút, nhưng một lần nữa, đó chỉ là một sự khác biệt nhỏ so với mức tối đa 15W của S23 FE.

Giá

Với dòng Pixel 8, Google đã tăng giá mẫu điện thoại thông minh hàng đầu của mình thêm 100 USD. Trong khi đó, Samsung lại đi theo hướng ngược lại và giảm giá điện thoại thông minh Fan Edition một mức tương đương.

Pixel 8 có giá khởi điểm là 699 USD và bạn có thể tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ từ 128GB lên 256GB với chỉ 60 USD. Trong khi đó, Samsung sẽ bán cho bạn S23 FE với giá 599 USD.

Bạn có thể đặt hàng trước Pixel 8 ngay lập tức và đợt giao hàng đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Bạn sẽ phải đợi lâu hơn cho Galaxy S23 FE, thời gian bán ra thị trường dự kiến ​​vào ngày 26 tháng 10. Điều đáng nói là Google sẽ tặng kèm tai nghe Pixel Buds Pro khi người dùng mua Pixel 8 ở một số thị trường như Mỹ.

Bạn nên mua mẫu máy nào?

Với mức giá 599 USD, Samsung Galaxy S23 FE sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí nhưng bạn sẽ gặp phải một số hạn chế và không có được một cam kết cập nhật lâu dài. Phần cứng xử lý cũ hơn cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và thời lượng pin của máy. Tuy nhiên, S23 FE có một lợi thế so với Pixel 8 đó chính là camera tele 3x. Vì vậy nếu bạn là một người thường xuyên chụp ảnh và mong muốn có được sự linh hoạt của cụm camera, Samsung S23 FE sẽ là sự lựa chọn phù hợp đối với bạn.

Trong khi đó, Pixel 8 có vẻ là một sự lựa chọn hoàn thiện hơn với các thông số kỹ thuật phù hợp hơn với điện thoại thông minh năm 2023. Pixel 8 đắt hơn S23 FE 100 USD, nhưng thứ bạn nhận lại được là chất lượng hoàn thiện máy tốt hơn, thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn v.v. Chưa kể, việc được tặng kèm tai nghe Pixel Buds Pro khi mua Pixel 8 là một món hời dành cho người tiêu dùng.

Để chọn ra chiếc máy phù hợp, bạn cần phải xem xem mục đích sử dụng của mình là gì: Nếu bạn là một người quan tâm đến chụp ảnh, cụm camera tele 3x của S23 FE sẽ đem đến sự linh hoạt hơn. Nếu bạn muốn một chiếc máy với thiết kế nhỏ gọn với chất lượng hoàn thiện tỉ mỉ, hãy lựa chọn Pixel 8.

Theo Android Authority