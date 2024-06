Giả mạo tài khoản Facebook Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng để lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về các trang Facebook mạo danh cơ quan này để lừa đảo.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng, những ngày qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số tài khoản mạo danh cơ quan này, đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh các thông tin trên, các trang này lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như: "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... với cam kết chỉ thu tiền sau khi người dân đã lấy lại được tiền lừa đảo.

"Đây là thủ đoạn giả mạo nhằm tiếp cận người dân đang là nạn nhân bị lừa đảo, lợi dụng tâm lý muốn lấy lại số tiền bị lừa đảo, các đối tượng tạo các tài khoản mạng xã hội giả mạo lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Khi có người dân liên hệ, đối tượng sẽ cam kết hỗ trợ việc lấy lại tiền bị lừa đảo với thủ tục nhanh chóng, đơn giản", Thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Cũng theo cơ quan công an, các đối tượng hướng dẫn người dân cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số tiền đã bị lừa đảo… Căn cứ vào số tiền người dân bị lừa đảo, đối tượng yêu cầu người dân đóng các loại phí, hoặc làm nhiệm vụ để lấy lại tiền. Khi người dân chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Một số đối tượng còn dụ dỗ người bị hại đi cùng đối tượng sang các nước lân cận Việt Nam để liên hệ lấy lại tiền nhưng với mục đích là bán bị hại cho các ổ nhóm tội phạm.

"Hiện nay Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai nền tảng mạng xã hội: Zalo: https://zalo.me/anninhmangdanang và Facebook https://www.facebook.com/Anninhmang.danang", Thượng tá Lê Cao Tâm cho hay.

Tài khoản facebook giả mạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng

Trước tình trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức, mạo danh cơ quan công an; tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng.

Đặc biệt, người dân không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được "hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ".

"Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội, không yêu cầu người dân đóng bất kỳ loại phí, hoặc làm nhiệm vụ để tiếp nhận hồ sơ, lấy lại tiền", cơ quan công an khẳng định.

Bên cạnh đó, khi phát hiện bị lừa đảo, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan công an gần nhất để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết.